بيروت - افتتح سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المحطة الثانية من محطات طلال أبوغزاله للمعرفة في الجامعة اللبنانية - مجمع بيار الجميّل الجامعي في الفنار.

ويأتي افتتاح المحطة الجديدة تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين-- الجامعة والمجموعة -- والهيئة الوطنية اللبنانية للعلوم والبحوث، التي تهدف إلى إنشاء محطات للمعرفة وتوفير الوسائل والأدوات وتقنيات الاتصالات لأبناء الجامعة اللبنانية والمجتمع المحلي بما يسهم في تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات والمصادر اللازمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم.

وقد حضر الافتتاح عميد كلية العلوم الدكتور علي كنج، ومدير كلية العلوم الدكتور ايلي الحج موسى، ومستشار رئيس الجامعة الدكتور نديم منصوري، إضافة إلى أعضاء مجلس الفرع وأساتذة الكلية. وحضر ايضا نقيب تكنولوجيا التربية الدكتور ربيع بعلبكي، وأمينة سر النقابة الدكتورة نورا المرعبي، ورئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب، ووفد من "طلال أبوغزاله العالمية".

وفي كلمته، وجه الدكتور بدران الشكر للدكتور طلال أبوغزاله على "المبادرة الهامة والاستراتيجية"، التي تبناها وعلى وقوفه إلى جانب الجامعة اللبنانية، متمنيا أن يحذو الجميع داخليا وخارجيا حذو الدكتور أبوغزاله في خدمة لبنان وشعبه.

بدوره عبر الدكتور أبوغزاله عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على تعاونه وعلى جهده وصبره في هذه المرحلة، التي قد تشكل فرصة لإثبات قدرة الجامعة على التحدي وتجاوز الصعاب، من خلال الإدارة الحكيمة والصلبة.

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- انتهى -