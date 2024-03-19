بموجب الاتفاقية، ستُصدَر "أدنوك" مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً إلى شركة "سيفي" ما يعزز دورها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة

الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ "الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي" الموقعة بين الإمارات وألمانيا وتدعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون

سيستخدم مشروع الرويس للغاز الطبيعي الذي من المخطط أن يكون أقل منشأة في العالم من حيث مستوى كثافة الانبعاثات الكربونية أحدث تقنيات وادوات الذكاء الاصطناعي وذلك لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك" اليوم، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً مع شركة "سيفي" للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي تي أي ليمتد.، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي "لتأمين الطاقة لأوروبا" الألمانية GmbH (سيفي).

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، وتم تصميمه ليعمل بالكهرباء النظيفة، ويستفيد من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياته. ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية بعد اتفاقية سابقة تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023 مع شركة "إي أن أن" الصينية لنفس المدة والكمية. ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في عام 2028 ما يساعد على تنويع إمدادات الغاز الطبيعي في ألمانيا.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": "تعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، والتي تعد الأولى من نوعها مع شركة أوروبية مكانة ’أدنوك‘ كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة. ويغطي الغاز ما يقرب من ربع استخدام الطاقة الأولية في ألمانيا، ونحن نتطلع إلى دعم جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها".

وتعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تنفيذ "الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي" (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا في عام 2022، مما يدعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة، والحدّ من الانبعاثات، والوقود منخفض الكربون. كما تستند إلى تسليم "أدنوك" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023.

وقال فريدريك بارنو، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفي" للتسويق والتجارة والرئيس التنفيذي للعمليات: "ترتبط شركة ’سيفي‘ و’أدنوك‘ بعلاقات شراكة طويلة ومثمرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، وتمثل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس والذي من المخطط أن يكون أحد مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم بداية فصل جديد لشراكاتنا، ونحن نهدف إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة واستكشاف المزيد من المشاريع المشتركة في مجال الطاقة منخفضة الكربون".

ويلعب الغاز الطبيعي دوراً محوريا كوقود انتقاليٍ، نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويعد هذا المشروع أول منشأة تصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالكهرباء النظيفة، وسيتكون عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنويا وبسعة اجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، وسيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي. وتم تصميم المشروع بحيث يستفيد من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لرفع كفاءة عملياته وتعزيز معايير السلامة عبر كافة مرافقه.

يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.

يحقق مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال تقدماً ممتازاً وفقاً للجدول الزمني المخطط له مع اقتراب المشروع من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص به والمتوقع هذا العام

في مارس 2024، أصدرت "أدنوك" إشعاراً محدوداً لتحالف شركات بقيادة شركة "تكنيب انرجيز" ويضم شركتي "جيه جي سي كوربوريشن" و"الإنشاءات البترولية الوطنية" للبدء في تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الأولية

في ديسمبر 2023، وقعت "أدنوك" عقداً لتصدير ما لا يقل عن مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى مع شركة "إي أن أن" الصينية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال

في أكتوبر 2023، أرست "أدنوك" عقداً على شركة "بيكر هيوز" بقيمة تتجاوز 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون درهم) لتوريد معدات أساسية طويلة الأجل

أعمال الإنشاء المدنية بدأت بالفعل في الموقع

حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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