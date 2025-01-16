الإنتاج الحالي للتكنولوجيا المُستكشفة تبلغ 1 طن من الجرافين والهيدروجين سنوياً مع القدرة على إنتاج 15 طُناً عبر نشر التقنية في مواقع أخرى مستقبلاً

تسخير الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية لتعزيز جودة الجرافين ودعم التطبيقات المستقبلية لهذا المورد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة ب "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234")، اليوم وبالشراكة مع "بيكر هيوز" إحدى شركات تكنولوجيا الطاقة، عن نجاحها في تطبيق تقنية "لووب" (LOOP) الحاصلة على براءة اختراع من شركة "ليفيديان"، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا، وذلك في موقع الشركة بمجمع حبشان لمعالجة الغاز.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في موقع لمعالجة الغاز، حيث يتم التقاط الكربون من غاز الميثان، وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، وتحويله إلى مادة جرافيين عالية الجودة. ويُعتبر الجرافيين مادةً واعدةً من المتوقع أن تسهم في رسم مستقبل العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات الصناعة.

ومن الممكن من خلال هذه التكنولوجيا إنتاج أكثر من طن من مادة الجرافيين بالإضافة إلى طنٍ من الهيدروجين سنوياً، مما يجعلها ابتكاراً متعدد الاستخدامات ومساهماً في تحقيق الأهداف المرصودة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتم انتاج 15 طن سنوياً من المادتين في حال تم نشر التكنولوجيا في مواقع أخرى.

بهذه المناسبة، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أدنوك للغاز": "يمثل تطبيق تقنية "لووب" إنجازاً هاماً للشركة. ومن خلال تحويل غاز الميثان إلى جرافيين عالي الجودة وهيدروجين أنظف، سنستخلص قيمة جديدة من الغاز الطبيعي ونساهم بشكل أكبر في إزالة الكربون ودعم النمو الصناعي وتحقيق الأهداف المرصودة للحياد المناخي في الدولة. كما يعكس هذا المشروع مجهوداتنا في المساهمة بمستقبل طاقة أكثر استدامة وتقديم فوائد ملموسة لقطاع الصناعات التي نقدم خدماتنا لها".

وستساعد البيانات التي تم جمعها من خلال هذا المشروع التجريبي في تحسين التطوير المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية بهدف تحسين الأداء وإنتاج الجرافيين لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاج. كما ستدعم حلول الذكاء الاصطناعي مراقبة جودة الجرافيين وتسريع التطبيقات المرتبطة بإنتاج هذه المُنتج وتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات وإبانة الأثار المترتبة على جهود إزالة الكربون.

ومن جانبه، قال أليساندرو بريشياني، نائب رئيس أول لحلول تكنولوجيا المناخ في شركة "بيكر هيوز": "هذا المشروع يوضح مرة أخرى بأن التعاون بين شركتينا يطلق إمكانيات استخدام تقنيات جديدة لإزالة الكربون. إن توظيف الابتكارات من الشركات الناشئة ومختبرات الأبحاث لتغيير الواقع في مواقع صناعية معقدة يتطلب مهارات تقنية ومستوى عال من التعاون والتركيز على الصحة والسلامة والبيئة. ومن جانبنا فإننا سعيدون للغاية بتوظيف تقنية "ليفيديان" في مجمع حبشان التابع لشركة "أدنوك للغاز" كجزءٍ من تركيز شركتنا على طرح الحلول المبتكرة لعملائنا في السوق وتوسيع نطاقها على المدى الطويل".

من جانبه، قال جون هارتلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ليفيديان": “نشهد إقبالاً كبيراً في الطلب على مادة الجرافين التي نقوم بتصنيعها، ونحن متحمسون للعمل مع "بيكر هيوز" و "أدنوك" لاستكشاف مصادر جديدة لإنتاج هذه المادة الفائقة، مما يساعد على ترسيخ مكانة شركتنا كواحدة من أكبر منتجي الجرافين في العالم ذو الكثافة الكربونية المنخفضة والكلفة الأقل والجودة الأعلى الثابتة بالمقارنة مع كل ما هو متاح في الأسواق حالياً".

وسيقوم فريق التكنولوجيا في "أدنوك" بتقييم الجرافين المُنتج في مجمع حبشان وطرق استخدامه عبر مختلف قطاعات الصناعة. ويتمتع الجرافين بخصائص تُمكن من استخدامه في جميع الصناعات بدءاً من تحسين أداء بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وصولاً إلى إمكانية إنتاج مواد تتمتع بقوة تحمل ومتانةٍ أكبر مثل الخرسانة والإطارات وأنابيب البوليمر.

نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كمل توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة www.adnocgas.ae

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