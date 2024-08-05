نتائج النصف الأول الاستثنائية التي تجاوزت توقعات السوق والرؤية الواضحة تدفعان الشركة لرفع توجيهاتها للسنة المالية 2024 والمدى المتوسط

عائدات غير مسبوقة للربع الثاني تصل إلى 3.4 مليار درهم إماراتي بزيادة 29% على أساس سنوي بفضل التوسع المستمر في أسطول الحفارات ونمو خدمات حقول النفط

أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء قياسية للربع تبلغ 1.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة 37% على أساس سنوي، مع هامش ربح رائد في الصناعة بنسبة 50%.

تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح الجديدة والمعززة، مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي (9.05 فلس للسهم الواحد)، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي مقارنة بمدفوعات نفس الفترة لعام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ADNOCDRILL، ورقم التعريف الدولي: AEA007301012) اليوم عن نتائج مالية قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.

حيث ارتفعت إيرادات الشركة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالتوسع في العمليات في جميع القطاعات لتصل إلى 3.4 مليار درهم إماراتي وأكثر من 6.6 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، بنسبة 29% و26% على التوالي.

قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر معلقاً على نتائج النصف الأول الاستثنائية: " التزامنا بنهج الشركة واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز النمو في جميع قطاعاتها أثمر عن النتائج القياسية التي تحققت في النصف الأول، فنحن في أدنوك للحفر نبني على نجاحاتنا وما تحقق في النصف الأول يؤكد أننا في المسار الصحيح نحو تحقيق استراتيجياتنا ودعم أهداف أدنوك وتطلعات دولة الإمارات في مجال الطاقة. وقال: "إن أداء الشركة خلال هذه الفترة يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا، ويعكس تفاني موظفينا والتزامهم، فجهودهم هي أساس النجاح في تقديم خدمة متميزة لعملائنا وتحقيق أقصى قيمة للشركة ولعملائها.

تُرجمت العائدات القوية للشركة خلال هذا الربع إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء قياسية للربع الثاني والنصف الاول. حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في الربع الثاني بنسبة 37% على أساس سنوي و8% على التوالي لتصل إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، محققة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 50%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في النصف الأول 3.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة 34% على أساس سنوي مع زيادة هامشية تصل إلى 50%، جاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، إضافة إلى استراتيجية الشركة الفعًالة في إدارة التكاليف.

كما ارتفع صافي الربح لهذا الربع بنسبة 29% على أساس سنوي و7% على التوالي إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، وبلغ صافي الربح للنصف الأول 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة 28% على أساس سنوي. وكانت الشركة، وفي إطار استراتيجيتها لتوسيع اسطولها، قد أضافت في نهاية الربع الثاني ثلاث حفارات جديدة لترفع عدد الحفارات في اسطولها إلى 140 حفارة (136 مملوكة و 4 مُستأجرة بغرض التملك)، مقارنة بـ 137 في نهاية الربع الأول من هذا العام.

وتماشياً مع التزام أدنوك للحفر بتعزيز القيمة لمساهميها وبناء على النتائج الاستثنائية للنصف الأول، اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة 10% على أساس سنوي أي ما يعادل 9.0468 فلساً للسهم الواحد، بموجب سياسة توزيع الأرباح المحسنة التصاعدية الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في توزيع الأرباح المرحلية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عام 2024 على جميع المساهمين المسجلين اعتبارًا من 12 أغسطس من نفس العام.

أبرز إنجازات الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024

خدمات الحفر البرية: ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 27% لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.27 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتشغيل الحفارات الجديدة.

ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 27% لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.27 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتشغيل الحفارات الجديدة. خدمات الحفر البحرية: ارتفعت إيرادات هذا القطاع في هذا الربع بنسبة 48% لتصل إلى 1.42 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 705 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وجاءت هذه الزيادة بسبب التوسع في عمليات الحفر البحري التي بدأ دعمها للعائدات يرتفع تدريجياً في الأرباع القليلة الماضية.

