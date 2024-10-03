أبوظبي: أعلنت "كابيتال للضيافة"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك، تحقيق إنجاز رائد في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن فئة المياه والنفايات بفضل ممارساتها المستدامة، والجائزة البرونزية عن فئة نموذج العمل المستدام عن مبادرتها الرائدة (صفر غذاء إلى مكب النفايات) بالشراكة مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة".

و قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " سعداء بفوز شركة كابيتال للضيافة بالجائزتين الذهبية والبرونزية ضمن جائزة الخليج للاستدامة. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً على التزام مجموعة أدنيك واستراتيجياتها نحو تحقيق مستقبل مستدام، تماشياً مع رسالتنا بأن نكون نموذجاً رائداً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لمجتمعنا والعالم، استناداً إلى منظومة الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة التي نتبناها".

من جهته، قال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للضيافة: "إن فوزنا بهذه الجوائز هو تأكيد على التزام فريق عملنا بالتميز، وحرصنا على تطبيق الممارسات المستدامة. نحن في كابيتال للضيافة، نوفر تجارب الطعام الاستثنائية، مع التركيز على حماية بيئتنا رفاهية مجتمعنا. إن هذه الجوائز تلهمنا لمواصلة الابتكار والريادة في مجال الاستدامة في قطاع الضيافة".

وكجزء من التزامها بالممارسات المستدامة، طبقت كابيتال للضيافة العديد من الاستراتيجيات المبتكرة الخاصة بإدارة النفايات في عملياتها. ولا يقتصر ذلك على التركيز على إدارة الفاقد من الغذاء فحسب، بل الأهم مما سبق، العمل على خفض هدر الغذاء عبر اعتماد مجموعة من الممارسات الوقائية. ففي العام 2024، أطلقت كابيتال للضيافة مبادرة إدارة فقد وهدر الغذاء عن طريق استعمال أحدث معدات إدارة بقايا الطعام بغرض تحويلها إلى أسمدة زراعية. وقبل ذلك، وتحديداً في العام 2023، نجحت كابيتال للضيافة في معالجة أكثر من 5 ملايين كيلوجرام من النفايات، بما في ذلك معالجة ما يوازي تقريباً 508 آلاف كيلوغرام من بقايا الطعام سنوياً. كما تدعم هذه المبادرة أهداف الاستدامة لمجموعة أدنيك على المدى البعيد، والتي تشمل خفض بقايا الطعام بنسبة 50% قبل تحويلها إلى مكبّات النفايات بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل مبادرات كابيتال للضيافة تحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود الديزل الحيوي، والتوقف عن استعمال المواد البلاستيكية، واعتماد الرقمنة للحد من استخدام الورق، واعتماد حلول مستدامة للتغليف. وفي العام 2023، قامت كابيتال للضيافة بإعادة تدوير كميات كبيرة من المواد، مثل الورق المقوى والعبوات الزجاجية والبلاستيك والعلب المعدنية والورق والصواني المصنوعة من البلاستيك، ومخلفات الطعام.

وحول مبادرة "صفر غذاء إلى مكب النفايات" بالشراكة مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نعمة"، والتي تنفيذها ميدانياً خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل حيث شكلت هذه المبادرة مثالاً عملياً للاقتصاد الدائري، حيث ترسي معايير جديدة لإدارة الفعاليات المستدامة.

ونجحت مبادرة "صفر غذاء إلى مكب النفايات" في تنظم فعالية للحد من هدر الطعام، حيث أعادت استعمال بقايا الطعام بأساليب مبتكرة للحد قدر الإمكان من الأثر البيئي. وبذلك نجحت كابيتال للضيافة في ضمان عدم هدر 728 وجبة طعام طيلة ثلاثة أيام من الفعاليات وإعادة توزيعها على أفراد محتاجين داخل المجتمع، لتضمن بذلك إعادة استعمال الأطعمة بشكل مناسب ومفيد بدلاً من الذهاب إلى مكبّات النفايات. وبالإضافة إلى ما سبق، تمّ تحويل 1447 كيلوغراماً من بقايا الطعام إلى سماد عضوي وتم منحها مجاناً إلى المزارع المحلية لاستعمالها في زراعة الخضروات.

ومن خلال هذه الجهود، ترسي شركة كابيتال للضيافة معياراً جديداً في القطاع، وتظهر كيف يمكن أن تقود الممارسات الفعّالة في إدارة النفايات إلى تحقيق فوائد بيئية ومكاسب اقتصادية في آن معاً. ويعزّز هذا التكريم خلال حفل توزيع جائزة الخليج للاستدامة، المكانة الريادية الذي تتمتّع به كابيتال للضيافة في مجال الممارسات المستدامة ويبرز دورها في تشكيل مستقبل إدارة الفعاليات.

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