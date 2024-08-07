زيادة على مستوى الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% مع زيادة بنسبة 31% على مستوى صافي الأرباح على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024

الشركة تُسرّع تنفيذ استراتيجيتها للنمو التحويلي وتستهدف تنفيذ استثمارات استراتيجية ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2028

الشركة تعزز حضورها العالمي من خلال استحواذها على شركة "نافيغ 8" التي تمارس عملياتها في 15 مدينة عبر خمس قارات

الاستحواذ على شركة "نافيغ 8" يضيف 32 ناقلة جديدة لأسطول "أدنوك للإمداد والخدمات"، بما في ذلك بناء 4 ناقلات جديدة ذات المدى المتوسط، وبالإضافة إلى العقود الموقعة لبناء ما يصل إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و9 ناقلات إيثان عملاقة وما يصل إلى 4 ناقلات أمونيا عملاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي، للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.

وسجلت "أدنوك للإمداد والخدمات" في النصف الأول من عام 2024 صافي أرباح بلغ 1,473 مليون درهم إماراتي (401 مليون دولار أمريكي)، بما يعادل 0.20 درهم إماراتي (0.05 دولار أمريكي) للسهم الواحد، وبزيادة قدرها 31% عن النصف الأول من عام 2023. كما بلغت إيرادات الشركة 6,390 مليون درهم إماراتي (1,740 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها، مع زيادة بنسبة 42% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% لتصل إلى 2,170 مليون درهم إماراتي (591 مليون دولار أمريكي)، ويأتي ذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال، والحفاظ على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34%.

كما شهدت الشركة ارتفاع على مستوى الإيرادات في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3,302 مليون درهم إماراتي (899 مليون دولار أمريكي)، مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل الى 1,124 مليون درهم إماراتي (306 مليون دولار أمريكي). وارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم إماراتي (208 مليون دولار أمريكي).

وجاء هذا النمو المالي القوي لـ "أدنوك للإمداد والخدمات" نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو النوعي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي) في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة بحلول نهاية عام 2028. وقد حققت الشركة نسبة تتجاوز الـ 50% من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور عام من طرحها العام الأولي القياسي.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "نجحت ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ مرة أخرى في تحقيق نتائج مالية استثنائية في الربع الثاني من العام 2024، مع الحفاظ على زخم النتائج المالية القوية التي تحققت خلاله حتى الآن، والنمو الكبير الذي حققناه في عام 2023. وقد ساهم استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي في تعزيز أدائنا المالي عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع تحقيق نمو قوي في الإيرادات وصافي الأرباح. ولتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون محلياً وعالمياً، واصلنا توسيع أسطولنا الرائد في السوق من خلال توقيع عقود لبناء ناقلات جديدة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من خلال الاستحواذ على شركة ’نافيغ8‘. كما سنواصل استهداف الاستثمارات ذات القيمة التراكمية، وزيادة قدراتنا التشغيلية لخدمة قاعدة عملائنا العالمية المتنامية، وتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال النصف الأول من عام 2024

شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت 4,157 مليون درهم إماراتي (1,132 مليون دولار أمريكي)، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 55% عن النصف الأول من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة حجم أعمال النقل البحري، والمساهمة الكبيرة لخدمات منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة نتيجة توسع الأسطول، والارتفاع في الأسعار ومواصلة تحسن الطلب على هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التوسع المستمر للأنشطة اللوجستية المتكاملة ونمو حجم الأسطول المملوك، في نمو إيرادات الشركة خلال هذه الفترة. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42%، حيث بلغت 1,208 مليون درهم إماراتي (329 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 27% مقارنةً مع نتائج النصف الأول لعام 2023، لتصل إلى 1,906 مليون درهم إماراتي (519 مليون دولار أمريكي). ويأتي ذلك نتيجة أسعار التأجير القوية لناقلات النفط والغاز وناقلات البضائع السائبة الجافة، فضلاً عن الأرباح المكتسبة بعد تسليم أربع ناقلات نفط خام عملاقة في عام 2023. غير أن هذا الارتفاع تأثر سلباً على نحو طفيف بانخفاض أرباح ناقلات الغاز نتيجة تراجع نشاط التأجير وأسعار إيجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 38% لتصل إلى 852 مليون درهم إماراتي (232 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة، مع توسع هامش هذه الأرباح بنسبة 4 نقاط مئوية لتصل إلى 45%.

