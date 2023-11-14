سلطت شركة الريس للسفريات، الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية في معرض سوق السفر العربي، الضوء على العروض الفريدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نمواً في الهند بنسبة 44% بين شهري يناير وأغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

سينعقد معرض سوق السفر العربي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلطت شركة الريس للسفريات، الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية في معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط لمحترفي السفر والسياحة الداخلية والخارجية، الضوء على أحدث الاتجاهات التي تدعم نمو صناعة السياحة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعالم وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار من أسواق المصدر الرئيسية بما فيها كلٍ من المملكة المتحدة والصين.

ووفقاً للرؤى الصادرة من شركة الريس للسفريات، فإن سمعة دبي كوجهة آمنة وعلامة تجارية موثوقة قد أدت إلى حدوث ارتفاع طفيف في أسواق المصدر الرئيسية.

وبهذه المناسبة قال محمد الريس، نائب المدير العام لشركة الريس للسفريات: "تحظى دبي بثقة الناس في جميع أنحاء العالم، حيث انتعشت البلاد بشكل لا يصدق منذ نهاية جائحة كوفيد-19، وكانت أحدث الأرقام للنصف الأول من عام 2023 هي الأفضل على الإطلاق، وفيما يتعلق بالأسواق الوافدة، فقد شهدنا اختلافًا في الأسواق الخمسة الأولى إلى حد ما مع حدوث انخفاض طفيف في السوق السعودية وزيادة في عدد السياح البريطانيين".

وأضاف الريس قائلاً: "إن عودة السوق الصينية إلى الواجهة هو الحدث الأبرز لهذا العام، والتي على الرغم من عودتها فقط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها استطاعت بالفعل أن تكون بين المراكز الخمسة الأولى".

ومن المؤكد أن هذه الاتجاهات تؤكدها أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي شهدها بلا شك شركاء سوق السفر العربي الآخرون، مثل طيران الإمارات وفنادق ومنتجعات آي إتش جي.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي تشمل الأسواق المصدرة الرئيسية لدبي الهند التي شهدت زيادة بنسبة 44% بين يناير وأغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ والمملكة العربية السعودية، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 5% خلال نفس الفترة، والمملكة المتحدة بزيادة 14%؛ والسوق الصيني الذي شهد بحسب البيانات قفزة نوعية بنسبة 309% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويعتقد خبير السياحة أيضًا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تكملان العروض السياحية لبعضهما البعض بدلاً من التنافس بينهما، كما يمكنهما تشجيع الزيارات إلى كليهما على غرار أوروبا الوسطى، حيث يقوم الزوار بجولة في عدة بلدان خلال رحلة واحدة، مما يفيد بالتالي صناعة السياحة عبر عدة حدود.

وأردف الريس حديثه قائلاً: "إن الفرصة التي يتيحها هذا الأمر ليس فقط للإمارات العربية المتحدة والسعودية، بل لدول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي أن الزوار المؤهلين سيتمكنون من السفر إلى أي دولة في مجلس التعاون الخليجي والقيام بجولة بكل سلاسة، مما يعود بالنفع على قطاع السياحة في جميع البلدان".

تعمل شركة الريس للسفريات مع مجموعة من شركات الطيران التي لم تقم بعد بإقامة روابط وعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم الدعم اللازم للمساعدة في إعدادها تماشياً مع موضوع سوق السفر العربي، "تحويل قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، واستراتيجية السياحة في الإمارات العربية المتحدة 2031 التي تم تطويرها لدعم تطوير صناعة السياحة في البلاد.

بدورها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "هناك العديد من الأمثلة على العارضين المشاركين في المعرض والذين يتوافقون مع الموضوع الرئيسي للحدث، والذي يتم التأكيد عليه بشكل أكبر من خلال المساهمات المؤثرة التي تقدمها الشركات السياحية الإقليمية في ريادة الأساليب المبتكرة لدفع الصناعة نحو الأمام في المستقبل".

وأضافت كورتيس قائلة: "تتركز مهمتنا الرئيسية كمنصة مثالية للعارضين، في تسليط الضوء على مبادراتهم المتنوعة التي تشمل الاستدامة البيئية والتكنولوجيا المتطورة وحلول الإقامة وآخر ابتكارات وسائل النقل".

ستستضيف الدورة الحادية والثلاثون لمعرض سوق السفر العربي مرة أخرى صناع القرار وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء ودفع الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

سيستكشف سوق السفر العربي 2024 كيف يمكن الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر خضرة للأجيال القادمة اعتماداً على موضوع سوق السفر العربي 2023 وهو "العمل نحو تحقيق صافي الصفر"، سيمثل السفر المسؤول بيئيًا محور التركيز الرئيسي خلال النسخة القادمة من المعرض وتماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) لعام 2023، الذي تستضيفه دبي في شهر نوفمبر الجاري.

شهدت النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي أقيمت في شهر مايو 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في قطاع السفر و30 ألف زائر مسجلين بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

#بياناتحكومية

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 31 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2024، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

تعد ريد إكزيبشنز (Reed Exhibitions) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات.

www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: https://www.relx.com/investors/investor-overview

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 17 أبريل 2024 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://latinamerica.wtm.com/.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.