التعاون يهدف إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في تعزيز جهود التحول الرقمي لإمارة أبوظبي في جيتكس

يمثل جناح حكومة أبوظبي منصة رقمية متكاملة لعرض أحدث المشاريع، والمبادرات المبتكرة لأكثر من 30 جهة حكومية وأكاديمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنيك للخدمات، إحدى شركات مجموعة أدنيك، عن اختيارها شريك رسمي لهيئة أبوظبي الرقمية لتصميم وبناء جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس 2022، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 10-14 أكتوبر الجاري. ويستضيف الجناح المتميز 30 جهة حكومية وأكاديمية تستعرض جهودها في دفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.

يبرز المفهوم الرئيسي لتصميم الجناح جهود حكومة أبوظبي في مجال تسريع التحول الرقمي، بما ينسجم مع الركائز الخمس الأساسية لأجندة التحول الرقمي في أبوظبي، والتي تشمل الخدمات والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتمكين الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد شاكر، المدير التنفيذي لشركة أدنيك للخدمات: "نحن سعداء باختيارنا كشركاء رسميين لهيئة أبوظبي الرقمية خلال جيتكس 2022، ونتطلع لفعالية سلسة وناجحة. وعملت أدنيك للخدمات على تصميم جناح حكومة أبوظبي وفق طابع مستقبلي مبتكر يوفر حلول متكاملة. وركزنا على ابتكار تصميم معاصر بمنهجية شاملة تعكس شعار حكومة أبوظبي لعام 2022 الذي يقوم على ريادة المستقبل الرقمي. وإلى جانب ذلك، حرصنا على إعداد تجربة موحدة للزوار على امتداد مختلف أقسام الجناح. وتمثل هدفنا الأساسي في تسليط الضوء على دور التحول الرقمي لمؤسسات حكومة أبوظبي في تطور الإمارة ككل وتحقيق النمو المستدام".

وأضاف: "اعتمدنا على أحدث الحلول التكنولوجية لابتكار تصميم الجناح، إلى جانب ابتكار محتوى متخصص يزوّد جميع الزوار بتجربة ثرية ومتميزة. كما استفدنا من خبراتنا للتركيز على هذه المنصة الرقمية، وتسليط الضوء على محتواها العصري، فضلاً عن دعم إطلاق المشاريع وتوقيع مذكرات التفاهم".

ويستضيف معرض جيتكس ما يزيد عن 4 آلاف شركة وأكثر من 100 ألف من الحضور من أكثر من 170 دولة، بمن فيهم أبرز القادة والمبتكرين من الشركات التكنولوجية المرموقة والناشئة، فضلاً عن 250 مؤسسة حكومية وأكثر من 800 شركة ناشئة.

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