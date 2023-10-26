عمان – فازت شركة طلال أبوغزاله للتقنية بجائزة عضوية القائمة الذهبية للمناطق الحرة الأردنية لعام 2023، في المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي.

وجاء اختيار الشركة بعد التقييم من خلال لجنة تقييم وتحكيم مختصة تضم 7 أعضاء برئاسة المدير العام وعضوية 4 من كبار موظفي شركة المناطق الحرة ممن يشغلون وظائف قيادية، وتحقيق جميع معايير وشروط عضوية القائمة الذهبية المعتمدة.

وتضمنت معايير التقييم حركة التجارة، وحجم رأس المال الثابت، والمظهر العام للمنشاة بما فيها المساحات الخضراء التي تساهم في تحسين بيئة المنطقة الحرة، والمسؤولية المجتمعية والنشاطات التي تقدمها لخدمة المجتمع، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات بما فيها عدم وجود مخالفات جمركية، ونظافة البيئة ودفع الاجور في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات وشروط السلامة العامة، وحجم الصناعات التصديرية وتجارة الترانزيت، واستخدام المستثمر للأساليب الإدارية الحديثة والمراقبة الإلكترونية لضبط المخزون.

وتأسست شركة طلال أبوغزاله للتقنية في العام 2019 كشركة متخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة ومستلزماتها في مصنعها الأول في الصين، كما افتتحت لاحقا ثلاثة فروع أخرى للمصنع في كل من مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ولبنان، والأردن الذي افتتح في تشرين الثاني من العام 2021.

وتختص تاج تيك في تطوير وتصميم وتصنيع وإنتاج أحدث الأجهزة المخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري والمصممة خصيصاً لمواطني العالم المعرفي في أنحاء العالم من قبل أفضل المتخصصين والخبراء وبسعر أقل من أسعار العلامات التجارية الأخرى، بهدف تمكين المواطن من حيازة حاسوب محمول (لاب توب) متطور.

وتهدف جائزة القائمة الذهبية إلى الاعتراف بالأداء المتميز على مستوى الشركات والأفراد في مختلف المجالات الاستثمارية في المناطق الحرة، وإلى تسليط الضوء على مساهمات المستثمرين وأصحاب

المشاريع المتميزين الذين يسهمون بشكل إيجابي في المناطق الحرة العامة، وتشجيع بقية المستثمرين على الحذو بحذوهم، ايضاً تحفيز وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحرة.

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