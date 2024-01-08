عمان: استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، في مكتبه معالي الدكتورة جوان معصوم، مستشارة رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاتصالات، لبحث سبل التعاون من خلال الخدمات التي يقدمها مكتب المجموعة في العراق وسبل تطويرها.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بالزيارة وبالجهود التي تبذلها الجهات الرسمية العراقية في تعزيز واقع الأعمال في العراق، وخاصة الدور الذي تقوم به الغرف التجارية العراقية في خدمة القطاع التجاري في العراق.

كما أشار الدكتور أبوغزاله إلى آخر التطورات التي حققتها المجموعة، ولا سيما إطلاق شركة طلال أبوغزاله للتكنولوجيا (TAGTech) والتي تعمل على تصميم وإنتاج وتصنيع الأجهزة التكنولوجية اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية بمواصفات عالية الجودة وبأسعار منافسة، حيث اتفق الجانبان على دراسة إمكانية إنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر المحمول في العراق، مؤكدا بأن الأجهزة الذكية التي تنتجها شركة طلال أبوغزاله للتقنية (تاج تيك) هو الأول من نوعه في الوطن العربي حيث يتم انتاج أجهزة كومبيوتر محمول، وأجهزة لوحية، وهواتف ذكية بسواعد عربية.

من جانبها، أعربت الدكتورة معصوم عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يبذلها الدكتور أبوغزاله، ومساهماته البناءة التي تشمل العديد من المجالات، وتحديداً مجالات الأعمال والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. كما أعربت المستشارة عن اعتزازها بالتعاون في تطوير المزيد من الفرص لخدمة المجتمعين الأردني والعراقي.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، والتي تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم. كما تعمل في العراق من خلال مكتبيها في كل من بغداد وأربيل منذ عام 2003 تعزيزا لاستراتيجية المجموعة في توسيع تواجدها العالمي، ولمواكبة النمو السريع لمجتمع الأعمال.

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