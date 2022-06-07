التعهد الجديد هو الثالث من نوعه لعروض التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو خلال مدة 6 أشهر الأخيرة

القاهرة: أعلن بنك HSBC مصر عن اطلاقه لبرنامج إقراض بقيمة واحد مليار جنيه مصري لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في مصر الباحثين عن شريك مصرفي عالمي لتوسيع نطاق أعمالهم وربطهم بالفرص العالمية.

وسيكون برنامج الإقراض هذا متاحاً للشركات العاملة في التكنولوجيا في مختلف القطاعات التي تتطلع إلى توسع نطاق أعمالها في مجال الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر. وتشمل قطاعات الأعمال المستهدفة التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والنقل والصحة والتعليم والبرمجيات. وتقديراً لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي (COP 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر من هذا العام، قال البنك إنه سيقوم بإعطاء الأولوية لرواد الأعمال الذين يركزون بشكل واضح على تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة.

وتعقيباً على ذلك، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "تعتبر مصر موطناً لبعض من أهم رواد الأعمال وأكثرهم تميزاً في المنطقة. ويعكس النمو الهائل في تمويل رأس المال الاستثماري في هذا السوق مدى جودة المهارات المحلية وضخامة الفرصة المتاحة، ولهذا السبب قمنا بتطوير برنامج إقراض مخصص لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا."

وبوجود أكثر من 550 شركة ناشئة منذ شهر سبتمبر 2021، فلقد احتلت مصر المرتبة الرابعة في قارة إفريقيا من حيث تأسيس الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا, وذلك وفقاً لقرير النظام البيئي للشركات الناشئة المصرية لعام 2021.

ومن خلال 40 عامًا من الخبرة في مصر ووجود عالمي في 64 دولة ومنطقة تغطي حوالي 90 بالمائة من التجارة العالمية والتدفقات المالية ، يتمتع HSBC بمكانة فريدة لدعم خطط النمو الدولية للشركات حيث يواصل الاقتصاد المصري انتقاله إلى مستقبل مستدام بريادة رقمية.

وبالتعليق على إطلاق برنامج التمويل، قال علي تقي، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC مصر:"يلتزم بنك HSBC بدعم نمو الشركات ذات التوجه الدولي في جميع أنحاء مصر. وهذا هو برنامجنا الثالث لدعم نمو شركات الأعمال والذي يركز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد إطلاق صندوق الإقراض المخصص لدعم رائدات الأعمال وكذلك صندوق "فرص" للتمويل التجاري ، مما يؤكد التزامنا لدعم كل مرحلة من مراحل رحلة نمووازدهار رواد الأعمال."

هذا وسيركز برنامجHSBC لتمويل أصحاب المشاريع العاملة في قطاع التكنولوجيا في المقام الأول على الشركات التي تتبنى نماذج أعمال متميزه في الأنشطة التسويقية بين الشركات(B2B)، ولديها قدرة على تحقيق الإيرادات وممن حصلت بالفعل على التمويل من مستثمرين موثوقين، وسيتم دعم الشركات المسجلة من قبل فريق متخصص من مدراء العلاقات و الأستفادة من الخبراء المتخصصين بالخدمات المصرفية لقطاع التكنولوجيا لمجموعة HSBC العالمية.

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مي محسن 298432 25 202+ maymohsen@hsbc.com

بنك HSBC في مصر

تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. في عام 1982 تحت اسم بنك هونغ كونغ المصري ش.م.م. وفي إبريل عام 2001 تم تغيير اسمه إلى بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. ترتباً على قيام مجموعة HSBC بزيادة حصتها في رأسماله من 40% إلى 94.5%.

ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م. واحداً من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في مصر، وهو يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المالية من خلال شبكة تضم 62 فرعاً ومنفذاً في المدن الرئيسية بمصر