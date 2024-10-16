الرياض، المملكة العربية السعودية: حصدت شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز TSX: ATRL))، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، شهادة "أفضل مكان للعمل" (Great Place to Work® certification) للسنة الثانية على التوالي في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعدّ معهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute) الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل. فقد دأب منذ العام 1992 على استطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستند إلى هذه المعطيات العميقة لتحديد ما يجعل مكان العمل تجربة رائعة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لا بد من ترسيخ ثقافة مكان العمل حيث يشعر موظفونا بالتقدير والاحترام، مما يتيح لهم تحقيق كامل إمكاناتهم، وبالتالي تطوير أعمالنا والمضي قدماً في نجاحنا". وأضاف: "يمثّل حصولنا على شهادة ’أفضل مكان للعمل‘ في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي دليلاً على المساواة والتنوع والتكامل التي تتمتع بها البيئة المهنية التي أنشأناها في جميع أنحاء المنطقة. فمن مساحات العمل التعاونية إلى المبادرات التفاعلية التي تركز على تعزيز السلامة والرفاهية والابتكار، نولي موظفينا الأولوية القصوى في كل ما نقوم به، ليس فقط لتعزيز سمعة علامتنا التجارية كجهة عمل، ولكن لإضفاء قيمة أكبر لعملائنا ومجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".

ويحدد الاستطلاع والتدقيق الثقافي الذي يجريه المعهد المؤسسات التي تتفوق في ممارسات الأفراد وتستند إلى آراء الموظفين لترسيخ ثقافة عالية الثقة والأداء. وقد شمل الاستطلاع موظفي شركة "أتكنز رياليس" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة من المجالات بما في ذلك الاحترام والفخر والصداقة في العمل والمشاركة والابتكار في العمل. وركزت المعايير الأخرى على قيم القيادة والنزاهة وإظهار الثقة والعمل الجماعي في جميع أنحاء المؤسسة. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع لهذا العام بأن 86% من موظفين "أتكنز رياليس" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتقدون بأن الشركة هي أفضل مكان للعمل. وقد حققت الشركة أداءً مميزاً على مستوى سمعة الشركة وشعور الموظفين بالفخر بالدور الذي يقومون به، وسلوكيات القيادة، ولناحية توفير مكان آمن للعمل.

من جانبها، قالت نعومي مايلز، نائبة الرئيس لشؤون الموارد البشرية في شركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "في إطار التزامنا بالمساواة والتنوع والشمول، نحرص على أن تعكس سياساتنا وإجراءاتنا وخطط التطوير الوظيفي لدينا ثقافة تعزز المرونة والمساءلة بعيداً عن أي تحيز غير واعٍ في مكان العمل". وأضافت: "لقد شهد العام 2024 تقدماً كبيراً، فقد قمنا بالتركيز على صقل مواهبنا المحلية وتعزيز برنامجنا المعني بتطوير الخريجين، وتقديم مبادرات مبتكرة تحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً على كوكبنا".

وتلتزم "أتكنز رياليس"، التي تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لها، بهندسة مستقبل أفضل في الشرق الأوسط من خلال رعاية المواهب المحلية ورد الجميل للمجتمع عبر إطلاق مبادراتها المؤثرة اجتماعياً. ويقدم برنامج الشركة، على مدى 12 شهراً، التعلم العملي المعني بتطوير الخريجين من خلال تقديم مشاريع مختلفة لهم وخطط تطوير شخصية ومهنية، وتوجيههم مهنياً طوال فترة المشروع. هذا ويشارك أكثر من 500 موظف وخريج في مبادرات الشركة المعنية بالتوطين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في عام 2024، أطلقت شركة "أتكنز رياليس" مسابقة "مدرسة المستقبل" الحائزة على جوائز في الإمارات العربية المتحدة، كجزء من خطوة تهدف إلى إشراك الموظفين في المبادرات المجتمعية ودعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وكُلف أكثر من 70 طالباً بتصميم أفكارهم وعرضها في المسابقة، والتركيز بشكل أساسي على الاستدامة والاندماج في المجتمع. وقد أتاحت هذه المبادرة الفرصة للجنة التحكيم التابعة لشركة "أتكنز رياليس" وخبراء القطاع توجيه الطلاب ومشاركة أمثلة حية للمشاريع والدروس المستفادة التي تهدف إلى تعزيز الأفكار المبتكرة. وتسعى الشركة إلى نشر هذه المبادرة على نطاق واسع لتشمل مدارس أخرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في السنوات القادمة.

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكدإن".

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