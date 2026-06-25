· تم تسليم الحفارة بموجب عقد لتوفير خدمات الحفر بقيمة 5.70 مليار درهم (1.54 مليار دولار) يشمل ست حفارات من الجيل التالي، قبل الموعد المحدد بنحو ثلاثة أشهر

· الحفارة مدعومة بأدوات الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، وأنظمة طاقة هجينة يمكن ربطها بشبكة الكهرباء، لتعزيز السلامة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين كفاءة تسليم الآبار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDRILL) ورقم التعريف الدولي (AEA007301012)، أحد أكبر مزودي خدمات الطاقة المتكاملة على مستوى العالم، اليوم عن نجاح تسليم الحفارة AD-300 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر تقريباً، ما يُمكّن من توليد الإيرادات مبكراً، وتسريع مراحل برنامج حفارات الجيل التالي الست.

يبلغ طول الحفارة حوالي 50 متراً، ما يعادل ارتفاع مبنى يتكون من 15 طابقاً، ويصل وزنها إلى حوالي 2000 طن، وهي مزودة بأدوات أتمتة وأنظمة رقمية متقدمة، وأنظمة طاقة هجينة يمكن ربطها بشبكة الكهرباء، ما يُمكن من تنفيذ العمليات بكفاءة أكبر وانبعاثات أقل. وتتميز الحفارة، بفضل أنظمة الحركة الذاتية المتقدمة، بقدرتها على التنقل بسلاسة بين مواقع الآبار دون الحاجة إلى تفكيكها، بينما تسهم الأنظمة الروبوتية المتقدمة، مثل أنظمة مناولة الأنابيب الآلية وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خفض تعرض الكوادر لمخاطر البيئات التشغيلية المعقدة. إلى جانب ذلك، توفر أنظمة تحليل البيانات رؤية واضحة وفورية للعمليات، ما يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز فعالية الصيانة التنبؤية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يُعد تسليم الحفارةAD-300 خطوة متقدمة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير أساليب تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة. ونسعى، من خلال توسيع نطاق إدماج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن محفظتنا التشغيلية، إلى تعزيز مستويات السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أداء أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ".

وأضاف: " يعكس إنجاز تسليم الحفارة الأولى ضمن برنامج يشمل ست حفارات قبل الموعد المحدد قدرة الشركة على تسليم أصول متطورة عالية القيمة بكفاءة تشغيلية وزمنية عالية، مما يسرّع توليد الإيرادات، ويدعم خطط ’أدنوك‘ لتوسيع طاقتها الإنتاجية، ويعزز ريادة الإمارات في مجال حلول الطاقة المتقدمة".

تم نشر الحفارة AD-300 في إحدى جزر أدنوك الاصطناعية الفريدة، كأول حفارة ضمن عقد يشمل ست حفارات من الجيل التالي، بقيمة 5.70 مليار درهم (1.54 مليار دولار) أرسته "أدنوك البحرية"، خلال عامي 2024 و2025. وتُمثل هذه الخطوة أساساً لتحول نوعي في العمليات البحرية، من خلال تسريع التنفيذ وتعزيز اتساق التنفيذ. ويُتوقع أن يدعم التشغيل المبكر للحفارة، مع استكمال تسليم بقية الحفارات وفق المراحل المعتمدة، وضوح العوائد واستمرار نمو الشركة خلال النصف الثاني من عام 2026 وحتى عام 2027.

من جانبها، قالت طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية": " في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة على نطاق واسع، تواصل دولة الإمارات تلبية احتياجات العملاء حول العالم من خلال توفير الإمدادات بموثوقية وكفاءة عالية. ومن خلال الحفارة AD‑300 وحفارات الجزر من الجيل التالي ضمن هذا البرنامج، نعمل في ’أدنوك البحرية‘ على تسريع وتيرة النمو، ودعم خطط ’أدنوك‘ لتوسيع القدرة الإنتاجية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا والوطن."

وتواصل "أدنوك للحفر" حالياً نشر الحفارة AD-301، على أن يُستكمل تسليم بقية الحفارات ضمن البرنامج وفق جداول زمنية محددة خلال عام 2027. وبذلك، سيكتمل إنشاء أحد أكثر أساطيل حفارات الجُزر تطوراً على مستوى العالم، بما يعزز مكانة "أدنوك للحفر" كداعم رئيس لخطط "أدنوك" للتوسع في الإنتاج.

نُبذة عن "أدنوك للحفر"

"أدنوك للحفر" شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ((ADNOCDRILL والرقم الدولي: (AEA007301012. تُعد أكبر مزود لخدمات الحفر والحفر المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير واحداً من أكبر أساطيل الحفر وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية وتنوعاً من حيث تخصصات الحفارات. توفر الشركة حلولاً متكاملة للآبار عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة الحفر، وتُعدّ حلقة أساسية ضن أعمال "أدنوك" بمجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وداعماً محورياً لأهداف دولة الإمارات للنمو في مجالات الطاقة والغاز. ومع دمج خدمات الحفر المتكاملة ضمن محفظة أعمالها منذ عام 2018، دشّنت شركة "أدنوك للحفر" مرحلة جديدة من التميز التشغيلي والابتكار، ترتكز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بأعلى معايير الاستدامة. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الشركة على الانترنت www.adnocdrilling.ae أو متابعتنا على موقع لينكد ان ADNOC Drilling.

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