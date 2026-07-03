"أداني إنتربرايزز ليمتد" و"إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" التابعة للشركة العالمية القابضة عبر مجموعة "تو بوينت زيرو"، ستؤسسان مشروعاً مشتركاً بنسبة 50:50 لتطوير مشروع متكامل جديد للألمنيوم في أوديشا بقيمة 11.5 مليار دولار.

المشروع يضم مصفاة للألومينا بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن متري سنوياً، ومصهراً للألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن متري سنوياً، ومجمعاً لتصنيع منتجات الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً، ليصبح أكبر استثمار متكامل في قطاع الألمنيوم بالهند.

تطوير المشروع الجديد على مرحلتين باستثمارات تبلغ 66,000 كرور روبية و44,000 كرور روبية، ليصبح أكبر مشروع مقترح لاستثمار أجنبي مباشر في أوديشا.

من المتوقع أن يسهم الاستثمار في توفير 53,500 فرصة عمل، وترسيخ مكانة أوديشا كمركز عالمي لتصنيع الألمنيوم.

بوبانسوار، الهند- وقّعت "أداني إنتربرايزز ليمتد"، الشركة الرئيسية في مجموعة "أداني"، و"إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"، منصة الاستثمار في الموارد الطبيعية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وإحدى الشركات التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة عبر "تو بوينت زيرو"، اليوم مذكرة تفاهم مع حكومة أوديشا لتطوير مشروع متكامل جديد للألمنيوم في الولاية الهندية الغنية بالموارد المعدنية.

ستؤسس "أداني إنتربرايزز ليمتد" والشركة العالمية القابضة، من خلال "إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"، مشروعاً مشتركاً بنسبة 50:50 لتنفيذ الاستثمار المقترح. وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 1.08 لاخ كرور روبية، أي ما يعادل 11.5 مليار دولار أمريكي تقريباً، ومن المتوقع أن يكون أكبر مشروع مقترح لاستثمار أجنبي مباشر في أوديشا، وأكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاع الصناعات المعدنية في الهند. ويضم المشروع مصفاة للألومينا بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن متري سنوياً، ومصهراً للألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن متري سنوياً، ومحطة طاقة مخصصة بقدرة 4,000 ميغاواط، ومجمعاً لتصنيع منتجات الألمنيوم بطاقة تبلغ مليون طن متري سنوياً، إلى جانب البنية التحتية الداعمة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 53,500 فرصة عمل عبر مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

وانطلاقاً من شراكة راسخة في مجالات الطاقة وشبكات نقل الكهرباء والذكاء الاصطناعي، طوّرت مجموعة "أداني" والشركة العالمية القابضة علاقات استراتيجية قوية خلال السنوات الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت "إي بوينت زيرو"، التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة، في مشروع مشترك مع "أداني جرين إنرجي" لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الهند، بما يدعم مسار تحول الطاقة في البلاد. ويمثل المشروع المشترك الجديد مع "إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة العالمية القابضة التي سبق الإعلان عنها، للاستثمار بمليارات الدولارات في الهند، بما يعكس التزام المجموعة الراسخ بالاستثمار طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية الداعمة لنمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي موهان تشاران ماجي، رئيس وزراء أوديشا، ومعالي سامباد تشاندرا سوين، وزير الصناعة وتنمية المهارات والتعليم التقني، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومة أوديشا.

وحضر حفل التوقيع سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"، ومحمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بوينت زيرو". ومثّل مجموعة "أداني" كل من كاران أداني، العضو المنتدب لشركة "أداني بورتس آند سبيشال إيكونوميك زون" وعضو مجلس إدارة "أداني سيمنت"، إلى جانب ساغار أداني، المدير التنفيذي لشركة "أداني جرين إنرجي ليمتد". كما جمع الحدث نخبة من رواد الصناعة وممثلي اتحادات القطاع وطلبة من "وورلد سكيل سنتر" وكبار المسؤولين الحكوميين، في مشاركة عكست أطياف المنظومة الشاملة التي ستستفيد من إمكانات المشروع وتدعم تنفيذه بنجاح.

وبهذه المناسبة، قال معالي موهان تشاران ماجي، رئيس وزراء أوديشا: "يمثل هذا اليوم محطة مهمة لأوديشا التي ستنضم إلى سلسلة الإمداد العالمية للألمنيوم. فالولاية، التي تُعد اليوم مركزاً رائداً في الهند للصناعات القائمة على المعادن والموارد المعدنية، تستعد للمضي قدماً نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للألمنيوم وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. وسيمكّن هذا الاستثمار أوديشا من تطوير سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم، بدءاً من التعدين والتكرير وصولاً إلى الصهر والتصنيع التحويلي، بما يحقق قيمة أكبر داخل الولاية، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية أوديشا المزدهرة 2036 وتعزيز مساهمتنا في رؤية الهند المتقدمة 2047".

من جانبه، قال كاران أداني، العضو المنتدب لشركة "أداني بورتس آند سبيشال إيكونوميك زون" وعضو مجلس إدارة "أداني سيمنت": "يعكس المشروع المقترح ثقتنا في أوديشا كوجهة صناعية راسخة. وسيعزز المشروع المشترك بين مجموعة أداني ومجموعة الشركة العالمية القابضة شراكتنا القوية، وبالتعاون مع حكومة أوديشا، سنعمل على بناء منظومة متكاملة للألمنيوم توفر فرص العمل، وتوسّع نطاق تصنيع منتجات الألمنيوم ذات القيمة المضافة، وتعزز القدرة التنافسية الصناعية للهند".

