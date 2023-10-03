· الشركتان تتفقان على التمويل المشترك للدراسة الهندسية لأول منشأة في المنطقة لـ "الالتقاط المباشر للهواء" بقدرة تقاس بالميغا طن

· الدراسة تهدف لتقييم استخدام البنية التحتية التابعة لــ "أدنوك" لإدارة الكربون لتخزينه بشكل دائم في طبقات المياه المالحة الجوفية

· "أدنوك" تستفيد من شراكاتها الاستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة لتسريع جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا "أدنوك" و"أوكسيدنتال" اليوم، اتفاقهما على إجراء دراسة هندسية أولية مشتركة لبناء أول منشأة لـ "الالتقاط المباشر للهواء" (بقدرة تقاس بالميغا طن) خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الاتفاق أول مشروع يصل إلى مرحلة الجدوى الفنية منذ توقيع الشركتان على اتفاقية تعاون استراتيجي في أغسطس 2023، لاستشكاف فرص تطوير مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الدراسة لتقييم منشأة مقترحة لـ "الالتقاط المباشر للهواء" بقدرة مليون طن سنوياً يتم ربطها بالبنية التحتية الخاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة لــ "أدنوك" لحقنه وتخزينه بشكل دائم في طبقات المياه المالحة الجوفية غير المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز، حيث تعمل "أدنوك" على اختبار أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون وعزله بالكامل في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "يعطي إعلان اليوم مزيداً من الزخم الإيجابي المستمر للشراكة الاستراتيجية بين ’أدنوك‘ و’أوكسيدنتال‘ والتي تهدف للتوسع في استخدام التقنيات الواعدة لإدارة الكربون. ويجسد هذا الاستثمار المشترك في أول منشأة مقترحة بقدرة تقاس بالميغا طن لـ ’الالتقاط المباشر للهواء‘ يتم إنشاؤها في المنطقة التزام ’أدنوك‘ بالاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا الواعدة لتسريع جهودها لخفض الانبعاثات ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045".

وكانت "أدنوك" و"أوكسيدنتال" قد وقعتا في أغسطس 2023، اتفاقية تعاون استراتيجي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ودمج تقنيات المناخ في مشاريع الطاقة مثل إنتاج الطاقة الخالية من الانبعاثات والوقود المستدام.

من جانبها، قالت فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أوكسيدنتال": "تؤكد سرعة فريقا ’أوكسي‘ و’أدنوك‘ في تطوير خطة الجدوى الاقتصادية وخدمات التصاميم الهندسية الأوّلية لمنشأة ’الالتقاط المباشر للهواء‘ في أبوظبي، الحاجة الملحة لتقديم حلول مناخية عالمية النطاق وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وسنواصل الاستفادة من خبرتنا في مجال إدارة الكربون لتحقيق قيمة أكبر وتسريع قدرتنا على تحقيق أهدافنا للحياد المناخي ومساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم".

وتماشياً مع استراتيجيتها لإدارة الكربون، أعلنت "أدنوك" مؤخراً عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع "حبشان"، أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة التقاط تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة في أبوظبي. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع رؤية "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" التي تؤكد على أهمية تقنيات التقاط وتخزين الكربون كمُمكّن رئيس لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي.

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حول "أدنوك"

أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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حول "أوكسيدنتال":

تعد أوكسيدنتال شركة طاقة دولية تمتلك أصولاً تتركز بصورة رئيسية في كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة ومنتج رائد في أحواض بيرميان ودي جي، وخليج المكسيك البحري. يعمل قطاع التسويق والنقل في الشركة على ضمان توفر ونسياب منتجاتنا ويعمل على تعزيز وزيادة القيمة من منتجاتنا من النفط والغاز. تقوم شركة "أوكسي كم" التابعة لنا بتصنيع المواد الاساسية للمنتجات التي تساهم في تعزيز جودة الحياة فيما تعمل شركة "أوكسي لو كاربون فينتشرز" التابعة لنا على تطوير التقنيات الرائدة وحلول الأعمال التي تساهم في تنمية أعمالنا اقتصادياً بالتزامن مع الحد من انبعاثاتها. نحن ملتزمون باستخدام ريادتنا على مستوى العالم في مجال إدارة الكربون للنهوض بعالم منخفض الكربون. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: oxy.com