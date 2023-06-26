تؤكد الاتفاقية على التزام أدنوك للتوزيع بتنفيذ استراتيجيها للنمو الذكي وتوسعة رقعة تواجدها دولياً

تمهد الاتفاقية الطريق لأدنوك للتوزيع للاستفادة من شبكة تضم أكثر من 28،000 محطة خدمة في الهند

يشهد السوق الهندي طلباً كبيراً عل زيوت التشحيم يصل إلى الى 3 مليار لتر سنوياً، مما يُتيح لأدنوك للتوزيع فرص نمو كبيرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز:ADNOCDIST)، عن توقيع اتفاقية مع شركة هندوستان للبترول المحدودة، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود وزيوت التشحيم في الهند. وتعبر الاتفاقية عن رغبة الشركتين في استكشاف فرص التعاون المتاحة لتعزيز أنشطة المبيعات الدولية لزيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة الخاصة بالشركتين في دولة الإمارات والهند وغيرهما من الدول.

ويعتبر السوق الهندي ضمن أهم الأسواق العالمية لزيوت التشحيم حيث يصل حجم الطلب على زيوت التشحيم إلى 3 مليار لتر سنوياً.

وتهدف أدنوك للتوزيع إلى تعزيز حضورها في هذا السوق الديناميكي والوصول إلى شبكة توزيع تضم أكثر من 28،000 محطة خدمة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم التزامنا الاستراتيجي بالتعاون مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم مثل شركة هندوستان للبترول المحدودة التي تتمتع بسجل قوي يمتد لأكثر من قرن في السوق الهندي، الذي يعتبر ضمن أكبر الأسواق لتوزيع زيوت التشحيم على مستوى العالم، وهو ما سيعزز فرص نجاحنا في دخول هذا السّوق الجذاب والواعد بفرص النمو. كما يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في رحلتنا المستمرة للتوسع الدولي، ويعزز مكانتنا الرائدة ضمن أهم الموزعين في أسواق زيوت التشحيم الرئيسية في جميع أنحاء العالم".

وترسي الاتفاقية إطاراً تعمل بموجبه الشركتان على تطوير نظام عمليّات يحقق الاستفادة القصوى من الشراكة من خلال تعزيز التعاون على مستوى العمليّات الدولية التي تعود بالفائدة على الشركتين، إلى جانب الاستفادة من قدراتهما وقنواتهما في الأسواق المحلية لكل منهما، بما في ذلك عمليات توريد زيوت التشحيم، وإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات التسويق والامداد الخاصة بالشركتين في الدولتين الإمارات والهند.

وفي هذا السياق، قال سوبهيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لشركة هندوستان للبترول المحدودة، الشرق الوسط: “يسرنا التعاون مع أدنوك للتوزيع خلال هذه الرحلة، حيث تعتبر شريكاً مثالياً لدعم مصالحنا. وستتيح لنا الاتفاقية التعاون لتعزيز أنشطة التوزيع الخاصة بمنتجاتنا إلى الجانب المساهمة في توسعة أعمالنا دولياً. نحن على ثقة من أن القدرات التسويقية المميزة لأدنوك للتوزيع سيكون لها دوراً كبيرا في مساعدتنا على تعزيز حضورنا في السوق العالمي لزيوت التشحيم."

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع الدولي، ومساعدة الشركتين على دخول أسواق رئيسية جديدة وواعدة لكل منهما من خلال التعاون المشترك. حيث وقع اختيار الشركتين على استكشاف فرص التعاون لدخول عشر أسواق رئيسية مستهدفة خلال عام 2023، والعمل معاً على تطوير أعمالهما هناك.

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 28دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 570 محطة خدمة، 507 محطة خدمة في دولة الإمارات و67 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 345 متجر واحة أدنوك و33 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، وفي فبراير 2023، أكملت أدنوك للتوزيع صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

حول " هندوستان للبترول المحدودة "

هندوستان للبترول المحدودة هي إحدى أكبر شركات القطاع العام في الهند التي تنشط في قطاع تكرير النقط الخام وتسويق العديد من المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي، وتوزع الوقود تحت العلامة التجارية "باور" و"تيربو جيت أيه. تي. أف". وبالإضافة إلى ذلك، توزع الشركة منتجات النافثا والبيتومين والوقود البحري وزيوت التشحيم "اتش بي" في جميع أنحاء الهند وبعض الدول المختارة. وتلتزم شركة بتوفير الطاقة ودعم النمو في جميع المجالات الحيوية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.hindustanpetroleum.com.

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