بموجب الاتفاقية، ستُصدَر "أدنوك" ما لا يقل عن مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً إلى شركة "إي أن أن " الصينية للغاز الطبيعي ما يعزز دورها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة

التسليم سيبدأ مع انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمشروع والمتوقعة في عام 2028

الغاز الطبيعي يعتبر وقوداً انتقالياً مهماً، وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة ، ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك" اليوم، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد ما لا يقل عن مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً مع شركة "إي أن أن" للغاز الطبيعي المسال (سنغافورة) بي تي إي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "إي أن أن" للغاز الطبيعي المحدودة، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في عام 2028.

وبهذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب الرئيس الأول للتسويق في "أدنوك": "تعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الجاري تطويره مكانة "أدنوك" كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتوفر فرصاً جديدةً لخلق القيمة عبر سلسلة قيمة الغاز التابعة لنا في ظل استمرار زيادة الطلب على هذا المورد الحيوي، حيث نحرز تقدما كبيراً في انجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع استثماراتنا في حلول الطاقة منخفضة الكربون وذلك للمساهمة في تمكين جهود الانتقال في قطاع الطاقة ومواصلة لتمكين انتقال الطاقة ومواصلة دعم عملائنا وشركائنا".

وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجةُ من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية، ويُعد المشروع مُمكناً رئيساً لتنفيذ هدف "أدنوك" الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنويا وبسعة اجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، وسيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة ل "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبطٌ باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.

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حول "أدنوك "

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة:

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