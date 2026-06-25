​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة ​​​​​​أعلنت شركة أبيكس أطلس عن إطلاقها الرسمي كشركة رائدة تستشرف المستقبل ومتخصصة في حلول البنية التحتية الآمنة والهندسة المتقدمة لأنظمة السلامة، مقدمةً نهجًا جديدًا في تصميم وتنفيذ البنية التحتية الوقائية يجمع بين أحدث الحلول الهندسية، ومبادئ التصميم العصري، والمرونة التشغيلية.

وتوفر الشركة حلولاً متكاملة تخدم الجهات الحكومية، ومطوري المشاريع العقارية، والمؤسسات المالية، والشركات، والمهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، بما يمكّنهم من الاستعداد لمواجهة عالم يشهد تحديات أمنية وتشغيلية متزايدة التعقيد. وانطلاقًا من رؤية ترتكز على المرونة والاستعداد والاستدامة، تعيد شركة أبيكس أطلس صياغة مفهوم البيئات الوقائية من خلال تصميمها وتنفيذها بأسلوب يدمج بين الحماية والكفاءة التشغيلية وراحة المستخدم، بعيدًا عن الخطابات القائمة على التخويف، وبالاعتماد على التخطيط الاستباقي والبنية التحتية الذكية.

وقال صلاح سردوق، المؤسس في شركة أبيكس أطلس: "يكمن مستقبل البنية التحتية الوقائية في التخطيط الاستباقي، والتصميم الذكي، وبناء المرونة المستدامة. ويتمثل هدفنا في إعادة تعريف مفهوم الجاهزية لدى المؤسسات من خلال تقديم حلول تدمج بسلاسة بين الأمن، والكفاءة التشغيلية، والتصميم الحديث. ونؤمن بأن البنية التحتية المرنة يجب أن تمكّن الأفراد، وتدعم استمرارية الأعمال، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر قوة وقدرة على التكيف في مختلف أنحاء المنطقة."

وفي ظل تزايد اهتمام المؤسسات في المنطقة باستمرارية الأعمال، والاستعداد للمخاطر، وتعزيز مرونة البنية التحتية، تقدم شركة أبيكس أطلس مجموعة متكاملة من حلول البنية التحتية الوقائية المتقدمة، المصممة لتلبية المتطلبات الأمنية والتشغيلية المتغيرة. ويرتكز نهج الشركة على إنشاء بيئات مرنة لا تقتصر على حماية الأفراد والأصول، بل تضمن أيضًا استمرارية العمليات والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وانطلاقًا من مبادئ الثقة، والتميز الهندسي، والاستدامة طويلة الأمد، تجمع شركة أبيكس أطلس بين الخبرات الهندسية المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية، والابتكار في التصميم لتقديم حلول مصممة خصيصًا وفق احتياجات كل عميل. كما تعمل الشركة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان توافق الاستثمارات في البنية التحتية مع المتطلبات التشغيلية الحالية والتحديات المستقبلية.

من جانبه، قال ألان عيد، المؤسس والشريك الاستراتيجي في شركة أبيكس أطلس: "في شركة أبيكس أطلس نؤمن بأن المرونة لم تعد خيارًا، بل أصبحت متطلبًا أساسيًا للبنية التحتية الحديثة. وتتمثل رسالتنا في مساعدة المؤسسات على إنشاء بيئات آمنة، وقابلة للتكيف، وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل دون المساس بالكفاءة التشغيلية أو الجوانب الجمالية أو تجربة المستخدم. ومن خلال الجمع بين الهندسة المتقدمة والابتكار العملي، نمكّن عملاءنا من البناء بثقة والاستعداد لعالم سريع التغير."

ولا تقتصر رسالة شركة أبيكس أطلس على تقديم حلول البنية التحتية المتقدمة، بل تمتد إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ونشر المعرفة، وترسيخ الفكر القيادي في هذا القطاع. ومن خلال التعليم، والتواصل الشفاف، والتفاعل مع خبراء الصناعة، تسعى الشركة إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة أوسع للاستعداد والمرونة على مستوى المنطقة.

ومع توسع حضورها الإقليمي، ترسخ شركة أبيكس أطلس مكانتها كشريك موثوق ومرجع رائد في حلول البنية التحتية الآمنة، بما يساعد المؤسسات على إنشاء بيئات أكثر أمانًا وذكاءً وقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.

نبذة عن شركة أبيكس أطلس

شركة أبيكس أطلس هي شركة متخصصة في حلول البنية التحتية الآمنة تستشرف المستقبل، وتركز على تصميم وتطوير بيئات هندسية مرنة تدعم السلامة، والجاهزية، واستمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

وتتعاون الشركة مع الجهات الحكومية، ومطوري المشاريع العقارية، والمؤسسات المالية، والمهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، والمؤسسات والشركات، لتقديم حلول متكاملة تجمع بين الأمن، والكفاءة التشغيلية، والابتكار، وأعلى معايير التصميم الحديثة.

وانطلاقًا من مبادئ الثقة، والتميز الهندسي، والاستدامة طويلة الأمد، تلتزم شركة أبيكس أطلس بإعادة تعريف مفهوم البنية التحتية الوقائية من خلال التخطيط الذكي، والهندسة المتقدمة، والتصاميم الجاهزة لمتطلبات المستقبل.

للاستفسارات الإعلامية

PAZ Marketing Management UAE

كريستي تمبلا

مديرة العلاقات العامة

kristie@pazmarketing.com

جاكي هيسيتا

مسؤولة عمليات العلاقات العامة

jacky@pazmarketing.com

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