من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 327 مليون درهم إماراتي (89 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 107 مليون درهم إماراتي (29 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة قدرها 64%، مدفوعةً بارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية، إلى جانب تنفيذ عقد عمليات المحطات البحرية مع شركة "أدنوك البحرية" والذي بدأ اعتباراً من 1 يناير 2024.

الخطط الاستراتيجية للشركة

تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي، حيث سيساهم استحواذها على شركة "نافيغ8" في توسيع حضورها العالمي وأسطولها المتنوع من خلال إضافة 32 ناقلة حديثة مملوكة لـ "نافيغ8"، وتواجدها في 15 مدينة عبر خمس قارات. ويساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في تعزيز المكانة العالمية لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بشكلٍ كبير كشركة عالمية رائدة للخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، وتوسيع قاعدة عملائها المتميزين في الأسواق الرئيسية. وستحقق عملية الاستحواذ، المُعلَن عنه في الربع الثاني من عام 2024، والذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية المعتادة، قيمة تراكمية فورية، ومن المتوقع أن تزيد أرباح حاملي أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20% على الأقل للسهم الواحد.

ومنحت "أدنوك للإمداد والخدمات" كذلك كل من شركتي "سامسونج للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن" الكوريتين الجنوبية عقودا بقيمة 9.2 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي) لبناء 8 إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع تسليم هذه الناقلات ابتداءً من عام 2028، وسيتم تأجيرها إلى الشركات التابعة لمجموعة "أدنوك" لمدة 20 عاماً لدعم أحجام التصدير المتنامية من الغاز الطبيعي، والذي يلعب دوراً محورياً كوقود انتقالي منخفض الكربون مع وجود طلب عالي عليه. ومع هذه الناقلات الجديدة، سيرتفع حجم أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" من ناقلات الغاز الطبيعي المسال من 14 إلى 22 ناقلة على الأقل.

ومن جانبها، وقعت "إيه دبليو للملاحة"، المشروع الاستراتيجي المشترك بين "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة "وانهوا" الصينة للصناعات الكيميائية في الربع الثاني من عام 2024، عقوداً بسعر7 مليارات درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي) مع حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، وذلك لبناء تسع ناقلات إيثان عملاقة بسعر 5.1 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) تقريباً، على أن يتم تسليمها في الفترة ما بين 2025 و2027، وناقلتين عملاقتين للأمونيا بسعر حوالي 918 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار أمريكي)، مع خيار إضافة ناقلتين عملاقتين للأمونيا بنفس السعر، على أن يتم تسليمها في الفترة ما بين 2026 و2028. وسيتم استخدام ناقلات الإيثان العملاقة بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع لها أن تحقق إيرادات تقدر بحوالي 14.7 مليار درهم إماراتي (4 مليارات دولار أمريكي) من التغطية الإجمالية للعقود لمدة 180 عاماً. أما ناقلات الأمونيا العملاقة، فلم يتم التعاقد على تأجيرها حالياً، حيث تستهدف خدمة سوق نقل الأمونيا المتنامي، والذي يُتوقع أن يشهد نمواً أكبر في المستقبل.

التكنولوجيا واعتماد الذكاء الاصطناعي

تستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في تسريع تطبيق حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في القطاع لتحسين كفاءاتها التشغيلية وسلامة موظفيها وأصولها، ولترسيخ ثقافة 100% صحة وسلامة وبيئة في عملياتها. ففي عام 2023، عززت الشركة استخدامها لنظام "Smart Ship"، وهو حل للصيانة التنبؤية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط وتحليل الكفاءة التشغيلية للسفن التي تبحر عبر المحيطات، وتحسين الأداء العام للأسطول وموثوقية الأصول.

كما استخدمت الشركة نظام "SMARTi" القائم على الذكاء الاصطناعي والذي يُطبّق اليوم على متن أكثر من 80 سفينة عبر أسطول الشركة، لتعزيز معايير الصحة والسلامة البحرية، حيث يساهم في ضمان سلامة طاقم البحّارة ومنع وقوع الأضرار والإصابات بشكلٍ استباقي.

