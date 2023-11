دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة "أتكنز رياليس"، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع، مدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL)، شهادة "أفضل أماكن العمل" (Great Place to Work® certification) التي يقدمها معهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute)، للمرة الأولى في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعدّ معهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute) الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل، ويدأب منذ العام 1992 على استطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، بالاستناد إلى الرؤى والأفكار لتحديد العوامل التي تجعل كلاً من الشركات والمنظمات أماكن رائعة للعمل.

يحتل المعهد مكانة رائدة في القطاع بفضل نموذجه المتكامل القائم على البيانات الذي يسمح برصد وقياس تجربة الموظفين: وهو نموذج الثقة الخاص الخاص بمعهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute). وبحسب الأبحاث المتواصلة، تبيّن أن أفضل مكان للعمل هو المكان الذي يثق فيه الموظفون بالأشخاص الذين يعملون لديهم، ويفخرون بما يقومون به ويستمتعون برفقة الأشخاص الذين يعملون معهم. وفي إطار شهادة "أفضل أماكن العمل" (Great Place to Work® certification)، تمّ تقييم بيئة العمل لدى شركة "أتكنز رياليس" في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة من المجالات، بما في ذلك تحليل مؤشر الثقة وتقييم ثقافة العمل. وقد استطلع المعهد آراء الموظفين بشأن الاحترام والإنصاف والفخر والصداقة الشديدة في مكان العمل. وركّزت مجالات التقييم الرئيسة الأخرى على كلّ من القيادة والقيم الأساسية واعتماد أساس عميق من الثقة مع جميع الموظفين في جميع أنحاء المؤسسة. وقد حققت "أتكنز رياليس" أداءاً مميزاً في سمعة الشركة ودورها الرائد ضمن القطاع، وشعور الموظفين بالفخر بالدور الذي يقومون به، والإنصاف، وطريقة تعامل فريق الإدارة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع شركة ’أتكنز رياليس‘ بحضور يفوق 50 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، لعبت خلالها دوراً حيوياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يمثّل حصولنا على شهادة ’أفضل أماكن العمل‘ (Great Place to Work® certification) دليلاً على التزامنا المتواصل بتعزيز ثقافة المساواة والتنوّع والشمولية في مكان العمل، لخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالاحترام والدعم للتمكّن من بلوغ كامل إمكاناتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لكوكبنا وسكانه."

وقد حرصت "أتكنز رياليس"، في إطار برنامجها العالمي للمساواة والتنوّع والشمولية (ED&I)، على إنشاء شبكة (ED&I) خاصة لمنطقة الشرق الأوسط في هذا المجال. تدير هذه الشبكة فريقاً متخصصاً ومتنوّعاً من الأفراد، يشغلون مناصب مختلفة في جميع أنحاء الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي الإقليمي. تتولى هذه الشبكة تمثيل فئات الموظفين المتنوعة في المنطقة، كما تنفذ خطة عمل تمتد على ثلاث سنوات تغطي مجالات مثل تعزيز الوعي داخل الشركة، ودعم الفئات غير الممثلة بشكل وافٍ ودعم الأصوات المؤيدة للتغيير. وفي هذا الإطار، وبهدف تنمية المواهب المستقبلية، قامت الشركة بتعزيز فريقها مع إضافة أكثر من 60 مواطناً إماراتياً خلال عامي 2022 و2023 عبر مختلف أنشطتها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدهم بفرص عمل بدوام كامل أو جزئي، لمساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية والمعارف ذات الصلة بالقطاع. وفي المملكة العربية السعودية، أطلقت الشركة "برنامج تنمية ورعاية الخرّيجين السعوديين" الذي يمتد على 12 شهراً، حيث يهدف إلى بناء القدرات المحلية في مجالات الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع، وتزويد الموظفين بالخبرة العملية في هذه المجالات، من خلال دعم المشاريع الضخمة المّدرجة في إطار "رؤية السعودية 2030". وقد انضم إلى البرنامج حتى الآن نحو 69 خرّيجاً (22 من الإناث و 47 من الذكور).

من جانبها، قالت نعومي مايلز، نائبة الرئيس، قسم الموارد البشرية في شركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بحصولنا على شهادة ’أفضل مكان للعمل‘ (Great Place to Work® certification) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعدّ هذا الإنجاز تحوّلاً هاماً في مسيرتنا كشركة تسعى لأن تكون مثالاً يُحتذى به للآخرين، وتعزيز الوعي في القطاع، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تكرّم الموظفين وتدعم نموهم الوظيفي على المدى الطويل". وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء ثقافة مكان العمل التي تدعم المساواة والتنوّع والشمولية (ED&I) في جميع أنحاء المنطقة."

وبفضل جمعها لخبرات موظفيها البالغ عددهم 36 ألف موظف يعملون عبر مختلف الأسواق والمناطق المختلفة على مستوى العالم لتزويد العملاء بالحلول الشاملة في البيئات المبنية والطبيعية، تمكنت "أتكينز رياليس" من بناء سجل حافل وسمعة مرموقة باعتبارها الشريك الموثوق به لتقديم مشاريع تحويلية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدأب على توفير التميز التقني والخدمات الرقمية وحلول التصميم لإنشاء المشاريع معدومة الانبعاثات الكربونية. وتدعم الشركة مجموعة من العملاء الرئيسيين في قطاعات المباني والمواقع والنقل والطاقة والمياه في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك "الدار" و "مدن"، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) و"نيوم" و"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" و"الهيئة الملكية لمحافظة العلا" وغيرها.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكد إن".