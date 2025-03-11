المنامة، البحرين: في خطوة محورية نحو تحويل أسواق رأس المال استكملت أتمي، منصة تداول الأصول الرقمية المرخصة من قِبل مصرف البحرين المركزي، بنجاح إصدار أول أصول مرمزة (توكن) مدعومة بالذهب. ويؤكد هذا الإنجاز، بدعم من مصرف البحرين المركزي، على التزام أتمي بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي.

لقد أصدرت أتمي رمزين مدعمين بكيلوغرام واحد من الذهب لكل رمز (توكن)، وطرحها للمستثمرين المعتمدين وذلك بهدف توفير طريقة حديثة وآمنة للاستثمار في أحد أكثر الأصول موثوقيةً للحفاظ على الثروات.

يُشار إلى أن أصول الذهب المرمزّة تتيح للشركات والمستثمرين تملّك معادن ثمينة بدون تحمّل أعباء التخزين أو النقل المرتبطة بها، حيث يتم تخزينها على نحو آمن حتى طلب استردادها من المستثمر أو تداولها في الأسواق الثانوية عبر منصة أتمي.

في تعليقه حول هذا الإنجاز، صرّح أليكس لولا الرئيس التنفيذي لشركة أتمي قائلًا: "يُعد هذا الإصدار لحظةً تاريخية ونقلةً نوعيةً لشركة أتمي ونطمح بهذه الخطوة للجمع بين قيمة الذهب، وإمكانات تقنية blockchain الهائلة. ونحن على ثقة بأن هذا الإنجاز سيفتح مسارات جديدة أمام المستثمرين لتعزيز إمكانية وصولهم وتداولهم للأصول عالية القيمة. كما يُسلط هذا الإصدار الضوء على مدى تفاني فريق عملنا الدؤوب، وفاعلية رؤيتنا المشتركة الهادفة لرفد التحول الرقمي في القطاع المالي. ونحن نتطلع قُدمًا لتوسعة نطاق خدماتنا مستقبلًا لتشمل مزيدًا من فئات الأصول المعروضة عبر منصتنا."

ويعكس الإصدار توجهات شركة أتمي الاستراتيجية القائمة على زيادة كفاءة ملكية وتداول الأصول، وذلك بدعمٍ من تقنية blockchain مع امتثالٍ تنظيميٍ قوي. وفي ظل التوسع الحاصل في باقة خدماتها وعروضها، ستوفر الشركة إصدارات مستقبلية تتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأصول البديلة. وحيث تواصل أتمي التزامها بتمكين المستثمرين، فإنها تسعى لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال، ودفع عجلة الابتكار المالي في المنطقة.

حول أتمي

شركة أتمي هي منصة تداول للأصول الرقمية تعمل بتنظيم من مصرف البحرين المركزي، وتقوم على بروتوكول Hyperledger Fabric . كما إنها توفر إمكانية الوصول وسيولة لأسواق رأس المال الخاصة عبر ترميز وتجزئة أصول العالم الحقيقي. وتعمل أتمي على ربط الشركات الباحثة عن حلول سلسة وفعّالة لجمع رأس المال، مع المستثمرين المؤهلين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل فئات أصول جديدة عالية القيمة. كما توفر المنصة القائمة على تقنية Private Blockchain سوقًا رقمية آمنة للغاية، مما يُسهل من عملية الحصول على أوراق مالية رمزية، سلع، أسهم خاصة وغيرها، بهدف تداولها وتتبعها والاستثمار بها وتبادل ملكيتها ضمن نظام إيكولوجي يتمتع بالشفافية والامتثال. وتقدم أتمي أيضًا مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتحسين عملية جمع رأس المال، وتنمية الإمكانيات الاستثمارية. بينما تعمل السيولة وكفاءة التداول التي يوفرها ترميز أصول العالم الحقيقي على دعم مساعيها لتصبح شركة رائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال توفير أدوات مبتكرة لتعزيز التمويل والاستثمار الشامل.

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