أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"؛ المشروع المشترك بين شركتي "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال"، عن ضخ استثمارات استراتيجية في "صندوق أرديان سيكوندريز ٩" ("ASF IX") التابع لشركة الاستثمارات الخاصة "أرديان".

ويعزز هذا الاستثمار الجديد في "صندوق أرديان سيكوندريز ٩" ("ASF IX")، التابع لشركة "أرديان"، التزام شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" ومقرها أبوظبي، بمواصلة دعم مسيرة تطوير سوق أبوظبي العالمي، وترسيخ مكانته كمركز مالي دولي. وبموجب هذه الشراكة المثمرة، تلتزم شركة "أرديان"، المتواجدة في سوق أبوظبي العالمي، بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز فريق عملها في السوق المالي.

وبهذه المناسبة، قال ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي من أبوظبي كاتاليست بارتنرز: "تُعد ’أرديان’ شركة رائدة في الأسواق الخاصة ، كما تُعد لاعباً مهماً ضمن المنظومة المالية في أبوظبي، ونحن سعداء بإبرام شراكة استراتيجية مع هذه المؤسسة المرموقة. وباعتبارها شريكاً بارزاً في أبوظبي، نرتبط بعلاقة وثيقة مع شركة ’أرديان’ وفريق عملها، إذ تضيف هذه الشركة قيمة كبيرة وخبرات متميّزة إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالتزامن مع استمرار توسّع أعمالها في الإمارة. وتعكس الزيادة المستمرة في أعداد شركات الاستثمار الدولية في إمارة أبوظبي، مثل شركة ’أرديان’، جاذبية سوق أبوظبي العالمي، ومكانته كمركز مالي دولي مرموق".

ومن جانبه، قال ياسين زروق، المدير العام والرئيس المشارك لدى شركة أرديان أبوظبي: "فخورون بشراكتنا المميزة مع شركة ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز’، والتي تأتي في إطار مساعينا الرامية للتوسّع والنمو في بيئة الأعمال المزدهرة داخل سوق أبوظبي العالمي. وسيدعم فريقنا المخضرم، الذي يضم كفاءات متخصصة في مجال الاستثمارات الثانوية، شركة ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز’ خلال استثمارها في صندوقنا ASF IX، والذي سيتيح لها الوصول إلى منصّتنا الدولية الرائدة في مجال الاستثمارات الثانوية والرئيسية. ونحن نتطلع إلى تعزيز آفاق علاقتنا وشراكتنا مع أبرز المستثمرين المتميزين في المنطقة، وتزويدهم بقيمة قوية ومتميّزة".

وقد نجحت "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، منذ تأسيسها في عام 2019، في إبرام 29 شراكة متميزة مع مجموعة مميّزة من الشركات الاستثمارية، ومديري الأصول الدوليين الذين يمتلكون حضوراً قوياً في سوق أبوظبي العالمي.

وتجدر الإشارة أن شركة "أرديان" كانت قد افتتحت مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في يناير 2023، بهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى المستثمرين الإقليميين وترسيخ حضورها في المنطقة، للاستثمار وجمع رؤوس الأموال، والعمل على تلبية احتياجات شركاتها في منطقة الخليج، مدعومةً بفريقها المتنامي في أبوظبي، والذي يضم كفاءات وكوادر متخصصة تركّز على توظيف استثمارات رؤوس الأموال عبر المنطقة.

نبذة عن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز المحدودة":

تأسست شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز في إبريل 2019 وهي مشروع مشترك بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي بين شركتي مبادلة كابيتال وألفا ويف جلوبال. تتمثل المهمة الاستثمارية للشركة في إبرام شراكات مع شركات استثمارية مميزة ورائدة من شأنها أن تستفيد من وجودها في سوق أبوظبي العالمي. وتسعى الشركة من خلال استراتيجية استثمار محايدة إلى المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي لاقتصاد أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.adcatalystpartners.com

نبذة عن "مبادلة كابيتال":

شركة إدارة أصول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي. تدير مبادلة كابيتال استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال استثماراتها الخاصة ونيابة عن جهات ومستثمرين آخرين، بما في ذلك أربعة صناديق أسهم خاصة رائدة، وثلاثة صناديق استثمار في مراحل مبكرة، وصندوقا استثمار في البرازيل يركزان على الفرص الخاصة. تمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.mubadalacapital.ae

نبذة عن "ألفا ويف":

شركة استثمار عالمية تدير مجموعة متنوعة من الشراكات، والتي تركز بشكل منفصل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الأسهم الخاصة (الشركات الناشئة- الدعم والتطوير) والائتمان والأسواق العامة. يدير الشركة كل من ريك جيرسون ونافروز أودواديا وريان خوري، وتمتلك الشركة مكاتب في كل من نيويورك وميامي ولندن وموناكو ومدريد وأبوظبي وتل أبيب وبنغالور وجاكرتا وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.alphawaveglobal.com

نبذة عن شركة أرديان: شركة استثمار خاصة رائدة عالميًا، تدير وتقدم استشارات لاستثمارات بقيمة 160 مليار دولار من الأصول نيابة عن أكثر من 1,560 عميل على مستوى العالم. تتيح خبرة الشركة الواسعة، التي تشمل الملكية الخاصة والأصول العقارية والائتمان، المجال لتقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والاستجابة بمرونة لاحتياجات عملاء الشركة المختلفة. وتقوم الشركة من خلال Ardian Custom Solutions بإنشاء محافظ مخصصة تسمح للجهات الاستثمارية الرئيسية بتحديد ما تراه مناسبًا من الأصول التي يحتاجون للاستثمار فيها، والحصول إلى الأموال التي يديرها طرف ثالث. كما تقدم Private Wealth Solutions خدمات مخصصة وحلول تمويل للبنوك الخاصة والشركات العائلية ومستثمرين مؤسساتيين في جميع أنحاء العالم. وشركة أرديان مملوكة في أغلبها من قبل موظفيها وتركز بشكل كبير على تطوير موظفيها وتعزيز ثقافة تعاونية قائمة على الذكاء الجماعي. يتجاوز عدد موظفي أرديان 1,050 موظفًا منتشرين في 19 مكتبًا في أوروبا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط، ويلتزم فريق عمل الشركة بمبادئ الاستثمار المسؤول وجعل التمويل أداة فاعلة من أجل تحقيق القيمة والفائدة للمجتمعات. وتهدف الشركة لتقديم أداء استثماري متميز وفق معايير أخلاقية عالية والتزام نحو المسؤولية المجتمعية. وتعمل الشركة على الاستثمار في مواردها وفي بناء الشركات التي تحقق تواجد فعال وتواصل النمو. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.ardian.com

