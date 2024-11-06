أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتعديل السفن الحربية والتجارية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "لاكروا"، الشركة الفرنسية الرائدة في أنظمة التمويه البحري والتدابير المضادة. ويُركز هذا التعاون على دمج نظام التمويه المتقدّم من "لاكروا" في سفينة الهجوم السريع" FA-400 "التي أطلقتها شركة أبوظبي لبناء السفن مؤخراً.

وقّع اتفاقية الشراكة كل من ديفيد ماسي الرئيس التنفيذي، لشركة أبوظبي لبناء السفن، وفرانسوا مولينييه، العضو المنتدب لشركة لاكروا، على هامش فعاليات معرض "يورونافال 2024"، الذي يقام في باريس حتى 8 نوفمبر.

من جهته، ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "تهدف الشراكة مع لاكروا إلى تزويد سفينة ربدان " FA-400" ، وهي سفينة دورية بطول 45 متراً مخصصة لأداء المهام الإقليمية والساحلية السريعة، بتكنولوجيا التمويه المتطورة وهذا يعزز قدراتها الدفاعية بشكل كبير، ويضمن استعدادها الكامل لدعم العمليات العسكرية وأنشطة البحث والإنقاذ والمراقبة والدوريات في البيئات البحرية الحديثة".

وقال فرانسوا مولينييه، العضو المنتدب لشركة لاكروا: " يُمكّن هذا التعاون المشترك مع شركة أبوظبي لبناء السفن بشأن سفينة " FA-400" من دمج أنظمتنا المتقدمة للتمويه في جيل جديد من سفن الدوريات، ومزج الابتكار الفرنسي مع الخبرة البحرية الإماراتية العريقة. كما توفر هذه التقنية التي نمتاز بها ،و التي تُستخدم بالفعل على متن أكثر من 30 سفينة حول العالم، حماية معززة ضد مجموعة من التهديدات متعددة الأوجه، مما يعزز قدرات السفن الدفاعية على نطاق عالمي".

وسيتم عرض ربدان " FA-400"، المجهزة بنظام التمويه المتقدم من شركة "لاكروا"، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري (نافدكس)، الذي سينعقد في أبوظبي من 17 إلى 21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في (ايدج)، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ توفر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني adsb.ae/ar

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