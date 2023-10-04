عمان – أشاد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بالكفاءة المهنية العالية التي يتمتع بها الفريق القانوني في مجموعة طلال أبوغزاله، وذلك خلال لقاء لبحث ومناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أنه وبالرغم من أن المهام القضائية تواجه الكثير من التحديات، إلا أن الفريق القانوني تمكن من مواجهتها بكفاءة عالية واحترافية، بالتعاون ما بين أعضاء الفريق والتواصل بكل سهولة، مشيدا بسرعة الاستجابة لجميع الاستفسارات من منطلق "الإيمان بأنه ما ضاع حق وراءه مطالب".

وأكد الدكتور أبوغزاله أن الفريق القانوني يستحق الثقة الممنوحة له، نتيجة تفاني ووفاء أعضاء الفريق بجميع التزاماتهم بشكل مثالي إيمانا بسيادة القانون.

وحضر اللقاء الفريق القانوني الممثل بالأستاذ محمد حجازي، والأستاذ طارق الدباس، والأستاذة هيجاء أبوالهيجاء والأستاذة ريم الرفاعي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي المالي لمكتب الدكتور أبوغزاله الأستاذة تمارا مهيار، ومدير مكتب الدكتور أبوغزاله الأستاذ سمير سرحان، ومستشاريه الخاصين الأستاذ يحيى الفايز والأستاذ لؤي أبوعصبه.

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