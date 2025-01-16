مكتب أبوظبي للاستثمار و Hyve يعلنان عن شراكة لإطلاق أول فعالية متخصصة بقطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة ضمن سلسة فعاليات "شوب توك" العالمية

يعلنان عن شراكة لإطلاق أول فعالية متخصصة بقطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة ضمن سلسة فعاليات "شوب توك" العالمية الفعالية تعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لقطاع التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة

شوب توك لوكس تضيف فعالية خامسة جديدة إلى فعاليات سلسلة "شوب توك" العالمية

مجموعة شلهوب تؤكد مشاركتها كأول شريك مؤسس للفعالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و"Hyve" عن توقيع شراكة استراتيجية لإطلاق "شوب توك لوكس"، أول مؤتمر ومعرض عالمي للابتكار في قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة، والذي تستضيفه أبوظبي في شهر يناير من العام 2026 في فندق قصر الأمارات. وسيصبح "شوب توك لوكس" أكبر وأهم تجمع عالمي لصنّاع القرار والخبراء في قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة.

وتعتبر فعاليات "شوب توك" العالمية من أبرز الفعاليات وأكثرها ابتكارًا في قطاع التجزئة، وتنظم في كل من مدينة لاس فيجاس وبرشلونة وشيكاغو، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء ورواد الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية لمناقشة أبرز المواضيع والتوجهات والتقنيات المؤثرة في قطاع التجزئة العالمي.

وتشكل فعالية "شوب توك لوكس" في أبوظبي إضافة هامة لسلسلة فعاليات "شوب توك" العالمية، وتؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لأرقى العلامات التجارية الفاخرة. وبالارتكاز إلى مكانة الإمارة كوجهة عالمية للثقافة والسياحة والاستثمار، ستسلط فعالية "شوب توك لوكس" الضوء على فئة حصرية من قطاع التجزئة العالمي من خلال تركيزها على حقبة جديدة من التجارب الاستثنائية للعملاء.

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبرى العلامات التجارية الفاخرة والشركات التكنولوجية المحلية والعالمية لدعم قطاع التجزئة في الإمارة وتعظيم الاستفادة من فرص النمو الهائلة في سوق المنتجات الفاخرة، وذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة لتقديم تجارب مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين.

وتستقطب فعالية "شوب توك لوكس" كبرى الشركات الناشطة في قطاع التجزئة الفاخرة العالمي، والذي تصل قيمته إلى 1.5 تريليون دولار، ويتوقع أن يشهد نموًا بمعدل سنوي يتجاوز 10%.

وتشارك مجموعة "شلهوب"، الشريك الرائد لأرقى الماركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، كشريك مؤسس للدورة الأولى من مؤتمر ومعرض "شوب توك لوكس"، إلى جانب العديد من الشركاء العالميين والذين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا. وستشهد فعالية "شوب توك لوكس"، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي، مشاركة أكثر من 180 متحدثًا من قادة كبرى العلامات التجارية الفاخرة وقطاع المنتجات الفاخرة المبتكرة، وحضور أكثر من 2500 زائر من مختلف أنحاء العالم.

وسيناقش قادة قطاع التجزئة والعلامات الفاخرة المشاركين في الفعالية، أبرز الأساليب المبتكرة لتوفير تجارب تسوق استثنائية ومتطورة للمستهلكين، وسيستعرضون أحدث التوجهات والتقنيات المؤثرة في قطاع التجزئة والمنتجات الفاخرة. كما ستسلط الفعالية الضوء على أبرز الاستراتيجيات والحلول المبتكرة التي تسهم في دفع النمو في قطاع التجزئة، وتلبي التوقعات المتزايدة للمستهلكين في الحصول على خدمات وتجارب تسوق فريدة.

