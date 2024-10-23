أبوظبي– تصدّرت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية وللسنة الثانية على التوالي، تصنيف قادة الاستدامة في المنطقة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط للعام 2024، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في مجال الاستدامة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، علماً بأنها واحدة من خمس شركات مقرها الكويت تضمنتها قائمة فوربس.

وقد أشادت فوربس بأداء أكبر شركات أجيليتي، "مينزيز للطيران" و"ترايستار"، حيث وضعت "مينزيز للطيران" أهدافها لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2024، وهي تقترب من تحقيق هدفها في تحويل 25% من جميع معدات الدعم الأرضي (GSE) على مستوى شبكة أعمالها إلى معدات تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول العام المقبل، وباعتبارها أكبر مزوّد لخدمات الطيران في العالم، تدعم "مينزيز للطيران" شركاءها في قطاع الطيران، للتحوّل نحو الاعتماد على وقود الطيران المستدام (SAFs). ومن جانبها، قامت "ترايستار" المتخصصة في توفير حلول الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع الوقود، بالتوسع في استثماراتها في الطاقة الشمسية بمقر الشركة الرئيسي في دبي، كما أدخلت الشركة إلى الخدمة أول بارجة تعمل بالطاقة الهجينة في الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك في العام 2023، كانت أجيليتي من ضمن الشركات المتصدرة في قائمة فوربس لريادتها في استخدام المواد والتصاميم والأنظمة المستدامة في تطوير البنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.فقد نالت مستودعات أجيليتي الحديثة والمتطورة شهادات “إيدج أدفانسد EDGE Advanced” للمباني الخضراء ومنها أحد مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي يعتبر الأول من نوعه في نيل هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مستوى دول غرب أفريقيا، فإن مستودعات أجيليتي في ساحل العاج هي الأولى التي تنال الشهادة ذاتها، من مؤسسة التمويل الدولية للبنك الدولي. EDGE Advanced يعتبر معياراً عالمياً يُمنح للمباني التي توفّر طاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بنظيراتها في أسواق المنطقة.

ومن ناحيته، قال السيد/ طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "لطالما مثلت الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية أعمالنا وكانت سبباً من أسباب نجاحنا، وستظل دائماً نصب أعيننا. ولم يكن ذلك ممكناً لولا حرصنا وتركيزنا على الاستثمارات طويلة الأجل، والابتكار في سلاسل الإمداد، وبناء قوى عاملة متنوعة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات أفضل وتطوير بنية تحتية أكثر أماناً وكفاءة."

وتأكيداً على دعمها للشركات الناشئة والتكنولوجية التي تخدم أهداف الاستدامة، فإن شركة "أجيليتي فنتشرز"، الذراع الاستثمارية لشركة أجيليتي، قد قامت بالاستثمار في شركات تتميز بنماذج أعمال مبتكرة وتساهم بشكل ملموس في تحسين المستويات البيئية والاجتماعية. ومن أبرز تلك النماذج الاستثمار في شبكات شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، وفي منصة رقمية تربط بين الراغبين بنقل بضائعهم وأصحاب مركبات النقل، مما يحد من الرحلات الفارغة أو ذات الحمولة المنخفضة، فضلاً عن الاستثمار في شركة تطور مولدات الطاقة النظيفة والتي توفّر مصدر طاقة صديق للبيئة للمركبات وللنقل البحري كما يمكن استخدامها للمواقع الثابتة حيثما تكون هناك حاجة للطاقة المتجددة، كذلك تشمل استثمارات أجيليتي الجريئة أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية.

بالإضافة إلى الاستدامة البيئية، تستثمر أجيليتي في المجتمعات التي تعمل فيها، فخلال العقد الماضي، استفاد أكثر من 2.3 مليون شخص من مساهمات أجيليتي، من خلال تقديم المساعدات في أعقاب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم، وريادة الأعمال، والتوظيف، وتطوير المهارات الرقمية للشباب، كما تدعم باستمرار المبادرات التي تعمل على تمكين المجتمع ولديها شراكات في الكويت، السعودية، ساحل العاج، غانا، الهند، مصر والعديد من الدول أخرى.

كذلك، قدمت أجيليتي المساعدة لأكثر من 12,000 لاجئ من خلال شراكتها المستمرة منذ ثماني سنوات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وما يقدر بنحو 50,000 لاجئ في المجمل. إضافة إلى ذلك، تمتد شراكة أجيليتي مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لأكثر من 15 عاماً. وخلال العام 2023، مكّن دعم أجيليتي لبرنامج الأغذية العالمي من توفير أكثر من مليون وجبة غذائية لأهالي غزة والضفة الغربية.

هذا وقد تم الإعلان عن نتائج قائمة فوربس الشرق الأوسط الجديدة لهذا العام في حفل تكريمي لأجيليتي وغيرها من القادة أقامته فوربس خلال قمة قادة الاستدامة للشرق الأوسط 2024 التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر في أبوظبي.

نبذة عن أجيليتي

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 65,000 موظفاً، وهي مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي. أجيليتي متخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. وتتضمن شركاتها أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية). كما تمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كذلك، تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة ومرونة المجتمعات، ولديها محفظة آخذة بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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