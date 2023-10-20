استحواذ استراتيجي مهم يعزز حضور أدمو لايفستايل العالمي في قطاع الرفاهية والتجارب الراقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدمو لايفستايل القابضة"، المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ALPHADHABI) و"مونتيروك إنترناشيونال ليميتد"، استحواذها على حصة في سلسلة مطاعم "إم شريف"، العلامة اللبنانية الراقية في عالم المطاعم والمأكولات" وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة،، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إثراء محفظة أعمال أدمو لايفستايل وتعزيز حضورها في قطاع الحياة العصرية والمطاعم الراقية والترفيه.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب الاستثمار الاستراتيجي الذي تم في عام 2022 من قبل شركة تورمريك كابيتال، المتخصصة في العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية التي أسسها الرئيس السابق لأل.في.أم.أتش في آسيا رافي ثاكران. وستظل شركة تورمريك كابيتال أحد المساهمين في إم شريف بعد إتمام الصفقة. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام أدمو الثابت بتنويع محفظتها من المنتجات الفاخرة وأسلوب الحياة والأطعمة والمشروبات والترفيه

تشتهر سلسلة مطاعم إم شريف بأطباقها اللبنانية والشرقية المميزة واللذيذة، وقد أرست حضوراً قوياً لها في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والقاهرة وموناكو (فندق دي باريس) وقطر بالإضافة إلى متجر هارودز اللندني الشهير في المملكة المتحدة وغيرها. تُقدم العلامة البارزة "إم شريف"، التي تجسد المطبخ اللبناني والشرق أوسطي الغني بمأكولاته الشهية، مفاهيم راقية في عالم تناول الطعام مثل "مقهى إم شريف" و"مطعم إم شريف" ومقهى إم شريف البحري" و"مطعم إم شريف ديلي" المقرر إطلاقه قريباً.

وقال بتروس ستاثيس، نائب رئيس مجلس إدارة أدمو لايفستايل القابضة: "نتطلع من خلال هذا الاستحواذ إلى تحقيق رؤيتنا الطموحة في التوسع بأعمالنا العالمية، والمضي قدماً في رفد محفظتنا بأرقى العلامات الفاخرة في قطاع الضيافة، وذلك انطلاقاً من حرصنا الدائم على تنويع استثماراتنا والارتقاء بعلامات تجارية رفيعة المستوى مثل "إم شريف" ذات الشهرة العالمية الواسعة والغنية بإرثها العريق."

من جانبه، علق داني شكور، رئيس مجلس إدارة سلسلة مطاعم إم شريف قائلاَ: "تُولي "إم شريف" أهمية كبيرة لشراكتها مع أدمو لايفاستايل وتعتبرها مرحلة مفصلية في مسيرتها، حيث ستساعدنا هذه الشراكة على تطوير أعمالنا وتحقيق نمو غير مسبوق في مستوياتها نظراً لقوة أدمو لايفاستايل وإمكاناتها الهائلة في مجال دعم العلامات التجارية الفاخرة والارتقاء بها في قطاع الضيافة. وهذا التطور الاستثنائي في رحلة "إم شريف" الحافلة يؤكد التزامنا الراسخ وسعينا المستمر لتقديم أرقى الخدمات التي تعكس جوهر الضيافة اللبنانية الأصيلة، تعاونٌ سوف يرتقي بدون أدنى شك وبصورة ملموسة بتجربة "إم شريف" ويوسع حضورها العالمي."

