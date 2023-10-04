تم اختيار المرشحين النهائيين من بين 650 متقدم للمسابقة من حول العالم، ويمثلون شركات رائدة في مجالات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقات الجديدة، وخفض الانبعاثات، والحلول القائمة على الطبيعة

سيتم الكشف عن الفائزين بجائزة المليون دولار وفرصة تجربة ابتكاراتهم في "أدنوك" خلال فعالية تقام في ديسمبر القادم في الإمارات بحضور المرشحين النهائيين

أطلقت "أدنوك" المسابقة خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" بدعم من "أمازون ويب سيرفسيس" و"بي بي" و"هب71" ومركز "نيت زيرو تكنولوجي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك" اليوم، عن 10 مرشحين نهائيين للفوز في مسابقتها العالمية لتكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات التي أطلقتها خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" في مايو الماضي، لإيجاد الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ الذين سيساهمون في صياغة مشهد الطاقة العالمي. وتم اختيار المرشحين النهائيين من بين 650 شركة تقدمت للمسابقة من 50 دولة.

وبهذه المناسبة، قالت صوفي هيلدبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في "أدنوك": "تسعى ’أدنوك‘ لتوظيف التقنيات والشراكات والاستفادة منها في دعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ونجحت المسابقة العالمية لتكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات التي أطلقتها الشركة في جذب المئات من الشركات الرائدة حول العالم. وتقدم جميع الشركات في القائمة المختصرة تقنيات مبتكرة، ونتطلع للقاء كل من المرشحين النهائيين في دولة الإمارات خلال نهاية العام".

وتسعى "أدنوك" لتسريع جهود الحدّ من انبعاثات عملياتها وخفض كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045. وتستند خطة "أدنوك" لخفض الانبعاثات على تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات المناخ.

وسيقوم المتسابقون بعرض ابتكاراتهم في الفعالية النهائية للمسابقة التي تقام في الدولة خلال ديسمبر القادم، حيث ستحصل الشركة الفائزة على مبلغ مليون دولار لتجربة ابتكاراتها في "أدنوك"، بالإضافة للاستفادة من فرص الدعم والتطوير التي يقدمها مركز "أدنوك للأبحاث والابتكار". وتقدم "أدنوك" المسابقة بدعم من"أمازون ويب سيرفسيس" و"بي بي" و"هب71" ومركز "نيت زيرو تكنولوجي.

وتتخصص الشركات المتواجدة ضمن قائمة المرشحين النهائيين للمسابقة في تقديم العديد من الابتكارات في مجالات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقات الجديدة، والبطاريات، والحلول القائمة على الطبيعة، حيث تضمنت القائمة كلاً من شركة "سي سي يو انترناشيونال" البريطانية المتخصصة في تطوير تقنية لالتقاط الكربون واستخدامه للمنشآت الصناعية تعتمد على خاصية "تأرجح الضغط"، وشركة "سي أو2 سيركيولار أير" الهولندية الرائدة في التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام تقنية الرياح الطبيعية، وشركة "اماراتي سي أو2 جروب"، وهي شركة محلية تتخصص في "الالتقاط المباشر للهواء" إلى جانب محطات التحلية لتعدين ثاني أكسيد الكربون.

وشملت القائمة كذلك شركات "أكتيف سيرفيسيس" الأمريكية التي تنتج ألواح شمسية رقيقة جداً تتميز بالمرونة وخفة الوزن للاستخدام في البيئة الحضرية، وشركة "ديسوليناتور" الهولندية الرائدة في ابتكار "نظام تحلية المياه الدائري بالطاقة الشمسية الحرارية"، وشركة "باسيتو آي أي" الكندية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المعرفي للحدّ من الانبعاثات في أعمال التكرير والتصنيع والتسويق لقطاع النفط والغاز، وشركة "أوكسفورد فلو" البريطانية التي تنتج صمامات للتحكم ومنع تسرب الانبعاثات، وشركة "ريفتيرا" الأمريكية التي تُصنّع "البطاريات الحركية" للمساعدة في خفض انبعاثات العمليات في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة الكهربائية، وشركة "نونافاب كورب" الكندية التي ابتكرت تقنية "الأنابيب المركبة" لتعزيز سلامة وكفاءة نقل الهيدروجين، و"أوكسيجينيت بامبو"، وهي شركة إماراتية تُنتج شتلات الخيزران المعدلة وراثياً لتعزيز احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

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"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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