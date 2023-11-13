الشركة الرائدة في قطاع سلاسل الإمداد تحظى بالتكريم لتميّزها بالاستثمار البيئي

الذي يتضمن المباني الخضراء والنقل والوقود.

دبي - تصدّرت أجيليتي، الشركة العالمية الرائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، تصنيف فوربس الشرق الأوسط بوصفها واحدةً من قادة المنطقة الأوائل في مجال الاستدامة، تقديراً لجهودها في مجال التخزين الصديق للبيئة، والطاقة النظيفة، والاستثمار في الاستدامة.

وقد تم اختيار أجيليتي لتكون واحدة من 3 شركات كويتية رائدة في قائمة فوربس الجديدة لأفضل 100 شركة للاستدامة في الشرق الأوسط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وبمناسبة التكريم نظمت فوربس حفل عشاء ترأسه سعادة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية في أبوظبي.

وتتميز أجيليتي بتلبيتها للمعايير العالمية في استخدام المواد المستدامة في التصاميم والأنظمة الخاصة بتطوير وتشييد البنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث تنال مستودعات أجيليتي الحديثة والمتطورة شهادات "EDGE Advanced" للمباني الخضراء ومنها مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية التي أصبحت منشأة التخزين الأولى التي تنال هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مستوى دول غرب أفريقيا، فإن مستودعات أجيليتي في ساحل العاج هي الأولى التي تنال هذه الشهادة المرموقة التي تعتبر معياراً عالمياً تشرف على منحها مؤسسة التمويل الدولية للبنك الدولي وتمنح للمباني التي توفّر طاقة بنسبة 40% على الأقل مقارنةً بنظيراتها في أسواق المنطقة.

وبهذه المناسبة قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "منذ ما يقرب من 20 عاماً؛ وأجيليتي تستثمر في مجال البيئة والمجتمع وحوكمة المؤسسات، ونحن نعتبر مشاريع التنمية المستدامة جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة والتزامها نحو تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين والعملاء، وكذلك لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل فيها. نشكر فوربس الشرق الأوسط لتركيزهم على الاستدامة في المنطقة، وهو ما نؤمن به في أجيليتي، كما نشكر طاقم عمل أجيليتي والمساهمين لكونهم جزءاً حيوياً من رحلتنا نحو الاستدامة."

ومن منطلق دعم الشركات الناشئة والتكنولوجية التي تخدم أهداف الاستدامة، قامت شركة أجيليتي Ventures، الذراع الاستثماري لشركة أجيليتي، بالاستثمار في شركات تتميز بنماذج أعمال مبتكرة وتساهم بشكل ملموس في تحسين المستويات البيئية والاجتماعية. ومن أبرز تلك النماذج هي المحركات الهجينة والنظيفة لشاحنات ومركبات النقل البري الطويل المدى؛ المركبات الكهربائية للتوصيل للميل الأخير؛ شبكات وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية؛ وأنظمة الطاقة الحرارية الشمسية.

وتُولي أجيليتي أهمية كبرى للمبادرات المستدامة، حيث تضع جميع شركاتها التابعة خططاً خاصة وفقاً لأعلى المعايير الدولية بهدف ضمان استدامة أعمالها ومشاريعها. وعلى سبيل المثال، شركة مينزيز للطيران، والتي تعتبر أكبر مزود في العالم لخدمات المطارات، وشركة ترايستار للخدمات اللوجستية للوقود - وهما شركتين تابعتين لأجيليتي – تعملان على قيادة الجهود الصناعية لتحقيق الاستدامة في أساطيل الشحن الجوي والبحري والبري، ولتطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع لتحقيق التحوّل إلى وقود أكثر نظافة.

كذلك، تحظى أجيليتي بتقدير كبير لجهودها في دعم المجتمعات المحلية في الدول التي تعمل فيها. فعلى مدى العشر سنوات الماضية، نجحت أجيليتي في تقديم المساعدة لأكثر من مليون محتاج. من خلال المشاركة في الجهود الإغاثية المختلفة والتي تتضمن توصيل المواد الأساسية عقب حصول الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المعقدة، فضلاً عن التركيز طويل الأمد على تعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف وتطوير المهارات الرقمية. كما تدعم أجيليتي مبادرات التعليم والتدريب للشباب لا سيّما في الكويت والسعودية وساحل العاج وغانا والهند ومصر، والعديد من الدول.

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نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ بالإضافة إلى شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة (يوباك). وتمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وفي تمكين المجتمعات على الصمود، ولديها محفظة آخذة بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.