وفي هذا الصدد، قالت نورا الفولاذي، من مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعد قطاع التجزئة أحد الركائز الأساسية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. ويشهد قطاع التجزئة والمنتجات الفاخرة تطورات سريعة ونوعية مع سعي علامات التجزئة لتقديم تجارب وخدمات مبتكرة لمواكبة التغيّر الكبير في اهتمامات وعادات المستهلكين. ويأتي اختيار إمارة أبوظبي لاستضافة هذه الفعالية الحصرية لمكانتها العالمية كوجهة رائدة للعلامات التجارية الفاخرة والمنتجات الراقية."

وقال مارك شاشوا، الرئيس التنفيذي لشركة "Hyve": "تعد أبوظبي وجهة رائدة لقطاع التجزئة والمنتجات الفاخرة في المنطقة، مما جعلها الوجهة الأمثل لتوسيع نطاق سلسلة فعاليات "شوب توك" وتعزيز انتشارها عالميًا. وستمكننا شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من ضمان نجاح إطلاق أول مؤتمر ومعرض "شوب توك لوكس" وتعزيز مكانته كحدث هام ضمن أجندة الفعاليات العالمية."

ومن جهتها قالت صوفي واورو، رئيسة "شوب توك": "صممت فعالية "شوب توك لوكس" كمنصة مبتكرة للحوار والشراكة بين كافة شركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة لاستعراض ومناقشة طرق تعزيز مكانتها في السوق العالمية وتلبية متطلبات عملائها الذين يزداد اهتمامهم بالحصول على تجارب راقية وحصرية ومبتكرة. وتشتهر سلسلة فعاليات "شوب توك" بما توفره من فرص لقادة الفكر والمؤثرين في قطاع التجزئة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة في قطاع المنتجات الفاخرة، وتقديم أفكار مبتكرة واستثنائية تعود بالنفع على كافة العلامات التجارية. ويسرنا أن نتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتنظيم هذه الفعالية الجديدة من "شوب توك" في أبوظبي في شهر يناير من العام 2026."

وستساهم استضافة أبوظبي للمؤتمر في تعزيز الحوار بين قادة القطاع العالميين والمبتكرين والعلامات التجارية الرائدة لدعم نمو قطاع تجارة التجزئة والمنتجات الفاخرة على المستوى العالمي. وسيعزز انضمام أبوظبي كخامس مدينة تستضيف سلسلة "شوب توك"، مكانة الفعالية باعتبارها تجمعًا عالميًا رائدًا لكبار المتخصصين في قطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

نبذة عن Hyve

تعمل Hyve على إحداث تأثير يغير قواعد اللعبة للأشخاص والشركات بمساعدتهم على تأسيس علاقات عمل تمكنهم من تحويل أعمالهم، من خلال محفظة فاعلياتها التي لا يمكن تفويتها وبرامجها الاجتماعات عالية الإنتاجية. وتهدف Hyve إلى إعادة تعريف توقعات الجميع للأحداث وتزويد الحاضرين بعوائد لا يُضاهى على الاستثمار والوقت. وتتضمن محفظة فعاليات Hyve علامات تجارية مشهورة عالميًا مثل Shoptalk وBett وFintech Meetup وHLTH.

نبذة عن فعالية "شوب توك – Shoptalk"

تُعرف Shoptalk، الفعالية تابعة لشركة Hyve، على نطاق واسع بتنظيم أفضل وأسرع الأحداث نموًا في مجال مبيعات بالتجزئة وجمع الآلاف من صنّاع التغيير في القطاع، للتعاون على نطاق لا مثيل له عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام عبر الإنترنت وخارجها والتنسيقات الجديدة المبتكرة، بما في ذلك فعالية Tabletalks والاجتماعات واللقاءات. ومنذ عام 2016، حددت Shoptalk مجتمع المبتكرين في قطاع مبيعات التجزئة من خلال الجمع بين تجار التجزئة والعلامات التجارية الراسخة مع الشركات الناشئة التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين والشركات التقنية والشركات الكبرى في مجال التقنيات والإنترنت وشركات رأس المال الاستثماري ومطوري العقارات ومحللي الأسهم ووسائل الإعلام وغيرهم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.shoptalk.com.

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