الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أجينود Aginode ، الشركة المصنعة للحلول المتكاملة في مجال الاتصالات والبنية التحتية لشبكات البيانات والمعروفة سابقًا باسم نكسانز تليكوم سيستمز، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي – أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم. وستتواجد الشركة في المنصة رقم A40 ضمن جناح إنجرام مايكرو في القاعة 1.

الحلول المستدامة

تطلق الشركة حلول LANmarkTM ULTIM الجديدة، في الوقت الذي أصبحت فيه ممارسات الاستدامة قاعدة أساسية للشركات. فمتطلبات الاستدامة أصبحت تحدد اختيار واستخدام الموصلات في تطبيقات مختلفةـ وتلعب عوامل الأداء واستخدام المواد والجوانب العملية مثل التعبئة والتغليف والإنتاج وإعادة التدوير دورًا حاسمًا في تقليل التأثير البيئي.

ومن خلال اختيار موصلات عالية الجودة تدعم الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وPower over Ethernet (PoE++)، وSingle Pair Ethernet (SPE)، يمكن للشركات تقليل استخدام الكابلات وتحسين كفاءة الطاقة وإطالة دورة حياة المنتج. وبالطبع فإن التوصيلات الموثوقة وعالية الجودة تعني نظريًا انعدام هدر المواد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتغليف الصديق للبيئة والتركيب الفعّال والتصميمات المعيارية تعزيز الاستدامة في استخدام الموصلات. ومن الجيد دائمًا النظر إلى ما هو أبعد من التصميمات التقليدية القائمة على تقنيات RJ45 ولهذا تطلق Aginode حلولها الجديدة LANmark™ ULTIM خلال فعاليات جيتكس، بما في ذلك وصلة جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن Aginode تعمل على تصميم وتصنيع حلول الاتصال للشبكات الرقمية في أسواق كابلات الفايبر والهواتف المحمولة والشبكات المحلية ومراكز البيانات، حيث تهدف الشركة إلى تمكين البنية الأساسية التي توفر التطبيقات لجعل الحياة أكثر ترابطًا وإنتاجية.

كما يتمتع فريق العمل في العلامة التجارية العالمية بسجل حافل بالنجاح في تطوير وتنفيذ وصيانة حلول البنية الأساسية المتقدمة على مدى أكثر من 30 عامًا، ويقدم عددًا من المنتجات المتنوعة بأسماء تجارية منها:

مراكز البيانات ومراكز شبكات المناطق المحلية: LANmark™, LANsense™, LANactive

حلول الفايبر وشبكات الأجهزة المحمولة: XPLORER™, BRIGHTBOX™, INFRABIRD™, UPSKY™

وبفضل نطاق عملها الواسع ومعرفتها المتقدمة في القطاع الصناعي وخبرتها التقنية المشهود لها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا وآسيا، تعتبر Aginode من الأسماء البارزة التي تلعب دورًا فاعلًا في التحول الرقمي وتعزيز الربط والتواصل.

وستعرض الشركة مجموعتها الشهيرة من حلول الشبكات المؤسسية وحلول مراكز البيانات، والمصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على النمو وإدارة الاتصال الفعال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

في حديثه عن المشاركة قال عرفات يوسف، المدير التنفيذي لدى Aginode في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نلتزم في Aginode بتقديم حلول الربط التي لا تقتصر على تلبية متطلبات المؤسسات المعاصرة وأعمالها، بل تسهم كذلك في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. اما حلولنا LANmark™ ULTIM التي نخطط لإطلاقها خلال جيتكس فقد صمت لتحسين كفاءة الطاقة وتخفيض هدر الكوابل ودعم دارة دورة حياة المنتجات على المدى الطويل. كما إن اختيار الوصلات عالية الجودة والتغليف الصديق للبيئة يمكّن المؤسسات من تخفيض أثرها السلبي على البيئة بشكل ملموس بينما تتمكن من تحسين أدائها، ويسعدنا التواصل مع قادة القطاع في جيتكس لعرض حلولنا المبتكرة ومساهمتها في رسم ملامح مستقبل الشبكات ومراكز البيانات."

ومن الحلول التي تعرضها Aginode خلال جيتكس جلوبال 2024 للمؤسسات ومراكز البيانات:

الكوابل الهيكلية المتطورة من الفئة 6A/7A

تم تصميم حلول الكابلات المتطورة من Aginode لدعم احتياجات النطاق الترددي العالي، إذ توفر سرعات تصل إلى 10 جيجابت أو أكثر مع دعم محسّن للمباني الذكية والتقنيات المتقاربة من خلال عروضنا المحمية من فئة LANmark™ 6A و7A و8. تدعم هذه الحلول تقنية الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) في جميع الفئات بمستويات طاقة تصل إلى 90 وات، إلى جانب مستويات ممتازة للتبديد الحراري في أداء موفر للطاقة.

LANactive

حلول شبكية فعالة ومتطورة مصممة للتغلب على قيود الشبكات عبر مسافات كبيرة، أو الحالات التي تفرض فيها المتطلبات الضرورية قيودًا. تعد LANactive حلولًا شبكية قائمة على الألياف، وتتسم بالأمان والكفاءة في استخدام الطاقة، كما إنها قابلة للتطوير لمواكبة نمو الأعمال. كما إن مفاتيح iSwitches من Aginode ضرورية لنشر الشبكات في البيئات القاسية، مما يعني مستوى استثنائيًا من التشغيل والثبات للشبكة.

حلول مراكز البيانات

وفي مجال حلول مراكز البيانات، ستقوم Aginode بعرض الخيارات المتاحة لدعم محاور الشبكة الأساسية باستخدام تقنية LC المزدوجة أو البصريات المتوازية (MPO) لسرعات تصل إلى 400 جيجابت في الثانية. ستكون الحلول متاحة للعرض والمناقشة حسب احتياجات مركز البيانات، مما يضمن الدعم المناسب حسب المسافة والتغلب على قيود المساحة.

حلول المدينة الذكية والمباني الذكية (مركز البيانات في الحافة)

حلول مصممة خصيصًا للإعدادات الداخلية لدعم شبكات الجيل الخامس في الأماكن المغلقة باستخدام كابلات الطاقة/الألياف الهجينة. سيتضمن هذا الإعداد استخدام مفاتيح LANactive لتوفير الدعم لشبكات الإيثرنت عالية السرعة.

LANsense

يستخدم نظام LANsense لإدارة البنية التحتية الآلية من Aginode مزيجًا من الأجهزة والبرامج لتحديد انقطاعات الشبكة بسهولة، وتسجيل تغييرات الشبكة وتحسين استخدام المنافذ على المفاتيح ومشاركة وثائق الشبكة لتسهيل إجراء التغييرات، وتبسيط إدارة الشبكة بشكل عام.

وسيتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين من Aginode خلال الفعالية لمقابلة العملاء والشركاء وعرض كيفية حلول الشركة الأفضل في فئتها ودورها في تحوّل البنية التحتية للشبكات ومراكز البيانات.

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