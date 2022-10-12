في خطوة جديدة من شأنها تعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي

الدوحة، قطر: أعلنت شركة "أديلشو جودارد"، أحد أشهر شركات المحاماة العالمية المرموقة، عن تعيين السيد بيفان فارمر في منصب مدير مكتب قطر، إضافة إلى دوره الحالي كرئيس مشارك في فريق البناء والهندسة في الشرق الأوسط.

ويأتي السيد بيفان خلفاً للمدير السابق أحمد عناني الذي أعلن مؤخراً عن قراره بالتقاعد من شركة أديلشو، وقد تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرة واسعة في المنازعات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، لاسيما وأنه قد عمل لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُوظف شركة أديلشو جودارد فريق متميز من المحامين في مكتبها بقطر، ويحظى الفريق بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بقوانين قطر ومركز قطر للمال والقوانين البريطانية. ومنذ افتتاح مكتبها في الدوحة عام 2012، نجحت الشركة في بناء علاقات قوية مع الجهات الحكومية الرئيسية في المنطقة، والشركات الخاصة، إضافة إلى المؤسسات المالية، والجهات التنظيمية والأفراد.

وانطلاقاً من خبرتها الكبيرة في قطاع الشركات التجارية والمصارف وشركات التمويل لاسيما الخدمات المتعلقة بالتمويل الإسلامي وخدمات التقاضي التجاري وقطاع الإنشاء، توسعت أديلشو في تقديم خدماتها لتشمل قطاعات جديدة مثل قطاع البنية التحتية والمشاريع والطاقة والتوظيف والعقارات. وتملك الشركة اليوم أكثر من 70 محامياً وموظفاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد انضم بيفان إلى شركة أديلشو جودارد عام 2014، وأصبح في عام 2016 شريكا في الشركة ورئيساً مشاركاً لفريق البناء والهندسة في الشرق الأوسط عام 2020. ويتمتع بخبرة واسعة في نزاعات قطاع الإنشاء والهندسة كما يحظى بخبرة عملية كبيرة في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعة، لاسيما قطاع النقل والبنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والشركات الصناعية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد أندرو جونسون، رئيس شركة أديلشو جودارد في الشرق الأوسط وآسيا، أن دولة قطر تمتلك واحد من أكثر الاقتصادات تميزاً وسرعةً في النمو على المستوى العالمي، وهو ما أسهم في تحويلها إلى مركز تجاري حيوي لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن أديلشو استمرت في رحلة نموها نحو العالمية انطلاقاً من قطر تحت إدارة السيد أحمد عناني الذي نتمنى له كل التوفيق.

وأضاف جونسون أن بيفان من أكثر الشخصيات التي تحظى باحترام واسع في مجال عمله، ويتميز بخبرات مهنية متعددة وقدرة فائقة على بناء علاقات قوية مع العملاء، وقد عبر عن مدى شغفه الكبير وحرصه على تعزيز مكانة الشركة على مستوى المنطقة، ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مكتبنا في قطر، لن نجد أفضل من بيفان لقيادة أعمال الشركة ودعم جهودنا نحو العالمية لتلبية طموحات العملاء في كل من القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد السيد بيفان فارمر أن فريق عمل أديلشو جودارد يتبنى منهجية عمل ريادية قائمة على الديناميكية والابتكار ما يمكنه من تقديم خدمات متخصصة تلبي تطلعات العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم تطور مستمر وتغيير هائل في مختلف القطاعات.

وعبر بيفان عن سعادته بالمهام الجديد الموكلة إليه، مجدداً التزامه وحرصه على دعم أعمال الشركة والأخذ بها نحو آفاق جديدة من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن استثمارات الشركة الحالية في قطر وتطلعاتها المستقبلية فضلا عن التزامها بخدمة عملائها بالشكل الأفضل سيسهم بلا شك في دعم تميز أعمالها وتعزيز سمعتها على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن أحد عملاء الشركة قد تطرق الى السيد بيفان في دليل الغرف التجارية العالمي 2022 على أنه شخص "صادق وذكي وأمين ويعمل بكل جد وتفاني وإخلاص."

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نبذة عن أديلشو جودارد

أديلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 1800 موظف في فروعها المنتشرة في 13 مركز تجاري حول العالم. تمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة الى فرعين في هامبورغ وباريس وثلاث مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط ومكتبين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. توظف الشركة حوالي 1200 محامٍ حول العالم وتتعاون مع أكثر من 245 شريك.