



إضافة 100,000 متر مربع إلى مجمع أجيليتي اللوجستي في الرياض الأكثر تقدماً في المملكة

إضافة 300 فرصة عمل جديدة للسعوديين.

مشروع التوسعة حظي بدعم ومباركة غرفة التجارة والصناعة في الرياض، ووزارة الاستثمار السعودية، وأمانة منطقة الرياض.

الرياض: أعلنت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، عن خطتها لتدشين أعمال المرحلة النهائية من مشروع توسعة "مجمع أجيليتي اللوجستي" في الرياض والذي سيضيف 100,000 متر مربع من المستودعات ذات الفئة المعيارية الدولية (أ) مما يرفع إجمالي مساحة التخزين المتاحة للتأجير في المجمع إلى 551,368 متر مربع.

تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع - الذي سيوفّر 300 فرصة عمل جديدة للسعوديين – بـ 250 مليون ريال سعودي. ومن المقرر البدء بتشغيل المرحلة الأولى من التوسعة في نهاية الربع الأول من عام 2025.

تعليقاً على هذا الاعلان قال السيد/ ميشيل صعب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة "أجيليتي للمجمعات اللوجستية": "لقد لمسنا دعماً وتعاوناً كبيراً من كل من غرفة التجارة والصناعة في الرياض، ووزارة الاستثمار السعودية، وأمانة منطقة الرياض، الذين كان لهم دوراً أساسياً ومهماً لإطلاق مشروع توسعة مجمعات أجيليتي اللوجستية في الرياض."

وأضاف: "فضلاً عن زيادة قدرتنا التشغيلية، يهدف مشروع توسعة مجمع أجيليتي اللوجستي في الرياض إلى المساهمة بفعالية في تنمية سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من فرص استثمار الشركات العالمية وتوسعهم في المملكة، كما أننا من خلال بناء مستودعات ومرافق تخزين عالمية المستوى، نوفّر البنية التحتية الأساسية التي تدعم خطط المملكة في أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً وإقليمياً."

تدير "أجيليتي للمجمعات اللوجستية" مجمعات ومرافق تخزين في الرياض والدمام، وتستثمر بميزانية قدرها 611 مليار ريال سعودي لبناء مجمع لوجستي ثالث بالقرب من جدة، وتقدم "أجيليتي للمجمعات اللوجستية" أحدث المستودعات المستدامة في المملكة العربية السعودية. كما يعد مجمع الرياض اللوجستي مركزا لعمليات التخزين والتوزيع والمعالجة والتنفيذ لبعض العلامات التجارية الاستهلاكية والصناعية والتجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة.

وفي عام 2022، نال أحد مستودعات أجيليتي في مجمع أجيليتي اللوجستي بالرياض شهادة «إيدج أدفانسد (EDGE Advanced)» للمباني الخضراء، ليصبح أول مبنى في المملكة وأول مستودع في دول مجلس التعاون الخليجي يحظى بهذه الشهادة. ويأتي مسمىEDGE» » اختصاراً بالحروف الانجليزية الأولى من عبارة معناها ”التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر“، وهو معيار عالمي للمباني التي توفّر طاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها في أسواق المنطقة وتتصف بأنها مبان مجهّزة لتكون خالية من الانبعاثات الكربونية. وتشرف على منح هذه الشهادة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

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