الشارقة، في خطوة جديدة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لركابها وتعزيز الاستدامة البيئية، دشنت "أجرة الشارقة" مركبة عائلية كهربائية جديدة لأسطول مركباتها في مطار الشارقة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين تجربة الركاب وتعزيز النقل العام المستدام وتقديم حلول نقل صديقة للبيئة.

وقال خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة:" تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أجرة الشارقة الساعية إلى تحديث أسطولها بمركبات جديدة وعصرية تلبي احتياجات ومتطلبات ركابها، وإضافة المركبة العائلية ستعزز من خدمات النقل العام، وستسهم في تقديم خدمات نقل مبتكرة وصديقة للبيئة، بما يعكس التزامنا بتطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية وتقليل التلوث البيئي، وتحقيق رؤية إمارة الشارقة نحو مدينة أكثر خضرة واستدامة".

وأضاف الكندي:" نسعى دائماً في أجرة الشارقة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحسين تجربة النقل لعملائنا، ونتطلع إلى توفير خيارات نقل تلبي احتياجاتهم، و توفر أكبر قدر من الراحة للعائلات والركاب الذين يبحثون عن مركبات واسعة ملائمة لاحتياجاتهم وتجمع بين الراحة والاستدامة".

وتتميز المركبة العائلية الكهربائية الجديدة، التي تتسع لـ11 راكباً من نوع ياكسينج واي بي ال 6590 بتصميمها العصري والمريح، مما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات والمسافرين، وتشمل الميزات البارزة لهذه المركبة مقاعد واسعة ومريحة، ومساحة تخزين إضافية للأمتعة، ونظام تكييف فعال لضمان راحة الركاب، وخدمات متطورة تلبي احتياجاتهم بأعلى مستوى من الجودة.

وتقدم أجرة الشارقة سلسلة من الخدمات المتكاملة لمستخدميها، ومنها خدمات مركبات الأجرة داخل المدينة، وخدمة مركبات الأجرة داخل المطار، وخدمة المركبات النسائية، وخدمة المركبات العائلية، وخدمة المركبات الفارهة (ليموزين)، وخدمة توصيل طلبة المدارس ( رافق)، وخدمة ذوي الإعاقة، وخدمة مركبات المنطقة الشرقية والوسطى.

ومن الجدير بالذكر أن أجرة الشارقة، احدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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