أبوظبي: أعلنت "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة الرائدة في مجال تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية والتابعة لمجموعة ايدج، أنها تعمل على بناء سفينتين بطول 28 متراً لشركة أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCLS" ورقم التعريف الدولي AEE01268A239"".

وتسهم الطلبية الخاصة بهذه السفن في تعزيز العلاقة بين أدنوك للإمداد والخدمات، أكبر مزود خدمات لوجستية بحرية متكاملة لقطاع الطاقة في العالم، وشركة أبوظبي لبناء السفن في قطاع بناء السفن التجارية الذي يحظى بأهمية استراتيجية، مما سيعزز المساهمة في دعم القيمة الوطنية المضافة.

وتعمل كل واحدة من هذه السفن بمحركي ديزل مع محركي دفع Z-drive Azimuth، وهو ما يتيح لها تحقيق سرعة تصل إلى 12 عقدة مع قوة سحب تصل إلى 60 طناً. وتضم كل سفينة طاقماً مكوناً من ثمانية أفراد، وسيتم استخدامها بشكل رئيسي لمساعدة وقطر السفن في الميناء، وكذلك لمكافحة الحرائق والقطر الساحلي.

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نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الرمز:ADNOCLS / ISIN AEE01268A239)). شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.