أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي كاتاليست بارتنرز؛ المشروع المشترك بين شركتي مبادلة كابيتال و"ألفا ويف جلوبال"، لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "إيه بي مولر كابيتال بي/ إس" ("إيه بي مولر كابيتال")؛ وهي شركة تدير صندوق للبنية التحتية ذات القيمة المضافة، تركز في عملها على الأسواق ذات النمو المرتفع، وتعد جزءاً من "مجموعة إيه بي مولر".

يعزز هذا الاستثمار الجديد في صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة التابع لشركة "إيه بي مولر كابيتال")؛ التزام أبوظبي كاتاليست بارتنرز بتطوير نظام حيوي مالي مؤسسي من مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، علاوة على تطوير شراكة استراتيجية مع مستثمر ومشغل عالمي رائد في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية. كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز التزام "إيه بي مولر كابيتال" تجاه المنطقة، مما يؤدي إلى خلق فرص نمو محتملة في السنوات المقبلة.

تركز شركة "إيه بي مولر كابيتال" بشكل استراتيجي على العديد من مجالات الأعمال، من بينها الفرص المتاحة في استثمارات البنية التحتية في السوق المتوسط الأعلى في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة عبر دورة حياة الأصول، بما في ذلك المشاريع الجديدة والقائمة وفرص النمو.

وتستفيد شركة "إيه بي مولر كابيتال" باعتبارها جزءاً من "مجموعة إيه بي مولر"، من الخبرات والمعارف والرؤى التي ترسخت لدى المجموعة على مدى قرن من الزمن، من خلال الاستثمار في الأصول المتدرجة وتشغيلها في مجال الخدمات اللوجستية والنقل في أسواق متنوعة حول العالم. وقد استطاعت "إيه بي مولر كابيتال" تأسيس فريق عمل من أصحاب الكفاءة والخبرة المميزة، يجمع بين المستثمرين أصحاب الخبرة الطويلة في مجال خلق القيمة الصناعية من داخل المجموعة، إضافة إلى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية والبنية التحتية.

وبهذه المناسبة قال ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي من أبوظبي كاتاليست بارتنرز: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع (إيه بي مولر كابيتال)، التي تضم فريق عمل من المستثمرين ذوي الخبرة المميزة في قطاع البنية التحتية في الأسواق الناشئة، ولديهم إنجازات مرموقة في هذا المجال، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضيف المزيد من الخبرة العالمية والإمكانات المتخصصة والعلاقات الاستراتيجية إلى النظام الحيوي لسوق أبوظبي العالمي. ونعتقد أن هناك العديد من مجالات التعاون الأخرى مع شركة (إيه بي مولر كابيتال) والمجموعة بشكل أوسع، ونتطلع لمواصلة بناء وتعزيز حضور العلامة التجارية لشركة (إيه بي مولر) في سوق أبوظبي العالمي".

نبذة عن شركة "إيه بي مولر كابيتال":

تأسست الشركة في عام 2017 وتخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية الدنماركية، وهي شركة تابعة لمجموعة "إيه بي مولر هولدينغ"، وتم تأسيسها لإدارة صناديق الاستثمار البديلة المستقلة التي تركز على البنية التحتية في أسواق النمو. تطوّر الشركة وتستثمر في الأعمال التجارية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في أسواق عملياتها مع تحقيق عوائد مميزة وجذابة للمساهمين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.apmollercapital.com

نبذة عن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز المحدودة":

تأسست شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز في إبريل 2019 وهي مشروع مشترك بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي بين شركتي مبادلة كابيتال وألفا ويف جلوبال. تتمثل المهمة الاستثمارية للشركة في إبرام شراكات مع شركات استثمارية مميزة ورائدة من شأنها أن تستفيد من وجودها في سوق أبوظبي العالمي. وتسعى الشركة من خلال استراتيجية استثمار محايدة إلى المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي لاقتصاد أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.adcatalystpartners.com

نبذة عن "مبادلة كابيتال":

شركة إدارة أصول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي. تدير مبادلة كابيتال استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال استثماراتها الخاصة ونيابة عن جهات ومستثمرين آخرين، بما في ذلك أربعة صناديق أسهم خاصة رائدة، وثلاثة صناديق استثمار في مراحل مبكرة، وصندوقا استثمار في البرازيل يركزان على الفرص الخاصة. تمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.mubadalacapital.ae

نبذة عن "ألفا ويف":

شركة استثمار عالمية تدير مجموعة متنوعة من الشراكات، والتي تركز بشكل منفصل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الأسهم الخاصة (الشركات الناشئة- الدعم والتطوير) والائتمان والأسواق العامة. يدير الشركة كل من ريك جيرسون ونافروز أودواديا وريان خوري، وتمتلك الشركة مكاتب في كل من نيويورك وميامي ولندن وموناكو ومدريد وأبوظبي وتل أبيب وبنغالور وجاكرتا وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.alphawaveglobal.com