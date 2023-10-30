يهدف إلى دعم رقمنة قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز المعرفة وإدخال تقنيات طبية عصرية ومتطورة

الرياض: وقعت أجيليتي، الشركة المتخصصة في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى استكشاف كيفية تعزيز قطاع الرعاية الصحية السعودي وتقديم أحدث تقنيات الخدمات الصحية للمملكة؛ مع دعم خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أجيليتي ووزارة الاستثمار باستكشاف أربع مجالات للتعاون في قطاع الرعاية الصحية السعودي. ويشمل ذلك إمكانية توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتوطين سلسلة التوريد الخاصة بالابتكارات التقنية الطبية الجديدة، بالإضافة إلى دعم مساعي شركاء أجيليتي المختصين بالتطوير التكنولوجي لإنشاء مكاتب إقليمية في المملكة بهدف جذب المواهب المحلية وتعزيز التحول الهام لسلسلة التوريد ونقل المعرفة في مجال الرعاية الصحية.

كجزء من خطتها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لرؤية 2030، ووفقاً لبرنامج خاص واضح الأهداف، تعمل المملكة العربية السعودية على تحويل نظام الرعاية الصحية السعودي. وتتمثل هذه الأهداف في تحسين توفر الرعاية ووصولها، وتحديث المرافق، وتعزيز دور استثمار القطاع الخاص.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق حصول السعوديين على خدمات وتقنيات الصحة الوقائية لمكافحة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الثدي. وسوف تستكشف وزارة الاستثمار وأجيليتي كيفية توسيع خدمات الصحة الإلكترونية في المملكة، من خلال جلب الشركات التي - على سبيل المثال - تتيح الكشف المبكر عن مشاكل القلب ومراقبة مؤشراته الصحية والإشارات الحيوية الأخرى من خلال صور سيلفي بسيطة للهاتف المحمول، الأمر الذي يجعل فحوصات سرطان الثدي متاحة على نطاق أوسع وأسهل من خلال استخدام تكنولوجيا الصور عالية الدقة والتي تتسم بالكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة.

وفي معرض حديثه عن وزارة الاستثمار السعودي، قال المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية: "تلعب الوزارة دوراً رئيسياً في تحول الرعاية الصحية في المملكة، حيث تحدد المستثمرين والشركاء مثل أجيليتي الذين يمكنهم مساعدتنا في تقديم نظام أكثر فعالية من حيث الشمولية والتكامل والتمكين الرقمي. وستعمل هذه الاتفاقية على تحسين انتشار الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها وتعزيز جودة الرعاية من خلال توسيع نطاق تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية التي تلبي أعلى المعايير الدولية.

وبدوره قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي موضحاً دور أجيليتي: "من خلال تبني الابتكار والاستثمار في مجال الرعاية الصحية، تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات من شأنها تحسين نوعية الحياة ومتوسط ​​العمر المتوقع للملايين من مواطنيها. وتتمتع أجيليتي، التي تستثمر في المملكة منذ عقدين من الزمن، بموقع مثالي يتيح لها تقديم الخبرات المهمة في مجال سلسلة التوريد وشركاء الابتكار للمساعدة في تحقيق تلك الخطوات. ونحن نرحب بالتعاون مع وزارة الاستثمار وإتاحة الفرصة لاستكشاف إمكانات الاستثمار المستقبلي الكبير في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وخلق فرص عمل جديدة في هذه نتيجة لهذه العمليات."

تستثمر أجيليتي وتمارس الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية منذ عشرين عاماً. وتقوم الشركة ببناء وتشغيل بعض مناطق التخزين الأكثر تطوراً واستدامة في المملكة، والتي تقع في الرياض والدمام وجدة. وتوفر شركة ترايستار التابعة لأجيليتي خدمات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المتخصصة لشركات النفط والغاز والكيماويات السعودية، كما تدعم رحلة تحول الطاقة الخاصة بها. كذلك، وقعت شركة مينزيز للطيران التابعة لأجيليتي مذكرة تفاهم مع SAL لإطلاق إمكانات مطارات المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين خدمات الركاب ومناولة البضائع والتخزين وإدارة مراكز الطيران لشركات الطيران السعودية. توفر شركة Shipa، وهي شركة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية الرقمية والتوصيل للميل الأخير التابعة لأجيليتي، خدمة توصيل الطرود المحلية والشحن عبر الحدود من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية. كما تستثمر أجيليتي Ventures في الشركات السعودية الناشئة والابتكار التكنولوجي.

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، وهي مالكة ومستثمرة للعديد من الشركات المنتشرة في القارات الست ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق هذه الشركات التي يعمل فيها أكثر من 45,000 موظفاً. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ بالإضافة إلى شركة عقارية تجارية (يـوبــاك) تمتلك وتدير مجمعاً تجارياً ضخماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كذلك، تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وفي تمكين المجتمعات على الصمود، ولديها محفظة أحذه بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.