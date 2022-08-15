الرياض: أعلنت أدفيرت ون أحد أذرع شركة الشواف العالمية والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الإعلامية والإعلانية للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة مع إس أنسيال بي في تي المحدودة المتخصصة في تقديم حلول علاقات المستثمرين وشركتها التابعة المملوكة لها بالكامل إس-أنسيال بي تي في (سنغافورة)، مشيرة إلى أنها تستهدف من هذه الشراكة التوسع في تقديم خدماتها لقاعدة واسعة من الشركات المدرجة والشركات التي تنوي طرح اسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من حلول علاقات المستثمرين المبتكرة من خلال التقنية المتطورة التي تملكها إس-أنسيال للشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وستعمل الشركتان من خلال هذه الشراكة على مساعدة الإدارات المتخصصة على مستوى الشركات في علاقات المستثمرين في التغلب على محدودية الموارد وضغط الوقت والموازنة، وخاصة من خلال منصة اكستشينج كونكت السحابية التي تتمتع بميزة فريدة تمكنها من استهداف المستثمرين العالميين واستقطابهم بشكل فعال للاستثمار في الشركات السعودية، وستوفر إس-أنسيال أيضا أحدث المستجدات في مجال تحليل البيانات، وفريقا من المحللين الماليين لمساعدة عملاء أدفيرت ون في تطوير برامج علاقات المستثمرين وتوثيقها، وتحليل ملكية الشركات، واستهداف المستثمرين، والحملات الترويجية، وتعزيز عملية الإفصاح، وحلول النشاطات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، بالاستناد إلى بنيتها التحتية السحابية التي تتميز بمستوى عال من الكفاءة والفعالية.

كما تأتي هذه الشراكة في ظل سعي أدفيرت ون لتقديم خدمات علاقات مستثمرين بأعلى مستويات الجودة تحظى بتقدير عملائها الحاليين والمحتملين، وستساعد هذه الشراكة الشركات والمؤسسات والمجموعات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية في تحقيق أهدافها الاستثمارية، ووضع الأسس اللازمة للتواصل الفعال مع المساهمين في هذه المؤسسات والشركات.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال براديب سيث، مؤسس شركة إس-أنسيال قائلا: "نحن مسرورون للغاية لتوقيع هذه الاتفاقية والتعاون مع أدفيرت ون في توسيع قاعدة الحلول التي تقدمها للشركات في المملكة العربية السعودية، حيث أن أدفيرت ون تمتلك خبرة طويلة في تقديم مجموعة من خدمات علاقات المستثمرين الاستراتيجية في السوق السعودي، بما في ذلك تطوير خطط التواصل الاستراتيجي للشركات التي تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، ونحن بدورنا نستهدف من خلال شراكتنا مع أدفيرت ون تحقيق الطروحات العامة الأولية لأفضل النتائج عن طريق توفير حلول علاقات المستثمرين عالية الجودة من خلال منصة أكستشينج كونيكت.

نظرة عامة على إس-أنسيال تكنولوجيز المحدودة

إس—أنسيال حاصلة على براءة اختراع أمريكية متخصصة في مساعدة الشركات على الحصول على أسعار عادلة واستقطاب مستثمرين جدد إلى طروحاتهم الأولية أو برنامج علاقات المستثمرين بعد الإدراج. وتوفر منصة إكستشينج كونكت لعلاقات المستثمرين تحليلات آلية للمعطيات مثل تحليل المجموعات النظيرة في الوقت الفعلي، والمؤشرات المرجعية ومراقبة تحول الأموال في الشركات إلى أسهم، وغيرها ذلك من التحليلات، وتساعد في استقطاب مستثمرين محتملين، كما تقدم آنسيال خدماتها للشركات المدرجة في الهند، وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

نظرة عامة على أدفيرت ون

أدفيرت ون هي أحد الأذرع التابعة لشركة الشواف العالمية، الرائدة في تقديم خدمات الاستشارات الإعلامية والإعلانية وعلاقات المستثمرين للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت خدماتها منذ التأسيس لأكثر من 100 شركة، الأمر الذي حققت معه تلك الشركات نتائج إيجابية للغاية من خلال التحول إلى شركات عامة مدرجة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات:

إس-أسيال تكنولوجيز بي في تي المحدودة

يرجى الاتصال على

بيوش جاين

كبير الاستراتيجيين ومدير علاقات العملاء

62026 91766 91+ ancial.com-piyush@s

أدفيرت ون

يرجى الاتصال على

فهد الواكد

مسؤول علاقات المستثمرين

966551556261+

fahad@advert1.com