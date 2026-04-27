القاهرة : أب تاون كايرو تشهد طرح آخر مراحلها المطلة على ملاعب الجولف، حيث أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لـ إعمار العقارية، عن إطلاق فيلات "جولف مانشنز" Golf Mansions، في خطوة تعكس التطور المستمر لمجتمع نابض بالحياة، وترسخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات السكنية الفاخرة في قلب القاهرة.

ويضم جولف مانشنز وحدات حصرية بإطلالات مباشرة على ملاعب الجولف، بمساحات تتراوح بين 260 و960 مترًا مربعًا مع مراعاة أعلى مستويات التشطيبات، بما يوفر تنوعًا يلبي الاحتياجات المختلفة. كما يشمل الطرح نادي اجتماعي مخصص للصحة والرفاهية، لتعزيز جودة الحياة داخل المشروع.

ويعتمد المخطط العام للمشروع على وجود مصاطب على ارتفاعات مختلفة لضمان الإطلالات المباشرة على ملاعب الجولف المفتوحة. وكذلك يستند إلى اسلوب عمراني يوازن بين المساحات الخضراء الواسعة والبنية التحتية المتطورة، ضمن فلسفة تطوير تقوم على إنشاء مجتمع متكامل تتوفر فيه كافة مقومات الحياة اليومية.

وأكد محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، أن أب تاون كايرو يجسد نهج إعمار في تطوير مجتمعات متكاملة طويلة الأمد، قائلاً: "أب تاون كايرو ليس مجرد مشروع سكني، بل مجتمع متكامل تتوافر فيه كل مقومات الحياة اليومية. قيمة أي تطوير عمراني حقيقية تظهر عندما يجد السكان كل ما يحتاجونه في مكان واحد، ضمن بيئة متوازنة وموقع متميز داخل المدينة."

وأضاف: "إطلاق جولف مانشنز يعكس هذا التوجه، فهو يتيح للسكان الاستمتاع بهدوء المساحات الخضراء وإطلالات لملاعب الجولف المفتوحة، مع البقاء في قلب القاهرة وعلى مقربة من أهم مناطقها الحيوية. هذه المعادلة بين الطبيعة والموقع المركزي هي ما يمنح المشروع طابعه المميز وقيمته المستدامة على المدى الطويل."

ويقام أب تاون كايرو على ارتفاع يقارب 200 متر فوق سطح البحر، ويمتد على مساحة 4.2 مليون متر مربع، بإجمالي عدد وحدات يتعدى الـ3500 وحدة، إلى جانب عدد من المرافق والخدمات المتكاملة، مما يعزز من تجربة الحياة داخل المشروع، ليقدم نموذجًا يجمع بين الخصوصية والهدوء، وسهولة الوصول إلى قلب العاصمة. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي لا يستغرق منه الوصول إلى الزمالك ووسط البلد أكثر من 25 دقيقة، وإلى مصر الجديدة والمعادي نحو 20 دقيقة، بينما يبعد 10 دقائق فقط عن التجمع الخامس.

ويضم أب تاون كايرو منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، من بينها المدرسة الأمريكية الدولية American International School in Egypt (AIS)، و KingsVilleللفروسية، وملاعب جولف مكون من 18 حفرة، إضافة إلى Uptown Sports Arena بمرافقه الرياضية المتطورة. كما يضم المشروع Golf Plaza وUptown Plaza كمراكز حيوية للتسوق والمطاعم والخدمات، إلى جانب Uptown Club الذي يمثل منصة اجتماعية وترفيهية تعزز روح المجتمع، بما يعكس واقعًا ملموسًا لمجتمع متكامل تنبض فيه الحياة يوميًا.

وجدير بالذكر أن إعمار مصر للتنمية تضم محفظة مشروعات رائدة في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر، من بينها مراسي الساحل الشمالي، سول، بيل ڤي، كايرو جيت، أب تاون كايرو، ميفيدا، ميفيدا جاردنز بالقاهرة الجديدة، ومراسي البحر الأحمر.