ولعبت أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه دوراً حاسماً في نجاح الشركة الرائد في مجال الصحة والسلامة والبيئة، حيث ساهمت في خفض كثافة انبعاثات الكربون من عمليات الأسطول التشغيلية بنسبة 30% منذ عام 2020، ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت بنسبة 71% بين عامي 2018 و2023. وستُستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من كوريا الجنوبية، أحدث التقنيات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود وخفض كثافة انبعاثات الكربون تماشياً مع أهداف "أدنوك للإمداد والخدمات" بخصوص الاستدامة.

الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون

تعكس أهداف "أدنوك للإمداد والخدمات" في مجال الاستدامة، التزام الشركة المستمر بدعم وحماية التراث البحري في دولة الإمارات، وتسعى الشركة إلى تسريع مبادرات الاستدامة تماشياً مع خطة الاستدامة التي تنتهجها مجموعة "أدنوك" والتي تتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، واستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، وهدف المنظمة البحرية الدولية لعام 2050 بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030.

تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المسار، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 24% عبر أسطول الشحن التابع لها، مع تخصيص نحو 7.3 مليارات درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) لبناء سفن ذات كفاءة بيئية عالية، وتشغيل 13 سفينة باستخدام الوقود الحيوي منذ عام 2020.

يشكل طلب "إيه دبليو للملاحة" بشراء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بالإضافة إلى ناقلات الإيثان والأمونيا العملاقة، خطوةً كبيرة في تنفيذ استراتيجية النمو التحويلي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وتسريع أهدافها في مجال خفض انبعاثات الكربون. ويمكن تشغيل ناقلات الإيثان العملاقة على الإيثان أو الوقود التقليدي، بينما يمكن تشغيل ناقلات الأمونيا العملاقة على الغاز الطبيعي المسال أو الوقود التقليدي. ويلعب الإيثان والأمونيا، كموارد جديدة للطاقة، دوراً بالغ الأهمية في خفض انبعاثات الكربون من القطاع الصناعي حول العالم.

وتستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال أحدث تقنيات الاستدامة، بما في ذلك نظام التكييف المصمم لتقليل تبخر شحنات الغاز الطبيعي المسال أثناء نقلها، وأنظمة مخصصة لتوجيه الغاز المتبخر نحو المحركات بما يعزز كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى استخدام نظام لمراقبة الانبعاثات في الوقت الفعلي، وأنظمة تخزين رائدة للحدّ من انبعاثات الميثان.

الملخص المالي (جميع الأرقام بالدولار الأمريكي)

النظرة المستقبلية

رفعت الشركة توقعاتها لعام 2024 بأكمله:

إيرادات المجموعة: عدلت الشركة بشكل تصاعدي نمو الإيرادات السنوية لعام 2024 من نطاق منخفض إلى متوسط بنسبة 30% (مقارنةً مع نطاق منخفض بنسبة 30% سابقاً). وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، تتوقع الشركة نمواً مرتفعاً بنسبة مئوية في نطاق خانة واحدة على أساس سنوي.

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة: تتوقع الشركة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أن تكون في نطاق منخفض بنسبة 30% من عام 2023 إلى عام 2024. وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، تستهدف الشركة تحقيق متوسط ​​نمو سنوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة في نطاق متوسط بالأرقام العشرية.

دخل المجموعة الصافي: تتوقع الشركة أن يكون نمو صافي الدخل على أساس سنوي في نطاق 20% المنخفض حتى عام 2024. وعلى المدى المتوسط، نستهدف تحقيق نمو متوسط في صافي دخل المجموعة سنوياً بنسبة في نطاق منخفض بالأرقام العشرية.

سياسة توزيع الأرباح: لم تتغير، مع توقع إجمالي أرباح مستحقة الدفع لعام 2024 بقيمة 1,003 مليون درهم إماراتي ) 273 مليون دولار أمريكي ( (زيادة بنسبة 5% عن الأرباح السنوية لعام 2023)، حيث سيتم دفع 50% منها للنصف الأول من عام 2024 في الربع الأخير من العام نفسه، رهناً بالموافقات .

مليون درهم إماراتي 273 مليون دولار أمريكي (زيادة بنسبة 5% عن الأرباح السنوية لعام 2023)، حيث سيتم دفع 50% منها للنصف الأول من عام 2024 في الربع الأخير من العام نفسه، رهناً بالموافقات هيكل رأس المال: تستهدف الشركة الحفاظ على نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 2.0 و2.5 أضعاف على المدى المتوسط، حيث يتم تمويل استثمارات النمو من الدين والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح.

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

"أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الرمز: ADNOCLS / ISIN AEE01268A239))، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.

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