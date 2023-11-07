القاهرة – اتفقت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية والهيئة العربية للتصنيع المصرية على تطوير آليات التعاون بين الجانبين والمساهمة في دراسة إنشاء مشروعين استثماريين إضافيين ضمن المصنع القائم المشترك لصناعة الأجهزة التقنية، وذلك بإنشاء خطوط إنتاج للشاشات والبطاريات.

واتفق رئيس المجموعة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله ورئيس مجلس إدارة الهيئة السيد اللواء مختار عبد اللطيف مواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة لمصر، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، ومواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي.

وأكد الجانبان الحرص الدائم على دعم كل ما يهدف إلى إعلاء شأن مصر واقتصادها، تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعملا بتوجيهاته.

كما أعرب الدكتور أبوغزاله عن الاعتزاز والفخر بالهيئة ومنجزاتها باعتبارها قلعة الصناعة الوطنية والتي تمثل قاطرة التنمية التكنولوجية لتوطين الصناعات الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن الجانبان يعملان معاً من خلال تعاون مشترك منذ العام 2019 في مجال تصنيع وإنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية.

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