تسعى "إم شريف"، وهو اسم له صداه في عالم المطاعم والضيافة الراقية، للتوسع بأعمالها عالمياً، ولديها خطط طموحة لتعزيز حضورها ودخول أسواق جديدة مثل لندن واليونان وباريس والدار البيضاء ومراكش وساو باولو ومسقط وغيرها. وتتطلع السلسلة، التي تعتز بعلامتها التجارية المسجلة في أكثر من 80 دولة، لافتتاح 68 فرعٍ إضافيٍ بحلول العام 2027، بما في ذلك الافتتاح القريب للعديد من الفروع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُدير "إم شريف" حالياً 21 فرعا موزعا بين عمليات محلية في لبنان وشراكات الامتياز، الموزعة في العديد من الدول حول العالم بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومونت كارلو ولندن وغيرها. وتستعد السلسلة للتوسع بمفهومها الجديد "إم شريف ديلي"، الذي تم إطلاق نموذج أولي له في متاجر هارودز اللندنية في يناير 2022، ليشمل المزيد من الأماكن. وقد توجت "إم شريف" التزامها بالأصالة والتميز بحصولها على العديد من الجوائز، بما في ذلك تصنيفها لعامين متتاليين ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونيلها جائزة "فن الضيافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وجوائز عديدة أخرى كأفضل مطعم لبناني ومتوسطي في مدن مثل الدوحة ودبي وأبوظبي وبيروت.

وتتماشى عملية الاستحواذ هذه مع "الاستراتيجية الوطنية للسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العام 2031، وجذب استثمارات سياحية جديدة للقطاع السياحي في الدولة بقيمة 100 مليار درهم. ويُعد هذا المشروع الثالث ضمن استثمارات شركة أدمو لايفستايل منذ تأسيسها في العام 2022، ويؤكد التزام الشركة بتوسيع أعمالها في هذا المجال وإدراج علامات جديدة في محفظتها.

تسعى أدمو لايفستايل القابضة دائماً إلى استكشاف أفضل الفرص في قطاع الضيافة والمطاعم، وتطمح إلى أن تكون الشريك المفضل لعلامات تجارية رائدة في قطاع الرفاهية والحياة العصرية، ويُجسد مشروعها الجديد التزام الشركة بإثراء محفظتها من العلامات العالمية في قطاع الحياة العصرية والرفاهية والضيافة والترفيه.

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نبذة عن أدمو لايفستايل القابضة

تأسست شركة أدمو لايفستايل القابضة في عام 2022، وهي مشروع مشترك بين ألفا ظبي القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ALPHADHABI) ومونتيروك إنترناشيونال ليميتد. وتمتلك الشركة رؤية طموحة لإنشاء محفظة أعمال رائدة وغنية بالعلامات التجارية الفاخرة المتخصصة بالحياة العصرية والضيافة والمطاعم الراقية والترفيه في جميع أنحاء العالم. وقد أطلقت الشركة أولى استثماراتها في هذا المجال في "مجموعة ناموس، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجالات الحياة العصرية والأطعمة والمشروبات، والتي تتميز بفخامة خدماتها وجودتها العالية. ولدى أدمو لايفستايل حضور قوي في ميكونوس ودبي، بالإضافة إلى فروع ستُفتتح قريباً في لندن وكان وميامي وأبوظبي، مع وجود خطط للشركة لمزيد من التوسع عالمياً لإطلاق تجارب شاملة ورفيعة المستوى للضيوف.

نبذة عن "إم شريف"

تُجسد سلسلة مطاعم "إم شريف"، التي أسستها ميراي حايك، أصالة المطبخ اللبناني العريق والغني بنكهاته الفريدة، حيث دفعها شغفها إلى تحويل الأطباق العربية التقليدية إلى تجارب طعام فريدة من نوعها. ونجحت حايك، التي غالباً ما يُشار إليها بلقب "إم شريف"، بتأسيس علامة تجارية أصبحت رمزاً للفخامة والأصالة. وشهدت علامة "إم شريف"، منذ إنشائها في عام 2011، توسعاً كبيراً تحت أسماء "مطعم إم شريف" الشهير، و"مقهى إم شريف" الراقي، و"مقهى إم شريف البحري" المعاصر الذي يحتفي بارتباط لبنان العميق بالبحر الأبيض المتوسط. وتُقدم "إم شريف" بجميع مفاهيمها مزيجاً فريداً من النكهات التقليدية والأطباق المبتكرة وأجواء مفعمة بالضيافة اللبنانية الأصيلة وإرث البلاد العريق.