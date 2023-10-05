· "أدنوك" تستخدم الطائرات بدون طيار المزوّدة بأحدث تقنيات التصوير لإجراء عمليات تفتيش دقيقة لمواقع أصول الشركة والبنى التحتية

· الشراكة المبتكرة تعزز التزام "أدنوك" الراسخ باستخدام أحدث التقنيات للحدّ من انبعاثات عملياتها البرية والبحرية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك" عن شراكة مع مجموعة "ايدج"، أحد المجموعات الرائدة عالمياً في التكنولوجيا المتقدمة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لاستخدام تقنية الطائرات بدون طيار "الدرون" المصنوعة في الإمارات عبر مواقع عملياتها البرية والبحرية.

وستقوم شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي"، ذراع مجموعة "ايدج" للأنظمة ذاتية التحكم، بإعادة توظيف الطائرات بدون طيار التابعة لها لصالح "أدنوك" ليتم استخدامها في مناطق عملياتها بهدف الحدّ من الانبعاثات، وتعزيز الأداء البيئي، ومراقبة العمليات، وتقديم الدعم في حالات الاستجابة للطوارئ، حيث ستدخل "أدنوك" و"أداسي" في اتفاقية شراكة تجارية لاستخدام الطائرات بدون طيار المتخصصة في الكشف عن تسربات غازات الدفيئة وإجراء عمليات تفتيش دقيقة لمواقع أصول الشركة والبنى التحتية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح الهاشمي، مدير دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك": "تؤكد هذه الشراكة المبتكرة مع ’ايدج‘ مدى التزام ’أدنوك‘ بتوظيف أحدث التقنيات والاستفادة منها في تسريع جهود الحدّ من انبعاثات عملياتها. وستساهم طائرات ’ايدج‘ بدون طيار المزوّدة بأحدث تقنيات التصوير في دعم مساعينا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، لقدرتها على تغطية مساحات شاسعة، وتقليل الحاجة لنقل وتواجد المعدات والأفراد في بيئات العمل ذات الأضرار المحتملة".

من جانبه، قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أداسي": "يسعدنا التعاون مع ’أدنوك‘ لتوظيف ونشر الأنظمة غير المأهولة التي تساهم في معالجة المخاوف والتحديات البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة. ويمثل تطوير القدرات أولوية لكل من ’ايدج‘ و’أداسي‘، ونتطلع لنشر أنظمتنا ذاتية التحكم لضمان سلامة واستدامة العمليات في المناطق البرية والبحرية التابعة لـ’أدنوك‘. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك، سيمكننا من المساهمة في دعم النقلة النوعية التي تشهدها ’أدنوك‘، والحدّ من انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل".

وكانت "أدنوك" قد خصصت مبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحدّ من الانبعاثات، وذلك بهدف خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وضمن مساعيها للحدّ من الانبعاثات، تواصل الشركة العمل على توطين سلسة التوريد لعملياتها، وتعزيز مشترياتها من المنتجات الصناعية الأساسية المصنّعة محلياً.

يذكر أن "أدنوك" أعلنت خلال منتدى "اصنع في الإمارات" الذي أقيم خلال الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2023، عن تسريع تنفيذ هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشتريات الشركة بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) ليصبح في عام 2027 بدلاً من 2030 المعلن سابقاً. كما تضاعفت قيمة مشتريات "أدنوك" المباشرة من المصنعين المحليين أكثر من ثلاث مرات منذ إطلاق مبادرة "اصنع في الإمارات".

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حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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حول "ايدج"

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام، وحلول الأمن الوطني.