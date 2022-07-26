عمان: كرمت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، الشركة الأردنية السعودية لتجارة الإلكترونيات "سمارت باي" بمنحها درعا بلاتينيا، تقديراً لجهودها في تحقيق فروعها أعلى نسبة مبيعات لمنتجات الشركة مقارنة مع مختلف شركائها في الأردن.

تعمل "أبوغزاله للتقنية" على إيصال منتجاتها التقنية للجميع من خلال شركائها في مختلف الدول، والتي تشمل أجهزة لوحية (Tablets) ومحمولة (Laptops) وهواتف ذكية عملت على تصميمها وإنتاجها بمواصفات عالمية، وبأسعار منافسة، حيث استطاعت الشركة التوسع من خلال بناء شبكة فعّالة من الشركاء والموزعين.

واستطاعت "سمارت باي" تحقيق أعلى نسبة مبيعات والالتزام بجميع المعايير المهنية في تجارة التجزئة.

وبهذه المناسبة، ثمن المدير التنفيذي لشركة "سمارت باي" المهندس سمير السروري الجهود المبذولة من شركة طلال أبوغزاله للتقنية في قطاع التجزئة، وأكد أن "سمارت باي" داعم رئيسي لشركة طلال أبوغزاله للتقنية ويتطلع الى المزيد من التقدم مستقبلا.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية بدأت بتصنيع الأجهزة التقنية والإلكترونية في الصين ليبلغ عدد المنتجات حتى الآن أكثر من 20منتجاً مختلفاً من أجهزة كمبيوتر محمول وتابلت وهواتف محمولة وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من 50 موقع حول العالم.

وللتعرّف أكثر على منتجات الشركة من خلال الموقع لمعرفة المزيد عن أجهزة طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.tagtech.global

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