اختيار شركة "ريفتيرا" لإنتاج البطاريات الجديدة من الفولاذ المعاد تدويره ومقرها هيوستن للفوز بالمركز الأول جاء من بين 650 شركة تقنية ناشئة من 50 دولة شاركت في المسابقة العالمية

"ريفتيرا" تنفذ مشروع تجريبي لتقنية بطاريات تخزين الطاقة الحركية لدعم جهود "أدنوك" لتطوير حلول تكنولوجيا المناخ في سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: منحت "أدنوك" فرصة بقيمة 3.67 مليون درهم (مليون دولار) لشركة "ريفتيرا" Revterra، لإنتاج البطاريات الجديدة المصنوعة من الفولاذ المعاد تدويره ومقرها مدينة هيوستن لتجربة ابتكاراتها في الشركة. جاء ذلك عقب حصول شركة "ريفتيرا" على المركز الأول في المسابقة العالمية لتكنولوجيا الحدَ من الانبعاثات التي أطلقتها "أدنوك" بدعم من "أمازون ويب سيرفسيس" و"بي بي" و"هب71" ومركز "نيت زيرو تكنولوجي" والتي تهدف لتطوير حلول تقنية مبتكرة جديدة للتحديات المناخية جاهزة للتطبيق.

شارك في المسابقة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" 650 من الشركات المتخصصة في التطبيقات الرقمية، وتقنيات التقاط الكربون، وتخزينه واستخدامه، والطاقات الجديدة، والحد من انبعاثات النفط والغاز، والمواد المتقدمة لإزالة الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة.

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "تهدف ’أدنوك‘ للاستفادة من الشراكات والتقنيات المناخية المبتكرة لتسريع جهود تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات والمساهمة في تمكين انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي، ويأتي إطلاق هذه المسابقة العالمية لتقنيات الحد من الانبعاثات لدعم هذه الجهود، ونهنئ شركة ’ريفتيرا‘ لحصولها على المركز الأول والفوز بالجائزة بعد منافسة قوية حيث استقطبت المسابقة طلبات مشاركة من جميع أنحاء العالم. وتتطلع ’أدنوك‘ للعمل مع شركة ’ريفتيرا‘ لتحقيق أقصى استفادة من الحلول المتطورة التي تساهم في رفع الكفاءة ودعم جهودها المستمرة لخفض الانبعاثات".

وجاء اختيار شركة "ريفتيرا" للفوز بالمركز الأول من بين 10 مرشحين نهائيين خلال فعالية خاصة أقيمت في دبي، وستحصل على فرص لتجربة ابتكاراتها في "أدنوك" بقيمة 3.67 مليون درهم (مليون دولار) بالإضافة للاستفادة من فرص الدعم والتطوير التي يقدمها مركز "أدنوك للأبحاث والابتكار" في أبوظبي.

من جانبه، قال باتريك فلام، المدير المالي لشركة "ريفتيرا": "نحن سعداء بالفوز بهذه الفرصة، وذلك بعد نجاح الشركة في تطوير بطارية صديقة للبيئة لا تعتمد على معادن مثل الليثيوم أو النيكل أو الكوبالت. وبدلاً عن استخدام هذه المعادن، نجحت الشركة في إنتاج بطاريات بقدرة 2 ميجاوات باستخدام الفولاذ المعاد تدويره تعتمد على تقنية تخزين الطاقة الحركية الدورانية لتوفير مزيد من الطاقة بأقل التأثيرات البيئية. وتتطلع شركة ’ريفتيرا‘ للعمل مع شركائها الجدد في ’أدنوك‘ لمواصلة تطوير حلول خفض الانبعاثات ونشرها في جميع عمليات ’أدنوك‘.

وتسعى "أدنوك" لتسريع جهود الحدّ من انبعاثات عملياتها وخفض كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045. وتستند خطة "أدنوك" لخفض الانبعاثات على تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات المناخ.

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حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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