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "نعمل في الشركة العالمية القابضة على بناء منصات طويلة الأمد في القطاعات الحيوية التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. ومن خلال إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، نواصل بناء أعمال متكاملة في التعدين والمعادن، والاستثمار عبر سلسلة القيمة في المعادن الحيوية لدعم التنمية الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودفع مسار تحوّل الطاقة. وتعكس الشراكة مع أداني إنتربرايزز هذه الاستراتيجية وطموحنا المشترك لتطوير مشروع عالمي متكامل للألمنيوم يحقق قيمة اقتصادية مستدامة".

بدوره، قال معالي سامباد تشاندرا سوين، وزير الصناعة، إن هذا الاستثمار يعكس الثقة المتنامية في المنظومة الصناعية في أوديشا، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مع جميع الأطراف المعنية لتوفير الموافقات في الوقت المناسب وتسهيل تنفيذ المشروع.

وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ نحو 66,000 كرور روبية في المرحلة الأولى و44,000 كرور روبية في المرحلة الثانية.

وخلال فترة الإنشاء، من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 35,000 فرصة عمل، فيما يُتوقع أن تدعم عمليات التعدين وتكرير الألومينا وإنتاج الألمنيوم وتصنيع منتجات الألمنيوم نحو 18,500 فرصة عمل إضافية. كما يُتوقع أن يولد المشروع الكثير من فرص العمل غير المباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والهندسة والصيانة والصناعات المساندة.

وسيسهم هذا الاستثمار في تطوير عمليات تصنيع الألمنيوم ذات القيمة المضافة في أوديشا، وتعزيز مكانة الهند في سلاسل الإمداد العالمية للألمنيوم. ومن المتوقع أن يستقطب مجمع تصنيع منتجات الألمنيوم شركات مصنّعة تنتج المكونات لقطاعات النقل والبناء والطاقة والتغليف والطاقة المتجددة والهندسة المتقدمة، بما يدعم نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الولاية.

وعند بدء العمليات التشغيلية، من المتوقع أن يعزز المشروع قاعدة تصنيع الألمنيوم في الهند، وأن يرسخ مكانة أوديشا كإحدى أبرز الوجهات الآسيوية للاستثمارات الصناعية الكبرى.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، سيعمل شركاء المشروع "أداني إنتربرايزز ليمتد" و"إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ "، إلى جانب حكومة أوديشا، على المضي قدماً في المرحلة التالية من المشروع، بما يشمل شراء الأراضي، والحصول على الموافقات التنظيمية، وتخطيط البنية التحتية.

وتعد الشركة العالمية القابضة إحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 233 مليار دولار أمريكي ومحفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية وقطاع المُستهلك. أما "إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ "، التابعة للشركة العالمية القابضة عبر مجموعة "تو بوينت زيرو"، فهي منصة عالمية متخصصة في قطاع المعادن والموارد الطبيعية، وتستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من التعدين والإنتاج وصولاً إلى التوريد للأسواق العالمية، مع التركيز على المعادن الحيوية اللازمة للتحول في مجال الطاقة ودفع التقدم التكنولوجي.

وتضم أوديشا بعضاً من أكبر احتياطيات البوكسيت في الهند، ما يجعلها منتجاً رئيسياً للألومينا والألمنيوم. وسيسهم هذا الاستثمار في ترسيخ مكانة الولاية مركزاً عالمياً لتصنيع الألمنيوم من خلال تكامل سلسلة قيمة الألمنيوم، من التعدين وصولاً إلى تصنيع منتجات الألمنيوم ذات القيمة المضافة.

نبذة عن "أداني إنتربرايزز ليمتد"

تُعد "أداني إنتربرايزز ليمتد" الشركة الرئيسية التابعة لمجموعة "أداني"، إحدى أكبر مجموعات الأعمال في الهند. وركزت الشركة على مدى السنوات الماضية على بناء أعمال ناشئة وحيوية في قطاع البنية التحتية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، ثم فصل هذه الأعمال وتحويلها إلى شركات مستقلة مُدرجة في الأسواق المالية. ونجحت الشركة في بناء شركات كبيرة وقابلة للتوسع، مثل "أداني بورتس آند سبيشال إيكونوميك زون" و"أداني إنرجي سوليوشنز" و"أداني باور" و"أداني جرين إنرجي" و"أداني توتال غاز" و"أداني ويلمَر" التي تُعرف حالياً باسم "إيه دبليو إل أغري بزنس ليمتد". ومن خلال هذه الأعمال القوية، ساهمت الشركة في دعم جهود الهند لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما حققت عوائد كبيرة لمساهميها على مدى ثلاثة عقود.

وتتركز الاستثمارات الاستراتيجية المقبلة في أعمال الشركة حول منظومة الهيدروجين الأخضر، وإدارة المطارات، ومراكز البيانات، والطرق، والصناعات الأساسية مثل النحاس والبتروكيماويات، وهي قطاعات تتمتع بفرص كبيرة لإطلاق القيمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adanienterprises.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

روي باول

roy.paul@adani.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

نبذة عن "إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"

"إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" هي شركة تابعة لمجموعة "تو بوينت زيرو"، وتتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها. وتُعد الشركة منصة عالمية متخصصة في قطاع المعادن والموارد الطبيعية، ولديها استثمارات استراتيجية في المعادن الحيوية اللازمة لدعم تحول الطاقة والتقدم التكنولوجي. ويغطي نموذج أعمالها المتكامل مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مروراً بالمعالجة والتكرير، وصولاً إلى التوزيع والتوريد، مع التركيز على معادن رئيسية تشمل النحاس والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة والقصدير والتنتالوم والتنغستن. وتلتزم "إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" بتطوير الموارد الطبيعية بنهج مستدام ومسؤول، كما تعمل على بناء شراكات فاعلة مع المجتمعات والحكومات حول العالم، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ودعم التنمية الاقتصادية.

www.irh.ae

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