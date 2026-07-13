افتتاح المركز أول خطوة توسعية للشركة منذ نجاحها في جمع 36 مليون دولار ضمن أحدث جولة تمويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، افتتحت شركة أتليس (Atlys)، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا السفر والتي تتيح للمسافرين التقدّم بطلبات الحصول على التأشيرات لأكثر من 120 وجهة حول العالم، أول مركز خدمة عملاء لها في «برجمان مول» بدبي، في خطوة تمثل أول حضور فعلي للشركة على مستوى العالم. ويوفر المركز خدمة الإرشاد المباشر من خبراء التأشيرات للعملاء والمراجعين.

وتعد دولة الإمارات أكبر أسواق «أتليس» خارج الهند، كما تتصدر الأسواق الدولية من حيث مساهمتها في أعمال الشركة، إذ تشكل الأسواق الخارجية، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، نحو 50% من إجمالي أعمال «أتليس». ومنذ دخولها السوق الإماراتية عام 2024، احتلت الدولة موقعاً محورياً في الاستراتيجية العالمية للشركة، في ظل احتضانها أكبر الجاليات المقيمة في العالم، وكونها مركزاً عالمياً لسفر الأعمال والسياحة.

ويهدف افتتاح المركز إلى تعزيز ثقة المتعاملين في إجراءات طلب التأشيرات، التي غالباً ما تحيط بها حالة من الشك وعدم اليقين. ويتيح المركز إمكانية الحصول على استشارات مباشرة، ومراجعة المستندات، والاطلاع على آلية معالجة الطلبات، بما يعزز شعور المتعاملين بالطمأنينة في إحدى أهم مراحل التخطيط للسفر. كما يعزز المركز من حضور «أتليس» في المنطقة، ويسهّل وصول المسافرين في مختلف أنحاء الدولة إلى خدماتها.

وفي هذا الصدد، قال موهاك ناهتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أتليس»: «لطالما كانت رسالتنا تتمثل في تبسيط إجراءات السفر الدولي، إذ تبدأ هذه الرحلة بطلب الحصول على التأشيرة. ويوفر مركز خدماتنا في برجمان مول للمسافرين وسيلة إضافية للتواصل مع " أتليس" من خلال الحصول على إرشادات مباشرة من الخبراء داخل المركز، مع الحفاظ على المستوى ذاته من السرعة والشفافية الذي يوفره التطبيق. وتمثل الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة السفر العالمية، كما تشكل محوراً أساسياً لنمو أعمالنا، وهو ما جعلها الخيار الأمثل لافتتاح أول مركز لنا».

ويأتي افتتاح المركز بعد نجاح «أتليس» في جمع 36 مليون دولار ضمن جولة تمويل جديدة في وقت سابق من العام الجاري، بقيادة شركة "سوسكويهانا آسيا فينتشر كابيتال"، وبمشاركة المستثمرين الحاليين "إليفيشن كابيتال" و"لونغ جورني فنتشرز وبيك بارتنرز"، كما انضمت "ميك ماي تريب" إلى الجولة بصفتها مستثمراً استراتيجياً.

وتعتزم الشركة توظيف التمويل في التوسع عالمياً بأسواق جديدة، وتعزيز حضورها في الأسواق التي تنشط فيها حالياً، إلى جانب تسريع تطوير حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل إجراءات الحصول على التأشيرات. وتعالج «أتليس» حالياً طلبات تأشيرات بمعدل سنوي يتجاوز 700 ألف تأشيرة، محققة نمواً بأكثر من 11 ضعفاً مقارنةً بعام 2024.

ويقع مركز خدمة العملاء في الطابق الثالث من «برجمان مول»، ويستقبل المتعاملين الراغبين في الحصول على استشارات مباشرة بشأن خطط سفرهم، ومراجعة مستنداتهم، والتعرّف على فرص قبول طلباتهم قبل الشروع بعملية التقديم. كما يقدم الفريق المختص إرشادات خاصة بالطلبات التي تستوجب مستوى أعلى من التحضير، فيما يمكن استكمال تقديم الطلبات داخل المركز، على أن تُنجز بقية الإجراءات اللاحقة عبر تطبيق «أتليس».

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نبذة عن «أتليس»

تأسست شركة «أتليس» عام 2021 على يد موهاك ناهتا، خريج جامعة كارنيغي ميلون والمهندس السابق في شركة «بينترست»، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا السفر، تهدف إلى تبسيط إجراءات السفر الدولي وتقليل التعقيدات المرتبطة بها. وتتيح الشركة للمسافرين البحث عن التأشيرات والتقدم بطلبات الحصول عليها وإدارتها لأكثر من 120 وجهة حول العالم، كما تعمل على تطوير بنية تقنية متقدمة تسهم في تيسير السفر عبر الحدود، بما يجعله أكثر سهولة وسلاسة وموثوقية للمسافرين في مختلف أنحاء العالم.