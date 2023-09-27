ماسيمو كابرا، المدير العالمي لقطاع الطاقة المتجددة في اجريكو سيتحدث في "أديبك 2023" حول تطبيقات التقاط واستخدام وتخزين الكربون CCUS

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك اجريكو، المزود العالمي الرائد لحلول الطاقة للفعاليات وقطاعات الطاقة، "شريكاً للطاقة" في نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، الأكبر عالمياً في مجال الطاقة.

وتجري فعاليات معرض "أديبك" بين 2 و5 أكتوبر 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف توحيد جهود القطاعات المختلفة نحو جهد جماعي مسؤول لخفض الانبعاثات بشكل أسرع وضمان استدامة الطاقة المستقبلية، وستسهم اجريكو في توفير طاقة نظيفة وفعالة لمعرض "أديبك" تماشيا مع شعارها "إزالة الكربون أسرع معاً" وذلك من خلال توفير مولدات وطاقة البطاريات والطاقة الشمسية لتشغيل خيمة "أديبك" الخارجية خلال أيام المعرض الأربعة.

وفي معرض تعليقه على هذا قال اوين كول، المدير العام لشركة اجريكو:"مع توجه القطاع الصناعي نحو مستقبل خال من الكربون فهناك زخم متزايد من الحكومات والشركات لاستخدام الغاز والحلول المستدامة في الطاقة، وباعتبارنا شريك الطاقة لمعرض ومؤتمر أديبك فهذه فرصتنا لنعرض مزايا استخدام الطاقة الخضراء لتقليص الانبعاثات، فمن خلال المساعدة في تشغيل الطاقة بشكل مستدام في الفعاليات العالمية المتميزة مثل أديبك فإننا ماضون في مساعدة القطاعات في المنطقة في رحلتها نحو مستقبل مستدام، وتُقدر قيمة سوق تأجير مولدات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بـ2.44 مليار دولار لعام 2022، ونفتخر بحصة متميزة من هذا السوق في المنطقة."

بدوره قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لـ"أديبك 2023":"تماشياً مع شعارنا لهذا العام وهدفنا في تطوير عمليات التحول في الطاقة دعماً لأهداف الطاقة والمناخ العالمية، فإننا ندرك ضرورة قيام كل مؤسسة وفرد بدوره. إن شراكتنا مع اجريكو هي جزء من التزامنا الأكبر نحو الاستدامة، والتي تتضمن توقيع تعهد (الحياد المناخي الآن) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بالإضافة إلى خطة طويلة المدى للسيطرة على الانبعاثات.

"وكجزء من هذه الخطة فإننا أيضاً نسعى لتوفير الطاقة الشمسية لتزويد موقع الفعالية في أدنيك بما يحتاجه من كهرباء بهدف تقليص الانبعاثات الكربونية لفعالياتنا، وذلك في إطار مبادرات إدارة المصادر وتعزيز الخيارات المستدامة لكل المشاركين والشركاء، وستساعد اجريكو، باعتبارها شريك الطاقة لمعرض ومؤتمر أديبك، في تحويل المعرض العالمي إلى فعالية أكثر نظافة واستدامة."

وسيتحدث ماسيمو كابرا، المدير العالمي لقطاع الطاقة المتجددة في اجريكو في "أديبك 2023" حول تطبيقات التقاط واستخدام وتخزين الكربون CCUS والذي طبقته اجريكو مؤخراً في إحدى الشركات في ابوظبي.

كذلك فإن مشاركة اجريكو في معرض "أديبك" ستوفر لها الفرصة لتسليط الضوء على عديد من الحلول المبتكرة لقطاعات الغاز والنفط والطاقة.

وقال ادم ريد، مدير المبيعات- الشرق الأوسط، في اجريكو:"نلاحظ بجلاء تصاعد استخدام خليط الطاقة من الديزل والغاز في المنطقة مبشرا بتغيير مستقبلي في الاتجاه نحو الغاز ومصادر الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، فإن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف مزيج طاقة يتضمن 44% طاقة نظيفة، 38% غاز، و12% فحم نظيف، و6% طاقة نووية، كذلك فإن المملكة السعودية العربية تسير بخطى ثابتة وواسعة في مجال استدامة الطاقة في الشرق الأوسط، وتتبنى مشروعات عملاقة مثل نيوم الذي سيتم تشغيله بالكامل بالطاقة النظيفة، ونحن هنا لنساعد القطاعات المختلفة في الشرق الأوسط تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليص انبعاثات الكربون من خلال التحول من الديزل إلى الغاز واستثمار الحلول المستدامة مثل تخزين البطاريات والطاقة الشمسية."

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حول أجريكو

أجريكو هي شركة رائدة عالميًا في توفير الطاقة المعيارية المتنقلة والتحكم في درجة الحرارة وخدمات الطاقة. من خلال العمل في سوق طاقة سريع التغير، فإن أولويتنا هي دعم عملائنا من خلال تحول الطاقة بتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة ومرنة للتحديات البسيطة أو المعقدة التي يواجهها عملاؤنا.

تأسست أجريكو في اسكتلندا عام 1962، وتطورت من شركة محلية صغيرة إلى شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ويعمل بها أكثر من 6000 شخص، وتتخذ الشركة من غلاسكو مقرا رئيسا لها، حيث تكمن رؤيتنا في المحافظة على أصالتنا وقيمنا، ولدينا عمليات في أكثر من 67 موقعًا، وعلى استعداد لتقديم حلول الطاقة في جميع أنحاء العالم.

تقوم أجريكو بإنشاء حلول مخصصة لتوفير جميع احتياجات الكهرباء والتدفئة والتبريد باستخدام أحدث أنواع الوقود وحلول التخزين، مدفوعة بشغفنا تجاه علامتنا التجارية، وخبرتنا العالمية التي لا تضاهى بالإضافة إلى معرفتنا المحلية الواسعة.

نحن ندرك مكانتنا كشركاء في تحول الطاقة ونعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا لتقديم حلول أفضل في كافة القطاعات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا المحلي: www.aggreko.com

نبذة عن "أديبك"

يقام "أديبك" تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتستضيفه شركة "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023 تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً".

يمثل "أديبك" امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لما يقرب من 40 عاماً، حيث يواصل المؤتمر العمل على جمع الأفكار والتطلعات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة إزالة الكربون وتأسيس نظام طاقة مستقبلي. يجمع المؤتمر الأطراف المعنية الرئيسية من مختلف مراحل سلسلة توريد الطاقة، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والمسؤول، وابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

سيشهد "أديبك 2023" أجندة تتضمن 350 جلسة فريدة من نوعها تشمل مؤتمرات استراتيجية وتقنية، كما سيستقبل أكثر من 1600 متحدثاً - بما في ذلك وزراء حكوميين ورؤساء تنفيذيين وواضعي السياسات وخبراء الطاقة والمبتكرين - لجمع مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتسريع تحقيق أهداف إزالة الكربون في العالم.

وبينما تستعد دولة الإمارات لاستقبال نخبة من الشخصيات القيادية العالمية خلال مؤتمر الأطراف (COP28) في نوفمبر 2023، سيعمل "أديبك" على وضع إطار للنقاشات التي تدعم مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى تنظيم قمة للعمل وتكاتف الجهود، وفي نفس الوقت، تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من أجل المستقبل.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة: www.adipec.com