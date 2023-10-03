الإنجاز يؤكد التزام "أدنوك" بالتعاون مع عملائها لتسريع جهودهم لخفض الانبعاثات

الشهادة الدولية تُمَكّن "أدنوك" من تزويد قطاع الطيران بوقود مستدام وتعزز التزامها بالاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك" اليوم، عن حصول مصفاة الرويس التابعة لها على "الشهادة الدولية للاستدامة والكربون" (ISCC) لإنتاج وقود الطيران المستدام، ما يجعلها الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التقدير الدولي المميز، الذي يؤكد التزام الشركة الراسخ بالتعاون مع عملائها لتسريع جهودهم لخفض الانبعاثات.

وبحصولها على الشهادة الدولية لإنتاج وقود الطائرات المستدام من خلال المعالجة المشتركة باستخدام مصافي التكرير الحالية، وفقاً لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي "ISCCEU/CORSIA PLUS"، ستتمكن "أدنوك" من تزويد شركات الطيران الدولية في "مطار أبوظبي الدولي" بوقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية يتم مزجها بوقود الطائرات في مصفاة "الرويس". ومن المتوقع أن يتم في وقت لاحق من هذا الشهر توفير أول كمية من وقود الطائرات المستدام تكفي لتزويد رحلة طائرة دريملاينر "787-10" بالوقود من أبوظبي إلى باريس.

وبهذه المناسبة، قال سلطان البقيشي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتكرير": "يعد تطوير وقود الطيران المستدام جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لتوفير وقود منخفض الانبعاثات لعملائها، وذلك ضمن التزامها بدعم جهود قطاع الطيران التي تهدف إلى تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام كأحد الركائز الأساسية لخفض انبعاثات الرحلات الجوية".

وتتولى "أدنوك للتجارة العالمية" مسؤولية توفير المواد الأولية الحيوية المناسبة لعمليات التكرير. وباعتبارها واجهة للتسويق، يمكن أن تساهم عمليات التداول والتجارة في تعزيز وتوسعة هذه الأنشطة لتزويد العملاء العالميين والمحليين بمنتجات ومواد أولية وأنواع وقود بديلة منخفضة الانبعاثات وأكثر استدامة.

من جانبه، قال أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتجارة العالمية": "يمثل الحصول على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون تقدماً مهماً في مسيرة ’أدنوك‘ لتحقيق الاستدامة، ويساهم في توفير مجموعة من الفرص الجديدة في دولة الإمارات وخارجها. وتوفر عمليات التداول والتجارة في الوقود الحيوي فرصة مهمة تُمكن ’أدنوك‘ من تأمين بدائل وقود أكثر استدامة لعملائها العالميين والمحليين. وباعتبارها أول شركة في المنطقة تحصل على هذه الشهادة، تتمتع ’أدنوك‘ بمكانة راسخة تُمكنها من تلبية ما يشهده السوق من ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات المرغوبة والمعتمدة دولياً".

ويُنتج وقود الطيران المستدام من مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل زيوت الطهي، ويماثل إلى حد كبير في تركيبته الكيماوية وقود الطائرات التقليدي ما يجعله وقوداً بديلاً مناسباً. ويمثل وقود الطيران المستدام أحد أكثر الحلول فعالية في خفض انبعاثات قطاع الطيران، وتعمل "أدنوك" على إضافته إلى محفظة أعمالها لتلبية الطلب من عملاء الشركة والمساهمة في استدامة قطاع الطيران.

وتواصل "أدنوك" تنفيذ نقلة نوعية واتخاذ خطوات عملية لجعل طاقة اليوم أنظف مع الاستثمار في الطاقات النظيفة المستقبلية وذلك لتعزيز مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة. وضمن مساعيها المستمرة لدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أعلنت "أدنوك" مؤخراً عن تقريب موعد تحقيق هدفها للحياد المناخي إلى عام 2045 بدلاً من 2050.

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حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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