ارتفعت إيرادات هذا القطاع في هذا الربع بنسبة 48% لتصل إلى 1.42 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 705 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وجاءت هذه الزيادة بسبب التوسع في عمليات الحفر البحري التي بدأ دعمها للعائدات يرتفع تدريجياً في الأرباع القليلة الماضية. خدمات الجزر الاصطناعية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 194.6 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 190.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وتُعزى هذه الزيادة إلى استئناف عمليات الحفر في الجزر خلال الربع الثاني.

: ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 194.6 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 190.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وتُعزى هذه الزيادة إلى استئناف عمليات الحفر في الجزر خلال الربع الثاني. خدمات حقول النفط: ارتفعت الإيرادات بنسبة 17٪ في الربع الثاني إلى 576.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 492 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وجاءت الزيادة مدفوعة بتوسع النشاط في خدمات سوائل الحفر والخطوط السلكية. ومن المتوقع استمرار ارتفاع نشاط هذا القطاع طوال العام على نحو يتماشى مع الخطط ومراحل تنفيذها، بسبب التوسع في توفير خدمات الحفر المتكاملة وخدمات الحفر غير التقليدية.

ارتفاع توجيهات الشركة للسنة المالية 2024 والمدى المتوسط مدفوعةً بالنتائج الاستثنائية للنصف الأول

أدنوك للحفر تُحدًث توجيهاتها للسنة المالية 2024 ومتوسطة المدى بناء على رؤية واضحة لخططها التوسعية في العمليات والعائدات والربحية.

توجيهات الشركة متوسطة المدى المُحدًثة:

رفع معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ليتراوح بين 14% - 18% بناء على معدل 2023 (النطاق السابق: 12% - 16%).

الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.

هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى x2.0 صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، والاطفاء.

أن يكون صافي نسبة رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12٪ تقريباً.

تتراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بعد العام 2024 بين 200 و250 مليون دولار أمريكي سنويا.

عقد ضخم للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على شركة أدنوك للحفر في مايو 2024 عقدًا ضخماً بقيمة 6.24 مليار درهم إماراتي لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولتنفيذ متطلبات العقد واستثمار فرص استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة على نحو يتماشى مع رؤية الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة ودعم الأهداف البيئية، والتوسع في انتاج مصادر الطاقة غير التقليدية أنشأت أدنوك للحفر شركة جديدة باسم Turnwell Industries LLC OPC ("Turnwell"). كما وقعت شركة أدنوك للحفر اتفاقية مبدئية للدخول في شراكة استراتيجية مع شركة Schlumberger Middle East SA (“SLB”) وشركة Patterson-UTI International Holdings, Inc. (“Patterson-UTI”) على أن تسري بنود الشراكة بعد توقيع اتفاقيات نهائية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. علماً أن مهام الشركة الجديدة تنحصر في عمليات الحفر للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.

طرح مؤسسي قياسي يقود لزيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 50%

أكملت أدنوك في الربع الثاني اكتتاب بقيمة 3.43 مليار درهم إماراتي على أسهم أدنوك للحفر من خلال عملية طرح أوامر الشراء للمستثمرين المحترفين في الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. ونجح الطرح في بيع 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم إماراتي، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي رأس مال أدنوك للحفر، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 78.5%. وشهدت الصفقة، التي صُنفت كأكبر عملية بناء سجل أوامر مسرًعة لشركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية، طلباً قوياً من المستثمرين. وقاد هذا الطرح الناجح إلى زيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 50%، وتعزيز السيولة وتوسيع فرص الإدراج في المؤشرات العالمية.

مساهمو الشركة يوافقون على سياسة توزيع أرباح مُعززة

وافق مساهمو شركة أدنوك للحفر في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي عُقد في 24 يونيو 2024، على سياسة توزيع أرباح تصاعدية تقر زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 10% على الأقل سنويًا لكل سهم على مدى السنوات الخمس المقبلة (2024-2028). ويبلغ الحد الأدنى للعائد التراكمي المتوقع من السياسة الجديدة في الفترة 2024-2028 أكثر من 27%.

