افتتاح شقة العرض في سيتي ووك

ترسية العقد الرئيسي في الربع الأول من عام 2025



دبي، الإمارات العربية المتحدة: باشرت أرادَ العمل في مشروعها فائق الفخامة أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا، وذلك عقب ترسية أول العقود الإنشائية في الموقع. هذا، وجاء أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا ضمن شراكة مثمرة بين أرادَ واستوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف الحائز على جائزة بريتزكر تاداو أندو، وتمتاز وحداته بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي، ويضم 52 منزلاً فاخراً مع تصاميم مستقلّة ومتفرّدة لكلّ منها إلى جانب باقةٍ مختارة من المرافق الخدمية الاستثنائية التي تمتد على مساحة 90,000 قدم مربع.

هذا، وقد تمت ترسية عقد تنفيذ أعمال تجهيز المشروع، والتي تشمل التدعيم وحفر الأساسات ونزح المياه والحفريات، على مجموعة آي أف جي (IFG)، وهي شركة متخصصة ذات خبرة طويلة في حلول الأساسات العميقة ومقرّها دبي. وقد بدأ العمل في الموقع بشكلٍ فعلي، ومن المتوقع إكماله في شهر مارس المقبل. ومن المقرر منح عقد الإنشاءات الرئيسي في مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا خلال الربع الأول من 2025.

وإلى جانب المباشرة بالأعمال الإنشائية، افتتحت أرادَ شقة العرض المخصصة للمشروع في مكتب مبيعاتها في سيتي ووك. وتستعرض شقة العرض غرفة معيشة وغرفة نوم رئيسية وحمام رئيسي وحجرة خاصة وغرفة طعام، وهي نسخٌ طبق الأصل لما سيحصل عليه المشترون مستقبلاً، وجميعها مصممة بشكلٍ حصري بواسطة استوديو أرماني/كازا، بالإضافة إلى المواد والمفروشات التي توفرها هذه العلامة التجارية الأيقونية.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يمثّل أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا مَعلماً جديداً ضمن أحد الأحياء الأكثر شهرة في دبي، حيث يطرح تصاميم وفنون معمارية استثنائية إلى جانب باقةٍ حصرية من المرافق الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية". وأضاف: "نحن سعداء بمباشرة أعمال البناء في المشروع، ونتطلّع للعمل مع شركائنا، تاداو أندو وأرماني/كازا، لبثّ الحياة في هذا المجتمع السكني المتفرّد".

ويمتاز كل منزل بتجهيزاته الداخلية الرائعة وإطلالاته البانورامية الساحرة على البحر ومشهد الأبراج الشاهقة، مع خيارات سكنية متنوّعة بما في ذلك الشقق فائقة الفخامة من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس الحصرية.

وتتضمن أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا كذلك جناحين رئاسيين، تتنوّع فيهما العناصر الوظيفية الداخلية فائقة الفخامة، بما في ذلك فناءٌ تأملي، وحوض سباحةٍ فاخر بسطحه العاكس، وصالة متخصصة للياقة البدنية، ومكتبات، وقاعة سينما خاصة، وصالة للانتظار مع مواقف لسبعة سيارات، بالإضافة إلى تراس ضخم يضم مسبح إنفينيتي.

وسيحظى مشتروا شقق البنتهاوس والأجنحة الرئاسية بفرصة فريدة للتواصل مباشرة مع أرماني/كازا لإضافة لمساتهم الشخصية بشكل مفصّل على التصاميم الداخلية المتخصصة في منازلهم.

جديرٌ بالذكر أن مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا كان قد فاز بعد إطلاقه مطلع هذا العام بجائزة "أفضل المساكن ذات العلامات التجارية" خلال حفل الجوائز السنوي "بيست أوف ذا بيست" والذي تقيمه مجلّة تقرير روب المعروفة لأنماط الحياة الفاخرة. كما فاز المشروع سابقاً بجائزة "أفضل مشروع على الواجهة البحرية للعام" خلال حفل توزيع جوائز الروّاد العقاريين لعام 2024.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة. وتثري مجتمعات أرادَ المتكاملة تجربة قاطنيها حيث توفر للمالكين والمقيمين فيها جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة في مكانٍ واحد، بحيث تضمن لهم أسلوب حياةٍ فاخراً وسط بيئةٍ استثنائية.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعي التعليم والضيافة.

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