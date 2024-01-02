عمان: قررت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية إلزام جميع موظفيها في مختلف مكاتبها المنتشرة حول العالم باجتياز اختبار "طلال أبوغزاله الدولي في الأمن السيبراني".

ويأتي القرار انطلاقا من حرص المجموعة على توفير بيئة عمل آمنة للمعلومات وبيانات موظفيها وعملائها، خاصة في ظل التوسع العالمي في مجال الأمن السيبراني.

وقال المدير التنفيذي في المجموعة لمحو الأمية الرقمية الأستاذ توفيق التلهوني أن الاختبار يلعب دورًا هاما في التوعية بالتهديدات السيبرانية المحتملة وترسيخ مفهوم المسؤولية تجاه أمن المعلومات، وتشجيع اعتماد سياسات كلمات المرور القوية، وتحديث البرامج بانتظام، وتنفيذ تدابير التشفير.

وأضاف قائلا أن الاختبار يسهم أيضا في خلق ثقافة أمن معلومات قوية في المجتمع حيث أن المستقبل يتطلب ذلك، ويساعد في تعزيز قنوات الاتصال المفتوحة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والحوادث، وفي الكشف المبكر عن المخاطر السيبرانية والتخفيف منها، من خلال دمج مبادئ أمان المعلومات في الروتين اليومي والعمليات التنظيمية.

وأشار التلهوني إلى أن اختبار طلال أبوغزاله الدولية في الأمن السيبراني يهدف إلى تقييم قدرات المرشح عند استخدامه للأجهزة الإلكترونية على حماية البيانات والمعلومات ومنع سرقتها أو اختراقها، والذي يمكن من خلاله عمل دراسة لنقاط الضعف لدى الأفراد.

يشار إلى أن هذا الاختبار يتيح للمتقدم اختيار الوقت وأي من المراكز المعتمدة، كما يتيح اختيار لغة الامتحان العربية أو الإنجليزية، كما يخضع الاختبار للتطوير والتحديث باستمرار وفقا لكل ما هو جديد في مجال الأمن السيبراني.

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