ويتيح لمبادلة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة أبولو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزAPO) وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة") عن تمديد شراكتهما التي تقدر بمليارات الدولارات وتركز على فرص الاستثمارات العالمية. ويأتي تمديد هذه الشراكة التي أُسست لأول مرة في عام 2022، لتعزيز الحلول التمويلية لشركة أبولو وقدرتها على إيجاد فرص استثمارية ذات حجم كبير عبر مختلف فئات الأصول لتلبية الطلب المتزايد على حلول تمويل الديون والأسهم الخاصة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قال جيم زلتر، الرئيس المشارك لشركة أبولو: "يسعدنا تمديد شراكتنا مع مبادلة تعزيزاً للعلاقات القوية التي تربط بيننا والمبادرات الاستراتيجية التي تعاونا فيها على مدى السنوات الماضية. إن تعزيز قدرتنا على إيجاد الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد محسوبة المخاطر يأتي في صدارة أولوياتنا، في ظل الطلب غير المسبوق على حلول التمويل ذات الحجم الكبير والمصممة حسب احتياجات العملاء، ونعتقد أن المنصة التي أنشأتها الشركة تتمتع بوضع ممتاز باعتبارها خيار تمويل مفضل للشركات الكبيرة."

وأضاف عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة أبوللو، والتي نشترك معها في الفلسفة الاستثمارية، وسوف يتيح لنا هذا التمديد الاستفادة من منظومة إيجاد الفرص الاستثمارية لدى أبولو. هنالك تحويل متصاعد نحو تنفيذ صفقات التمويل في الأسواق الخاصة، ونعتقد أن هذه المنصة ستستمر في توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الجذابة."

وكانت أبولو قد أعلنت في أكتوبر، خلال يوم المستثمر الذي تنظمه الشركة، عن هدف جديد يتمثل في الوصول إلى 275 مليار دولار من حجم الاستثمارات السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتقد الشركة أنها في موقع فريد يتيح لها تلبية احتياجات التمويل للشركات الكبيرة ذات الأداء المتميز، إلى جانب المساهمة بدور رئيسي في توفير رأس المال لدعم مجالات التحول نحو الطاقة النظيفة، والطاقة والمرافق، والبنية التحتية الرقمية.

وقال إريك نيدلمان، الشريك في أبولو ورئيس قسم حلول رأس المال: "تعد مبادلة من أميز المستثمرين على مستوى العالم في مجال الاستثمارات البديلة، ونحن نستفيد من دعمهم المستمر لأعمالنا في تعزيز قدرتنا على استثمار مجموعة متزايدة من الفرص العالمية، في ظل تنامي الوعي لدى الشركات المقترضة بقيمة حلول التمويل الخاصة.”

من جانبه، قال فابريزيو بوكياردي، رئيس قسم استثمارات الائتمان في مبادلة: "تربطنا مع أبولو علاقة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالفائدة على كلا الطرفين. وقد بدأت شراكتنا في قطاع الائتمان منذ أكثر من تسع سنوات في مجال الإقراض المباشر، وتوسعت الشراكة بمرور الزمن لتشمل فئات أخرى من الديون الخاصة، مستفيدة من حلول رأس المال المبتكرة التي تقدمها أبولو ونهجنا الذي يركز على الشراكة.”

ويأتي تمديد الشراكة تتويجاً لعدة مبادرات تعاون استراتيجية تمت مؤخراً بين أبولو ومبادلة. فقد أسست الشركتان مشروعاً مشتركاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار المشترك في الفرص الائتمانية الخاصة على مستوى العالم، كما قدمت مبادلة الدعم لأبولو في وقت سابق من هذا العام، في إطلاق آلية جديدة للإقراض في السوق المتوسطة. كما استثمرت أبولو في استراتيجية الحلول المستدامة لمبادلة والتي شكلت جزءاً من أعمال وحدة حلول مبادلة كابيتال التي أطلقت في عام 2023، كان لمبادلة دور رئيسي في إنشاء شراكة إيجاد الفرص الاستراتيجية في أبولو في عام 2020.

البيانات الاستشرافية لشركة أبولو

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تستند هذه البيانات الاستشرافية إلى قناعات الإدارة وافتراضاتها والمعلومات المتاحة لها في الوقت الراهن. عند استخدام كلمات مثل "تؤمن"، "تتوقع"، "تقدر"، "تنوي"، "تستهدف"، "تسعى"، "تواصل"، "سوف"، "يجب"، "يجوز"، وأي تعابير مشابهة في هذا البيان الصحفي، يُقصد بها الإشارة إلى البيانات الاستشرافية. على الرغم من أن الإدارة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية معقولة، إلا أنها لا تستطيع تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات دقيقة. تخضع هذه البيانات لبعض المخاطر وحالات عدم اليقين والافتراضات، بما في ذلك تلك الموصوفة تحت عنوان "عوامل المخاطر" في التقرير السنوي لشركة أبولو لإدارة الأصول العالمية، المُقدم في النموذج 10K- إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 27 فبراير 2024، والتقرير الربع سنوي على النموذجQ-10 المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 أغسطس 2024، وذلك لأن هذه العوامل قد تخضع لتحديث من وقت لآخر في الملفات الدورية للشركة لدى الهيئة، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الهيئة الإلكترونيwww.sec.gov. . لا ينبغي اعتبار هذه العوامل شاملة، بل ينبغي قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات التحذيرية الأخرى المدرجة في هذا البيان الصحفي وفي التقارير الأخرى التي تودعها أبولو لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.لا تتحمل أبولو أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات الاستشرافية علناً، سواء نتيجةً لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون. ولا يُعد هذا البيان الصحفي عرضاً بخصوص أي من صناديق أبولو.

نبذة عن شركة أبولو

أبولو شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول البديلة وتتمتع بنمو سريع. ونسعى في قطاع إدارة الأصول لدينا، إلى تقديم عوائد عالية لعملائنا توازن بين المخاطر والعوائد، بدءًا من ائتمان درجة الاستثمار وصولًا إلى الأسهم الخاصة. وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، استطاعت منصتنا المتكاملة تلبية احتياجات عملائنا من العوائد المالية، وقدمت للشركات حلولًا تمويلية مبتكرة لدعم نموها. ومن خلال شركة "أثين"، التابعة لنا والمتخصصة في خدمات التقاعد، نساعد العملاء على تحقيق الأمن المالي عبر تقديم مجموعة من منتجات ادخار التقاعد والعمل كمزود حلول للمؤسسات. إن منهجنا الاستثماري القائم على الأناة والإبداع والمعرفة ينسجم مع تطلعات عملائنا والشركات التي نستثمر فيها وموظفينا والمجتمعات التي نؤثر فيها، لتوسيع الفرص وتحقيق نتائج إيجابية. وقد بلغت قيمة الأصول التي تديرها أبولو، في 30 يونيو 2024، حوالي 696 مليار دولار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.apollo.com.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

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