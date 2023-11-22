عمان – وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية اتفاقية تعاون مع شركة عون للتمويل الاسلامي لتوفير الحلول التمويلية المتطورة والمتكاملة لعملاء "أبوغزاله للتقنية".

وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر شركة عون للتمويل الإسلامي، من قبل مديرها التنفيذي الأستاذ محمد المومني ومدير شركة "أبوغزاله للتقنية" في الاردن الأستاذ محمد النخالة، لتتولى شركة "عون" بموجبها تقديم حلول تمويلية متطورة ومتكاملة لعملاء "أبوغزاله" بمفهوم جديد للتمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وعبر الأستاذ محمد المومني عن اعتزاز شركة عون للتمويل الاسلامي بشراكتها الاستراتيجية مع "طلال أبوغزاله العالمية" ومع شركة "أبوغزاله للتقنية"، لتقديم أفضل حلول التمويل التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه بين الأستاذ النخالة أن شركة "أبوغزاله للتقنية" هي الشركة العربية الأولى المختصة بصناعة الأجهزة التقنية من كمبيوترات وهواتف ولوائح ذكية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مضيفا أن هذا التعاون سيساهم في دعم أهداف الشركة في توسيع قاعدة عملائها وتسهيل تعاملاتهم التمويلية وتقديم الفائدة لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

تأسست شركة طلال أبوغزاله للتقنية عام 2019 كشركة متخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة ومستلزماتها في مصنعها الأول في الصين، كما افتتحت لاحقا ثلاثة فروع أخرى للمصنع في مصر ولبنان والأردن الذي افتتح في تشرين الثاني من العام 2021.

أما شركة عون فهي شركة أردنية متخصصة في تقديم الخدمات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، لمجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات المتغيرة وفق أحدث الطرق، بخبرات فنية وتكنولوجية عالية.

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