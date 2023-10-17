للحد من وقوع الحوادث

الشارقة، دشنت أجرة الشارقة، نظام تشغيل جهاز الوقوف المفاجىء "بريك بلس"، في مركبات الأجرة التابعة لها، والذي يعمل على تشغيل الأضواء الرباعية الخلفية لمركبات الأجرة تلقائيا بشكل متقطع عند ضغط السائق على المكابح في حالات تخفيض السرعة والتوقف المفاجئ، مما ينبه السائقين خلف مركبة الأجرة، ويحذرهم بضرورة تخفيض السرعة وترك مسافة أمان كافية لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وقال خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة:" يأتي تفعيل هذا النظام انطلاقاً من حرصنا في أجرة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير أحدث التقنيات التي تحقق السلامة المرورية على الطرقات، وبما يترجم خطة أجرة الشارقة الساعية إلى التقليل من نسبة الحوادث بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، للارتقاء بمستوى النقل بمركبات الأجرة بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية".

وأكد الكندي أن أجرة الشارقة، تعمل بشكل متواصل على تطوير أسطول مركباتها بما يتماشى مع توجهات الدولة، وينعكس إيجابيا على تحسين تجربة نقل العملاء وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بالحصول على وسائل نقل آمنة ومريحة وعصرية ومتكاملة تسهل رحلة المتعامل مع أجرة الشارقة.

السلامة المرورية

وبدوره قال مصطفى شلبي، مدير إدارة العمليات بالإنابة، أصول لحلول النقل - رئيس فريق السلامة المرورية بأجرة الشارقة: " أن تنفيذ هذه التطوير في أنظمة أجرة الشارقة تم من قبل فريق السلامة المرورية الذي شكّل في عام 2021 ، بهدف المساهمة في تخفيض الحوادث وإجراء دراسات مفصلة عن الأسباب الرئيسية لحوادث مركبات الأجرة ووضع الإجراءات التصحيحية لها ورفع السلامة المرورية المتعلقة بمركبات الأجرة، وتقليل نسبة الحوادث المرورية مضيفاً أنه " تم تركيب الجهاز وربطه بنظام المكابح، والذي تم تركيبه على جميع المركبات التابعة لأجرة الشارقة".

ومن الجدير بالذكر أن "أجرة الشارقة" إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، والساعية إلى تعزيز النقل الصديق للبيئة والمستدام في إمارة الشارقة.

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