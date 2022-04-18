عمان – أنهت "أبوغزاله للاستشارات" إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية" من خلال دائرة "الحلول الإلكترونية TAG-E-Solution تطبيق نظام "طلال أبوغزاله للأرشفة الإلكترونية والأتمتة" لدوائر المجلس التمريضي الأردني.

يتضمن النظام مجموعة من الخدمات تشمل الديوان/ الصادر والوارد، والمذكرات الداخلية وأرشفة ملفات المجلس وسير العمل الإلكتروني (Work flow).

وقد أعرب الأمين العام للمجلس التمريضي الأستاذ الدكتور هاني النوافلة في رسالة خاصة عن شكره الجزيل للمجموعة على جهودها في تطبيق النظام على جميع دوائر المجلس.

وبين المدير التنفيذي لدائرة الحلول الإلكترونية الأستاذ رياض النوبة، أن نظام "أبوغزاله للأرشفة" هو نظام إلكتروني شامل ومتكامل يدير الوثائق إلكترونياً ويتحكم بسير العمليات والإجراءات الداخلية لدى المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أنه مملوك للمجموعة وتم تصميمه من خلال خبراء دائرة الحلول الإلكترونية، كما أن العمل مستمر دوما على تطويره ليواكب جميع المستجدات.

من جانبه بين المدير التنفيذي للأرشفة الإلكترونية الأستاذ سامر الرمحي أن النظام يتميز بالسرعة في استرجاع واستعراض الوثائق، والقدرة العالية على توزيع الوثائق بكفاءة وبشكل ميسّر لمختلف الجهات، والقدرة على تأسيس ومراقبة سير العمليات والإجراءات الداخلية للمؤسسة، كما يضمن أمن الوثائق بصورة فعّالة جداً، ويوفر خاصية الوصول على شبكة الإنترنت أو الهاتف المحمول.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" تسعى من خلال دائرة "الحلول الإلكترونية" إلى تطوير مختلف خدماتها لتواكب عالم المعرفة، وتشمل الأنظمة التي تم تطويرها في عدة مجالات على سبيل المثال الأنظمة المتخصصة بإدارة الملكية الفكرية، وتدقيق الحسابات الداخلية والخارجية، والأنظمة المالية المتكاملة، وأنظمة إدارة الجامعات والطلاب، وأنظمة التعلم الإلكتروني، وأنظمة الامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى أنظمة الموارد البشرية والرواتب، والبوابات الإلكترونية داخليا وخارجيا، وتسجيل أسماء النطاق، وسلسلة التزويد، وأنظمة التأمين.

وتعمل TAG-E-Solution على تطوير البرامج لتمنح خدمات ونشاطات عملائها ميزة إضافية للمنافسة، من خلال دراسة وتحليل وتقييم برامج المؤسسات التشغيلية الحالية، فتوفر التكنولوجيا المناسبة لأعمالها، حيث تعمل من خلال ما يزيد على 70 خبيرا متخصصا على ابتكار وتطوير البرامج الإلكترونية باستعمال مختلف أدوات ولغات البرمجة.

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