علماً أنه يجوز لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، تمرير توزيعات إضافية فوق تلك التي أقرتها السياسة الجديدة بعد تقييم فرص التدفق النقدي الحر واستمرار النمو.

Enersol تُرسخ حضورها في مجال الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة

أكملت شركة Enersol، المشروع المشترك بين أدنوك للحفر وألفا ظبي، صفقتها الثانية في الربع الثاني من عام 2024 والتي سترفع بموجبها، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، حصتها في شركة Gordon Technologies إلى 67.2%، التي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا القياس أثناء الحفر.

كما وقعت الشركة لاحقاً على اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 51% في NTS Amega، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المعدات المعقدة وتوفير حلول الإصلاح والتأجير لقطاع الطاقة. علماً أن إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياً لـ Enersol متوقف على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتسويات الشراء النهائية.

وكانت Enersol قد أعلنت في يوليو 2024 عن ثالث استحواذ لها من خلال التوقيع على اتفاقية في طور الموافقات التنظيمية النهائية للحصول على حصة 100% في شركة EV Holding Ltd. وهي شركة أمريكية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية لقطاعي النفط والغاز وتمتلك 36 فرعاً في دول مختلفة منها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتسهم استراتيجية Enersol للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الأرضية الصلبة التي تقف عليها أدنوك للحفر من خلال بناء منظومة تكنولوجية متقدمة وتنمية حقوقها في مجال الملكية الفكرية، كما تدعم جهود الشركة في الاستمرار في توفير عائدات تراكمية لمساهميها.

التوسع في العمليات بعد الربع الثاني

حصلت شركة أدنوك للحفر على عقد بقيمة 2.69 مليار درهم إماراتي لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات جديدة، وستسهم عائدات العقد في دعم خطة الشركة الربحية من خلال تعزيز الإيرادات المخطط لها على المدى المتوسط. وستتعاون أدنوك للحفر مع Honghua Group في تصميم الحفارات الجديدة بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تحسين مستويات السلامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما أن الحفارات الثلاث الجديدة موضوع العقد والثلاث حفارات التي أُعلن عنها في المرحلة الأولية لعمليات استكشاف الطاقة غير التقليدية سترفع عدد الحفارات في أسطول الشركة إلى 148 حفارة تقريباً بحلول عام 2026.

وفي إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع إقليمياً ودولياً، تنفذ أدنوك للحفر مشروعاً في المملكة الأردنية الهاشمية عبر تشغيل الحفارة البرية AD-137 منذ الربع الرابع لعام 2023. وتلقت الشركة إخطاراً في يوليو 2024 بتمديد عقد تشغيل الحفارة حتى نهاية عام 2024 على أقل تقدير.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت شركة نفط الكويت شركة أدنوك للحفر ضمن قائمةالمقاولين المعتمدين لديها لتوفير خدمات الحفر المتكاملة. تعزز هذه التطورات طموحات الشركة بالتوسع عالمياً من خلال خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط وتفتح لها الأبواب للتوسع في السوق الكويتي.

حول أدنوك للحفر

أدنوك للحفر، شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL ورقم التعريف الدولي: (AEA007301012، وهي أكبر شركة حفر وطنية توفر خدمات الحفر المتكاملة، حيث تمتلك الشركة وتدير أحد أكبر أساطيل الحفر في الشرق الأوسط من حيث الحجم وفي العالم من حيث تعدد تخصصات الحفارات. وتُعد الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك، الساعية بدورها لرفع سعتها الإنتاجية انطلاقا من إيمانها بمسؤوليتها ووعيها بدورها المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة. كما تعلب أدنوك للحفر دوراً محورياً في دعم مساعي أدنوك للوصول بالإمارات الى الاكتفاء الذاتي من الغاز. علماً بأن أدنوك للحفر تبنت منذ العام 2018 نظام خدمات الحفر المتكاملة ضمن خدماتها لتوفير حلول الحفر المتكاملة التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بكاملها.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الشركة على الانترنت www.adnocdrilling.ae

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